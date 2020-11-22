"Впечатляющие масштабы": украинский путешественник рассказал о разрушениях на тропическом острове

Автор этой колонки, известный украинский путешественник Вадим Ивлев, побывал на живописном острове Сен-Мартен в Карибском море накануне 2018 года - именно в тот период, когда курортная локация преодолевала последствия мощного урагана, который прокатился этой местностью, нанеся огромный ущерб.

Остров, на котором из года в год отдыхают состоятельные люди со всего мира, на некоторое время буквально превратился в руины. О впечатлениях от посещения острова Вадим Ивлев эксклюзивно рассказывает в своем блоге на РБК-Украина.

Фото: Пляж Махо считается одним из самых опасных из-за самолетов, идущих на посадку (lookmytrips.com)

Остров, на котором миллиардеры встречают Новый год, где можно заглянуть в "око" урагана и где расположен самый опасный пляж в мире.



Давно не секрет, что Роман Абрамович и другие миллиардеры любят посещать острова Карибского моря, где их ждут самые дорогие в мире суперяхты. А "жемчужиной" среди этих островов считается идиллический остров Сен-Мартен. Он, без сомнения, является "чемпионом" среди мест, где миллиардеры любят встречать Новый год.

Если точнее, то речь идет о южной его части, которая принадлежит Нидерландам. Этот крошечный остров разделен между двумя государствами - другой частью владеет Франция. Обе колонии мирно сосуществуют с 1648 года, за что Сен-Мартен получил звание "Дружелюбный остров".

Роскошный курорт с суперяхтами

Благодаря удачному расположению острова, здесь царит прекрасный климат - лето длится весь год. В период рождественских и новогодних праздников сюда прибывает около 50 суперяхт, некоторые из них - длиной 75 метров и больше.

В безопасной лагуне Симпсон Бей созданы все условия для кораблей и их хозяев. Над входом в лагуну есть особый мост - трижды в день его разводят, чтобы пропустить большие корабли.

Фото: Перевернутый самолет (Вадим Ивлев)

Но 162-метровая яхта Eclipse Романа Абрамовича, стоимость которой составляет более миллиарда долларов США, не вмещается в лагуну и остается на якоре в заливе. На ней предусмотрены места для 62 гостей и 70 членов экипажа, концертный зал, три зала-столовых и кинотеатр, есть два вертолета, подводная лодка и противоракетная радиолокационная станция.

Рядом с лагуной расположен аэропорт Принцессы Юлианы - это важнейший транспортный узел региона. И без того полностью загруженный аэропорт перед Новым годом дополнительно принимает десятки частных самолетов богачей.

Впечатляющие последствия урагана на курортном острове

Но накануне нового 2018 года было ясно, что здесь происходит что-то очень необычное.

Мы прилетели на Сен-Мартен в последних числах декабря 2017-го. В лагуне и заливе стояло не больше дюжины суперяхт, а сам остров был почти пустым.

Фото: Руины вместо дорогих отелей (Вадим Ивлев)

Наш рейс стал одним из первых после прерванного на три месяца регулярного авиасообщения. Это произошло из-за того, что аэродром был разрушен ужасным тропическим ураганом, и мы воочию увидели его последствия.

Как только шасси самолета коснулись посадочной полосы, пассажиры все как один прильнули к иллюминаторам. Перед нами протянулась страшная своей пустотой искаженное мрачное здание аэропорта, на холмах вокруг были видны следы разрушений. Службы аэропорта размещались во временном ангаре, а пассажиры ждали под открытым небом.

Из аэропорта мы сразу отправились к дому нашего знакомого, французского фотографа. Мы арендовали у него небольшой коттедж, расположенный на мысе Бикен Хилл - за несколько сотен метров от взлетной полосы.

Фото: Яхты, выброшенные на берег гигантскими волнами (Вадим Ивлев)

Поездка длилась всего несколько минут, но этого было достаточно, чтобы почувствовать последствия урагана: мы видели разрушенные многоэтажные отели, дома и магазины, перевернутые колесами вверх самолеты и выброшенные на берег корабли.

