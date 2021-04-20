Не только ПЦР-тест. В посольстве рассказали, как Италия будет упрощать правила въезда

В стране хотят ввести "Digital Green Pass" для восстановления туризма

Путешествий в Италию давно ждет значительная часть украинских туристов. Но сегодня поездки в эту страну с целью туризма из государств, не входящих в ЕС, строго ограничены.

На последней пресс-конференции, которая прошла 16 апреля, правительство Италии не огласило новых планов о том, как будут смягчать ограничения для туристов из других стран. Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Большие планы: когда Италия откроется для украинцев".

Но сегодня в правительстве Италии продолжают обсуждать постепенное восстановление туристического бизнеса страны. В том числе рассматривают возможные варианты открытия границ для иностранных туристов.

Въезд в страну со 2 июня будут упрощать для тех, кто прошел вакцинацию от COVID. Об этом рассказали в ответе на запрос РБК-Украина в посольстве Украины в Италии.

"Речь идет о возможности открытия границ Италии, начиная со 2 июня этого года, для уже вакцинированных граждан ЕС, а не на условиях ПЛP-тестирования, как это было сделано в других странах. С этой целью итальянская сторона принимает активное участие в обсуждении на уровне ЕС возможности введения общеевропейского "Digital Green Pass", который был представлен Европейской комиссией в марте этого года", — уточнил РБК-Украина посол Украины в Итальянской Республике Ярослав Мельник.

Фото: Посол Украины в Итальянской Республике Ярослав Мельник (facebook.com/ukrembassyitaly)

По его словам, активную позицию по введению в Италии так называемого "сертификата вакцинации" поддерживает премьер-министр страны Марио Драги. Он выступил за скорейшее введение в Италии "Digital Green Pass" с целью восстановления туризма для граждан других стран.

"Вопрос о правилах въезда иностранцев из стран вне ЕС в Италии и других государств ЕС регулируются постановлениями итальянского правительства на основе общей позиции и документов ЕС по этому вопросу", — отметил Ярослав Мельник.

Он подчеркнул, что решение по въезду в Италию иностранцев при наличии указанного "Digital Green Pass" будут приниматься совместно с ЕС и в соответствии с эпидемиологической ситуации в стране.

Фото: Въезд в Италию для туристов из большинства стран пока ограничен (pixabay.com)

"По результатам решений итальянского правительства об условиях въезда в страну с туристической целью вакцинированных лиц из стран вне ЕС, в том числе из Украины, посольство в официальном порядке будет информировать соответствующие украинские органы государственной власти и граждан Украины", — рассказал дипломат изданию.

Какие правила въезда в Италию сегодня

По данным сайта украинского МИДа tripadvisor.mfa.gov.ua, туристам ехать в Италию пока нельзя. Исключение составляют отдельные категории граждан, которые докажут важность поездки в страну. К примеру, владельцы вида на жительство в Италии, и те, кто въезжает по вопросам работы, здоровья и другим вопросам "абсолютной необходимости".

ПЦР-тесты на въезде в страну и самоизоляция по прибытию обязательны почти для всех прибывающих. Скорее всего, эти требования останутся в силе для многих путешественников.

Напомним, ранее в посольстве Украины в Испании рассказали, когда страна может открыться для туристов из Украины.

Также сообщалось, как ПЦР-тесты увеличивают стоимость поездок за рубеж.