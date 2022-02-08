"Впервые так доступно". Можно ли отдохнуть зимой в Мексике бюджетно

Провести отпуск в солнечной Мексике многие туристы раньше и не мечтали – лететь в страну долго и дорого. Но в феврале 2022 года на курорты колоритной страны появились туры по рекордно низким ценам.

Мексика стала открытием для многих туристов во время пандемии – ведь это было одно из немногих доступных для путешествий направлений. В этом сезоне украинцы продолжают активно отдыхать на экзотических пляжах и изучать загадочную культуру страны.

Как отдохнуть в Мексике более бюджетно и что нужно знать о ценах на туры и перелет – в материале TRAVEL РБК-Украина.

"Впервые были поставлены чартеры на курорты Мексики"

В этом сезоне отдых в Мексике стал особенно доступным по цене для украинских туристов, рассказал в комментарии РБК-Украина директор туроператора "Аполло-тур" Андрей Демура.

"Понятие бюджетного отдыха очень индивидуально: для кого-то и бюджетное путешествие покажется недоступным, а то, что для вас дорого, для кого-то - копейки. Если говорить в общем, то стоит отметить, что в этом году впервые в истории украинского туризма на курорты Мексики – в Канкун – были поставлены чартерные программы", - рассказал он.

По его словам, стоимость туров в Мексику благодаря прямым чартерным рейсам в этом году была наиболее доступной за всю историю. Поэтому отдых и так стал существенно дешевле.

Фото: Отели в Мексике заполнены туристами (unsplash.com/aman)

Например, системы поиска туров выдают варианты отдыха на двоих на 7 ночей по цене от 2,5 тыс. гривен (73,5 тыс. гривен) в 3-звездочный отель без питания в Канкуне – с вылетом 23 февраля. На сайте туроператора Anex Tour на 18 февраля предлагаются туры с похожими параметрами отдыха со скидкой – от 59,8 тысяч гривен за 11 ночей (скидка с 77 тысяч гривен).

"По сути это 30 тысяч на человека, фактически 900 евро с перелетом и полным пакетом. Для Мексики – это копейки, очень дешево. Раньше только билет в Мексику "без ничего" стоил 40 тысяч гривен, или 1500 долларов. Еще пару лет тому в эту страну дешевле 5 тысяч долларов на двоих вообще не было туров", - сравнивает эксперт.

Он объясняет: если индивидуальные туристы захотят сэкономить без покупки тура у туроператора, самостоятельное путешествие им выйдет дороже. Не стоит рассчитывать также и на то, что из-за пандемии отели снизили цены.

"Заполняемость отелей там очень хорошая – отдыхают много американских, европейских и украинских туристов. Нельзя сказать, что они дерут цены в отелях, но и за бесценок номера не отдают. Поэтому цены стандартные. А популярность направления высокая благодаря тому, что туда очень лояльные условия въезда – там не нужна ни вакцинация, ни тесты", - отмечает специалист.

Фото: Пирамиды древних цивилизаций в Мексике (pixabay.com)

Выйдет ли отдых дешевле в низкий сезон

На курортах Мексики отмечается сезонность цен – активный "высокий сезон" длится с ноября до марта. При этом, если украинские туристы захотят отдохнуть еще дешевле вне сезона, им это не удастся. Ведь в тот период из Украины может не быть чартерных рейсов, если они не будут заполняться, говорит Андрей Демура.

К слову, по данным на сайте туроператора "Anex Tour", чартерными рейсами Azur Air можно полететь и в весенние месяцы. А туроператор "Компас" сокращает чартерные программы на крыльях МАУ в феврале.

"Думаю, что до конца весенних каникул чартеры еще будут. Даже при более низких ценах в отелях при отсутствии чартеров общая стоимость тура дешевле не выйдет. Потому что основной удельный вес стоимости тура занимает авиаперелет, а не отель", - отмечает руководитель компании.

Время полета в Мексику чартерным рейсом – около 12 часов, а регулярными рейсами – от 15 часов с пересадками у авиакомпаний Lufthansa, Turkish Airlines, Air France.

"Если турист настроен сэкономить, однозначный вариант – лететь чартером. Если же туристы с достатком хотят большего комфорта, то заказывают дорогой перелет регулярными рейсами, потому что сервис там выше", - подводит итог эксперт.

Фото: Природные достопримечательности в Мексике (unsplash.com/roberto-carlos-roman-don)

Какие условия въезда в Мексику для туристов

По данным на сайте украинского МИД, для поездки в Мексику украинцам необходимо заполнить специальную форму пассажира за 12 часов до вылета на сайте www.vuelaseguro.com. После этого туристы получат персональный QR-код.

Для поездки нужна виза – по ней можно въехать в течение 30 дней после получения, а пребывать в стране можно до 180 дней.

Самостоятельно оформить электронную визу можно на сайте www.inm.gob.mx/sae/publico/en/solicitud.html.

Отрицательный результат ПЦР теста, сертификат о вакцинации, самоизоляция не требуются.

Но в посольстве Украины в Мексике обращают внимание туристов: не рекомендуется путешествовать наедине, маленькими группами и вне туристических маршрутов из-за того, что Мексиканские Соединенные Штаты входят в десятку наиболее криминогенных стран.

Фото: Пляж на курорте в Мексике (unsplash.com//andreas-m)

Сколько стоит отдых в Мексике в феврале

Мы проверили стоимость 10-дневного отдыха для двоих в Мексике с питанием "завтраки", авиаперелетом и страховкой на даты с 15 по 23 февраля и выбрали самые низкие цены.

У сети туристических агентств "Поехали с нами" самые доступные по цене туры в 3* отеле в Плая-дель-Кармен – от 95,5 тысяч гривен с вылетом 17 февраля. В 4* в Ривьера Майя – от 97,5 тыс. гривен с вылетом 15 февраля. В 5* в Канкуне – от 134 тысяч гривен с вылетом 20 февраля.

У компании Farvater 10 ночей в Мексике обойдутся от 84,8 тысяч гривен в 3* отеле в Плая-дель-Кармен с вылетом 20 февраля, в 4* отеле в Канкуне – от 94 тысяч гривен, в 5* - от 116 тысяч гривен на ту же дату.

У туристической компании "Пилигрим" отпуск обойдется от 84,7 тыс. гривен в 3* отеле в Ривьера-Майя с вылетом 20 февраля, в 4* в Канкуне – от 94,2 тыс. гривен с вылетом на ту же дату. В 5* отеле можно отдохнуть от 104 тысяч гривен в Ривьера-Майя.

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