Для "несущественных" путешествий в страны ЕС вводят новые правила: что нужно знать

Совет ЕС принял новые рекомендации по временным ограничениям на "несущественные" путешествия в страны Евросоюза. Согласно которым с 1 марта такие путешествия будут разрешены людям с действующими COVID-сертификатами.

Об этом TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского совета.

"Совет ЕС принял сегодня обновленные рекомендации по временным ограничениям на несущественные путешествия в ЕС. Эти приложения представлены в ответ на развитие пандемии, увеличение объемов охвата вакцинацией и бустерными дозами вакцины, а также в связи с увеличением количества стран, выдающих сертификаты, эквивалентные цифровым COVID-сертификатам ЕС", — говорится в сообщении.

Новые рекомендации начнут применять с 1 марта 2022 года.

В соответствии с этой рекомендацией, ограничения, связанные с COVID-19, должны применяться с учетом эпидемиологической ситуации в каждой из третьих стран и исходя из личного статуса каждой персоны

"Ограничения COVID-19 должны применяться с учетом как ситуации в третьей стране, так и индивидуального статуса человека. Государства-члены должны разрешить необязательные поездки для лиц, привитых вакциной, одобренной ЕС или ВОЗ, выздоровевших лиц и всех лиц, выезжающих из страны, включенной в список ЕС", — сообщается на сайте.

Там уточнили, что для некоторых из этих категорий путешественников могут применяться дополнительные меры, такие как ПЦР-тестирование перед поездкой.

Фото: Для "несущественных" путешествий в страны ЕС вводят новые правила с 1 марта 2022 года (unsplash.com/chuttersnap)

Какие будут сроки действия цифровых COVID-сертификатов

Государства-члены должны снять временное ограничение на несущественные поездки в ЕС для лиц, привитых вакциной, одобренной ЕС или ВОЗ, при условии, что они получили последнюю дозу серии первичной вакцинации не менее чем через 14 дней и не более чем через 270 дней до получения бустерной дозы.

Также снять временное ограничение на несущественные поездки для лиц, выздоровевших от COVID-19 в течение 180 дней до поездки в ЕС.

Детям старше 6 и младше 18 лет, которые соответствуют условиям, установленным для взрослых, разрешено путешествовать.

Кроме того, детям старше 6 и младше 18 лет должно быть разрешено путешествовать с отрицательным результатом ПЦР-тестом, сделанным не ранее, чем за 72 часа до вылета. Однако государства-члены могут потребовать дополнительного тестирования после прибытия, а также карантина или изоляции.

К детям младше 6 лет не будут применяться никакие тесты или дополнительные требования.

Напомним, ранее мы писали, что ЕС согласовал пересмотр правил для туристических поездок.