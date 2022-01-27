Впервые за 30 лет. Из-за извержения вулкана под воду ушел почти весь остров

14 января 2022 года произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане, спровоцировало образование цунами, сообщает News.un.org.

Из-за него один остров почти полностью ушел под воду, несколько других (в том числе, заселенных) пострадали.

Извержение продолжалось несколько дней. Основной удар пришелся на острова Тонга. Вулкан разрушил местную инфраструктуру и сотни зданий, пострадали люди. Кроме того, под воду практически ушел один из островов.

По данным Бюро метеорологии Австралии, после извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай цунами зафиксированы у берегов архипелага Тонга, близ побережья Японии волны достигали 1,2 метра.

Также волны цунами высотой около 80 см наблюдались в столице Тонги Нукуалофе, а волны высотой около 60 см — в Паго-Паго, столице Американского Самоа.

Цунами высотой в 1,2 метра зафиксировано на побережье островов Амами на юго-западе Японии и префектуры Иватэ на северо-востоке страны.

Извержение подводного вулкана считается крупнейшим вулканическим событием за последние 30 лет. Огромное облако дыма и пепла высотой 20 км и последовавшее за ним цунами затронули 84 000 человек, более 80 процентов населения южнотихоокеанской страны.

В последние несколько дней на остров Тонга начал принимать корабли с гуманитарной помощью, и, поскольку взлетно-посадочная полоса теперь очищена от густого вулканического пепла, международный аэропорт теперь открыт для рейсов с помощью.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) работает с министром здравоохранения, направляя медицинские бригады на Хаапай, один из наиболее пострадавших островов, а другие агентства, такие как Всемирная продовольственная программа (ВПП), сотрудничают, чтобы помочь восстановить услуги связи.

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