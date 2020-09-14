Возвращаетесь из отпуска: в Украине придумали, как упростить прохождение контроля на границе

Фото: Туристы в аэропорту (pixabay.com)

Нововведение коснется тех, кто прибывает из стран "красной" зоны

Украинские туристы нередко сталкиваются с ситуацией, когда страна, где они отдыхают, попадает в "красную" зону. Тогда после возвращения оттуда надо или находиться на двухнедельной самоизоляции/обсервации, или сдавать тест на COVID-19.

Но бывает, что при пересечении границы пограничники вносят информацию о туристе в базу данных неверно. К примеру, не проверяют, установил ли турист приложение "Дій вдома" для контроля самоизоляции. Часто ошибки допускают и сами туристы, что усложняет процесс прохождения всех процедур контроля. Например, едут домой и высылают свое фото в масках, что усложняет процесс идентификации личности.

В начале октября в приложении "Дій вдома" появится обновление. Оно должно сократить время прохождения паспортного контроля на границе, а также нацелено бороться с ошибками, когда пограничники не внесли бы какую-то информацию в базу данных или же внесли ее туда неправильно.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Евгений Горбачев, руководитель департамента разработки программного обеспечения ГП “Дия”.

Фото: Нововведение должно сократить время на прохождения паспортного контроля на границе (pixabay.com)

"Сейчас мы готовим большое обновление приложения. В этом релизе изменится процесс взаимодействия с пограничником. Пользователь устанавливает приложение в аэропорту либо при пересечении границы", - заявил Евгений.

Как будет выглядеть взаимодействие туристов с пограничниками?

- турист, который возвращается из стран "красной зоны", должен ввести номер телефона, затем - получить СМС с временным пин-кодом;

- туристу надо ввести номер и серию паспорта и ФИО;

- эту информацию в приложении "Дій вдома" турист должен предоставить пограничнику вместе со своим паспортом;

- пограничник должен будет проверить корректность и соответствие введенных данных;

- пользователь должен при пограничнике нажать в приложении кнопку "подтвердить".

"Так мы хотим сократить время прохождения паспортного контроля и сможем избежать ситуаций, когда пограничники не внесли бы какую-то информацию или внесли ее неправильно. Такие обновления станут доступны ориентировочно в начале октября", - подчеркнул руководитель департамента.

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