Но наибольшее впечатление на нас произвели верхушки мачт затонувших лодок, которые торчали из-под воды, словно кресты на кладбище.

Фото: Пустынные пляжи (Вадим Ивлев)

Шестого сентября 2017 года на Сен-Мартен налетел ураган 5 категории. На пике интенсивности постоянная скорость ветра достигала 295 км/час.

В результате погибли 134 человека. Ураган назвали Ирма - в честь богини древних германцев - прекрасной, сильной и независимой женщины-воина, которая никому не позволяла командовать собой.

"Полиция призвала жителей вооружиться и забаррикадироваться в домах"

Об огромных масштабах урагана можно судить уже из того, что остров находился в его "оке" в течение 10 часов. Улицы были затоплены по уровень человеческого роста.

Потоки дождя, смешанные с морской водой, нещадно били с такой силой, которую можно сравнить разве что с силой струи брандспойта. За пеленой ничего не было видно на расстоянии 20 метров. Стоял страшный рев, свист и гул ветра.

Фото: Пустой город (Вадим Ивлев)

Ураган потопил 200 кораблей и лодок, сорвал листья со всех деревьев, уничтожил половину кораллов и почти все мангровые заросли, загорелись городские свалки и автомобильное кладбище. Сразу после урагана на улицах появились мародеры и грабители с охотничьими ружьями и мачете. Полиция призвала жителей вооружиться и забаррикадироваться в домах.

Только на четвертый день была объявлена эвакуация маленьких детей, стариков и раненых, а на шестой - на помощь прибыли военные. Прошло три месяца, но пляжи все еще были пустыми, улицы, где проходила торговля - безлюдными, кафе и рестораны - закрытыми.

Опасность самолетов, идущих на посадку

В начале взлетно-посадочной полосы аэропорта Принцессы Юлианы расположен всемирно известный пляж Махо. Здесь огромные самолеты пролетают на высоте 30 метров над головами отдыхающих.

Этот пляж является лучшим местом в мире, где можно сделать фото и видео самолета, идущего на посадку.

Фото: Знак, предупреждающий об опасности (Вадим Ивлев)

Но берегитесь взлетающего самолета! Струя из его турбин с силой отбрасывает не только камни и песок. В июле 2017 года в этом месте погибла 57-летняя туристка - ударом воздуха из двигателя ее оторвало от сетки ограждения взлетной полосы, за которую она держалась. Она отлетела и ударилась головой о бетонную плиту.

Сейчас на этом месте местная власть разместила предупредительный знак, на котором указано, что удар струи воздуха из турбины взлетающего самолета может "привести к серьезным травмам и даже смерти".

Сам пляж Махо - каменистый с небольшим количеством песка: его смывают большие волны, дует ветер и струи из двигателей самолетов. Сидя в баре Sunset, расположенном по соседству, мы наблюдали, как во время взлета самолета веселая компания, стоя на бетонных плитах пляжа, приготовилась позировать для селфи.

Фото: На легендарном пляже Махо (Вадим Ивлев)

Огромный самолет подрулил и остановился в месте, где начинается взлетная полоса. Его турбины были за несколько десятков метров от этой группы туристов.

Именно в этот момент, как только пилот перевел двигатели на полную мощность, один из туристов, стоявших ближе к самолету, кубарем покатился по бетонным плитам вниз. А другие, которые стояли чуть дальше, прямо в одежде плюхнулись в воду. Обезумевшие, они сначала искали друг друга, а потом ловили в воде свои портмоне, сумки, обувь и очки.

Мы помним утренний пустынный пляж и невероятное наслаждение от теплого моря, нагретого ярким карибским солнцем. Мы ни за что не забудем увиденное, наших новых знакомых, прекрасный остров и его жителей, которые все выдержали и не упали духом.

Это были невероятные дни!

Напомним, ранее мы писали о том, как британский путешественник осуществил свою мечту и приобрел за бесценок живописный остров на Сейшелах.

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