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Война в Украине существенно нарушила транспортные потоки в Европе, - Евроконтроль

Фото: Полеты в Европе (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

В то же время в Венгрии и других странах рейсов стало больше

Война в Украине продолжает нарушать транспортные потоки в странах ЕС.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

С первого дня войны России против Украины наша страна закрыла небо для пассажирских самолетов.

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) в своем последнем отчете показала, что изменение маршрутов полетов вокруг Украины нарушает транспортные потоки на обширной территории Европы.

"Ничем не спровоцированное вторжение в Украину остановило коммерческие полеты над соседней Молдовой. В других странах вокруг границ Украины пролеты также сильно нарушены", — говорится в сообщении Евроконтроля.

В организации изучили изменения в полетах между серединой февраля и серединой марта.

Так, по данным Евроконтроля, за этот период Литва теряла почти 200 рейсов в день. Это означает, что в стране зарегистрировано снижение авиатрафика на 46%.

Другие страны, такие как Латвия и Польша, также регистрируют меньше полетов.

С другой стороны, Литва получила около новых 18 рейсов в день, поскольку там стараются держать курс на запад, чтобы облетать территорию Беларуси.

В то же время количество рейсов между Германией и Китаем увеличилось на десять процентов, но перевозчики из ЕС направляются на юг, а перевозчики из стран, не входящих в ЕС, держатся севернее, проходя через Эстонию. Из-за этого Литва теряет 25 пролетов в день в/из Северо-Восточной Азии и 20 пролетов в день в/из Южной и Юго-Восточной Азии.

Кроме того, Евроконтроль показывает, что оставшееся снижение для Литвы также связано с более короткими рейсами, которые выбирают другое воздушное пространство вместо литовского.

"В Литве сохранились более короткие рейсы в страны, такие как Финляндия, Эстония и Германия, которые держатся западнее и летят подальше от Калининградского эксклава. Таким образом переносятся 18 ежедневных пролетов из Литвы в Швецию", — говорится в сообщении Евроконтроля.

В то же время в Венгрии зарегистрировано 29-процентное увеличение числа пролетов из-за перенаправления потоков в Азию и Ближний Восток южнее. Другие выгоды от пролетов для Венгрии включают скандинавские и балтийские потоки, которые в настоящее время облетают Украину.

Напомним, у российских авиакомпаний начались проблемы с ремонтом двигателей.

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