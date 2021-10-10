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Впечатляющие результаты. Туристам назвали cамые безопасные города мира для путешествий

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Воскресенье 10 октября 2021 16:25
Впечатляющие результаты. Туристам назвали cамые безопасные города мира для путешествий Фото: Торонто, Канада (unsplash.com/sandro-schuh)
Автор: Катерина Гончарова

Локации оценивали по большому списку разных показателей

Economist Intelligence Unit опубликовал Индекс безопасных городов за 2021 год, в котором Копенгаген выходит на первое место, за ним следуют Торонто и Сингапур. Об этом сообщает британское издание The Independent.

Помимо показателей личной безопасности жителей и туристов, Индекс учитывает также цифровую безопасность, безопасность окружающей среды, местной инфраструктуры и здоровья. Также в этом году учитывались действия властей каждого города в связи с вызовами пандемии, а также показатели смертности от COVID в этом году.

Представленный Индекс - это результаты исследований по целому ряду показателей. Эксперты в области городского планирования, эпидемиологии, управления рисками и устойчивого развития внесли свою информацию в рейтинги, которые были опубликованы на днях.

Безопасность здоровья многих в списке городов за последние 18 месяцев была поставлена ​​под угрозу, поскольку пандемия охватила многие густонаселенные городские районы, пишет The Independent.

Впечатляющие результаты. Туристам назвали cамые безопасные города мира для путешествий

Фото: Копенгаген возглавил рейтинг самых безопасных городов (unsplash.com/marcel-karg)

"В странах, где разразилась пандемия, в городах по той или иной причине, кроме лучшего международного транспортного сообщения и более близкого расстояния между жителями, в целом заболеваемость вначале росла быстрее, чем в прилегающих сельских районах. Это привело к увеличению первоначального уровня смертности", — говорится в отчете.

Топ из 10 самых безопасных городов мира выглядит так:

Копенгаген

Торонто

Сингапур

Сидней

Токио

Амстердам

Веллингтон

Гонконг и Мельбурн

Стокгольм

Сообщается, что Копенгаген вышел на первое место благодаря обилию парков, зеленых насаждений и широкой сети водных путей, а также "четким протоколам по COVID-19, доверию общественности к городским властям и низкому уровню коррупции".

Гонконг и Мельбурн набрали одинаковое количество баллов, заняв восьмое место в списке.

Лорд-мэр Копенгагена Ларс Вайс похвалил результаты и заявил, что Копенгаген "также характеризуется большой социальной сплоченностью и относительно небольшим разрывом в уровне благосостояния".

Впечатляющие результаты. Туристам назвали cамые безопасные города мира для путешествий

Фото: В тройке лидеров также находится Стокгольм (unsplash.com/sandro-schuh)

"Это разнообразный город, где помощник по уборке и генеральный директор встречаются в местном супермаркете и учат своих детей в одной школе. Это один из краеугольных камней датской культуры, и он в значительной степени способствует высокому уровню доверия и безопасности, от которых мы выигрываем", — отметил чиновник.

Датская столица вошла в шестерку лучших во всех категориях, кроме безопасности в области здравоохранения, где опустилась на 26-е место.

Лондон занял 15-е место в общем списке "самых безопасных", но занял 8-е место с точки зрения безопасности здоровья.

Гонконг возглавил список по безопасности инфраструктуры, в то время как Сидней оказался лучшим по цифровой безопасности, а Веллингтон в Новой Зеландии - по экологической безопасности.

Отметим, ранее были названы страны, которые больше всего пострадали от отсутствия туристов.

Также стало известно, в каких странах чаще всего отдыхали европейцы в 2021 году.

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Копенгаген Стокгольм Сингапур Торонто
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