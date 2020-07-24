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"Про отдых забыл до конца поездки": что делать, если потеряли документы за границей

Пятница 24 июля 2020 12:01
"Про отдых забыл до конца поездки": что делать, если потеряли документы за границей
Фото: Поездка за границу (Facebook.com/airportkiev)
Автор: Катерина Гончарова

Как без волнений вернуться домой из отпуска

Потеря паспорта за границей – крайне неприятный инцидент, который может серьезно испортить впечатление от долгожданного отпуска.

Киевлянин Игорь Саенко еще до карантина столкнулся с подобной ситуацией. Весной этого года он поехал в Берлин. Все пять дней он жил в одной и той же гостинице, и в какой-то момент обнаружил, что его загранпаспорт куда-то пропал.

"Стал искать везде, не мог найти. Про отдых я буквально забыл до конца поездки. Сразу же обратился в посольство Украины. Оно, как оказалось, было сравнительно неподалеку от гостиницы. Там отреагировали очень оперативно и с пониманием. Сказали сначала обратиться в полицию, где заявить о утере документа", - вспоминает Саенко.

У украинца был с собой внутренний паспорт, поэтому проблем с идентификацией личности не было никаких, утверждает он.

"В посольстве начали процедуру оформления "временного" паспорта, чтобы я мог вернуться обратно. Это заняло, кажется, два дня. Каково же было мое удивление, когда ближе ко дню выезда я нашел свой старый паспорт, который просто затерялся в труднодоступном месте. Советую обязательно брать с собой внутренний паспорт, даже если вы уверены, что за границей он вам не пригодится. Его наличние значительно ускорит процедуру восстановления загранпаспорта", - советует он.

Что же делать, если потеряли паспорт во время отпуска?

В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что прежде всего туристу надо обратиться в ближайший отдел местной полиции, где получить справку или другой официальный документ о том, что вы заявили об утере вашего документа. Ожидать, пока полиция будет разыскивать утерянный паспорт, не обязательно.

Следующий шаг – с полученной справкой обратиться в консульство или консульский отдел посольства Украины в той стране, где вы находитесь. Надо при этом взять с собой все имеющиеся документы, подтверждающие гражданство или просто удостоверяющие личность. Например, подойдет внутренний паспорт или ксерокопии документов.

Когда принадлежность к гражданству Украины в консульстве подтверждена, после этого консул оформляет удостоверение гражданина для возвращения в Украину, известное как "белый паспорт" – он был назван таким образом из-за соответствующего цвета обложки.

Как долго действует "белый паспорт"?

Туристам из Украины надо помнить, что срок действия этого документа не превышает 30 дней. Это своего рода одноразовый документ, который дает право только на возвращение в Украину и не может использоваться для путешествий в другие страны - ездить по миру с ним не получится.

Надо набраться терпения, если в консульстве говорят, что у них много неотложных дел или же там просто не берут трубку. Ваша задача – вернуться обратно в Украину, поэтому если вас не приняли в день созвона – не расстраивайтесь и повторите обращение или просто ждите.

Как правило, консульства реагируют на все просьбы или заявки.

&quot;Про отдых забыл до конца поездки&quot;: что делать, если потеряли документы за границейФото: Как восстановить паспорт, если вы его потеряли во время отпуска? (РБК-Украина)

Младший юрист компании по обслуживанию иностранных инвестиций "Investment Service Ukraine" Сергей Река в комментарии РБК-Украина отмечает, что визит в консульство или в посольство Украины за рубежом надо нанести только лично. Там надо обратиться за получением удостоверения личности для возвращения в Украину.

"При этом представители указанных органов могут запросить у вас другие данные по идентификации личности, установлению места жительства в Украине и так далее", - добавляет юрист.

"Обычно процедура оформления и выдачи удостоверения личности для возвращения в Украину занимает один рабочий день и не может превышать пяти рабочих дней с момента получения органами выдачи всех необходимых сведений. С этим документом возможно беспрепятственное возвращение на родину", - комментирует юрист.

Напомним, ранее мы публиковали список советов о том, как не попасть в беду за рубежом.

Также мы подготовили большой материал о том, как вернуть деньги за отмененные рейсы и туры во время карантинных ограничений и пандемии.

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