Вопрос открытия Польши для туристов пока не рассматривается – Андрей Дещица

Поездки в Польшу с туристической целью для украинцев пока ограничены. В стране сейчас действуют строгие ограничения и для жителей: не работают в привычном режиме кафе, рестораны, ТРЦ, а обучение в школах проходит дистанционно.

В последние недели в Польше фиксируется около 13 тысяч новых заболевших COVID ежедневно. Например, 21 апреля количество новых зарегистрированных случаев заболеваемости составило 13 922. Всего в стране за время пандемии зафиксировали 2,7 млн случаев COVID, а более 63,4 тысячи человек умерло.

Учитывая такую ситуацию, о возобновлении туризма в стране пока речи не идет. Об этом в комментарии РБК-Украина заявили в посольстве Украины в Республике Польша.

"Первоочередные усилия польского правительства по состоянию на сегодня направлены на обеспечение скорейшей вакцинации 70% населения. В этом контексте вопрос открытия в ближайшее время Польши для иностранных туристов пока не рассматривается", – рассказал РБК-Украина посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Он добавил, что переговоры о допуске украинцев для туристических поездок в Польшу на условиях сдачи ПЦР-теста также пока не ведутся.

Фото: Посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица (Getty Images)

"Учитывая эпидемическую ситуацию, а также беря во внимание то, что наличие отрицательного результата ПЦР-тестирования не исключает угрозу возможного заражения коронавирусной инфекцией, переговоры о допуске украинских туристов в Польшу на условиях ПЦР-тестирования пока не осуществляются", - отметил он.

Дещица добавил, что актуальную информацию об условиях въезда граждан Украины в Республику Польша и о текущих ограничениях в стране можно найти на официальном сайте Посольства Украины.

Какие ограничения из-за COVID действуют в Польше

В связи с эпидемической ситуацией, в Польше введен ряд ограничений, напоминают в посольстве. В частности, до 5 мая включительно приостановлена работа гостиниц (за исключением гостиниц для персонала и лиц, находящихся в командировке), торговых центров (за исключением продуктовых магазинов, аптек, магазинов бытовой химии, газетных киосков, книжных магазинов, зоомагазинов и строительных магазинов).

В торговых центрах, как и ранее, будут работать парикмахерские, банки, салоны оптики и прачечные.

Фото: Ввиду сложной ситуации с COVID, в Польше продолжают действовать строгие ограничения (pixabay.com)

Запрещена также работа театров, музеев, художественных галерей. В то же время в Польше разрешают проводить репетиции театров и онлайн-мероприятия. Пока в стране не работают и кинотеатры – запрет организации показов фильмов распространяется на все культурные центры и ячейки.

До 5 мая включительно на всей территории страны закрыты бассейны, сауны, солярии, салоны красоты и салоны похудения, казино. Польша также ввела дистанционное обучение для школьников. Рекомендована дистанционная работа для офисных сотрудников.

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"Не исключено, что в случае дальнейшего неблагоприятного развития эпидемической ситуации, установленные ограничения будут полностью или частично продлены", - отметил Андрей Дещица.

По данным One World Data, в Польше по состоянию на сегодня полную вакцинацию от COVID прошли более 2,34 млн человек (6,2% населения страны).

Напомним, ранее мы писали, когда для украинских туристов может открыться Испания.

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