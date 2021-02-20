Неожиданные "сюрпризы": раскрыты неприятные детали дешевого отдыха в Доминикане

Покупать тур в агентстве выгоднее самостоятельной поездки

Доминикана – одно из самых востребованных и дорогих экзотических направлений в этом сезоне. У отдыха на карибских пляжах есть масса преимуществ перед другими странами, но хватает и скрытых недостатков, о которых не предупреждают туристов.

Чтобы провести отпуск с комфортом и без неприятных впечатлений, стоит детально изучить варианты размещения и посоветоваться со специалистами.

Что часто стоит за более низкой ценой за тур в Доминикану, РБК-Украина рассказывает Марина Казакова, основательница турагентства Kazakovs Travel.

Почему самостоятельно – дороже

Хотя концепция отдыха на курортах с белоснежными пляжами "баунти" – all inclusive, что вместе со стоимостью перелета за океан стоит недешево, в Доминикане хватает и предложений относительно бюджетного жилья без питания.

Фото: Отель в Пунта-Кана (pixabay.com)

Некоторые туристы уверены, что, покупая авиабилеты самостоятельно и бронируя дешевое жилье на курортах, им удастся существенно сэкономить на отдыхе на дорогом курорте. Впрочем, в этом сезоне с Доминиканой такая схема не сработает.

"Доминикана продается под два рейса – Azur Air и МАУ. Туроператор закладывает в турпакет минимальную стоимость билета, но если вы решите покупать отдельно чартерный авиабилет, то его цена будет гораздо выше, чем она заложена в пакетный тур", - предупреждает турагент.

По ее словам, сэкономить на дешевом жилье также не удастся, если отправляться на отдых с турпакетом.

"Если покупать турпакет, то под чартерные рейсы гестхаусов нет. По Доминикане сейчас не рекомендую брать апартаменты, хостелы и прочее под чартеры, потому что получится дороже за счет стоимости авиаперелета", - говорит об особенностях пакетных туров основательница турагентства.

Фото: Гестхаусы в пакетные туры не включают (pixabay.com)

Она отмечает, что также при самостоятельном бронировании тура авиабилеты обойдутся дороже, и сэкономить все равно не получится.

"Проще купить тур, потому что Доминикана - не та страна, где я рекомендую свободно передвигаться. Рядом государство, которое достаточно враждебно, в стране много беженцев и туристам следует быть более осторожными", - предостерегает Марина Казакова.

Что нужно знать об отелях

Специалист наводит примеры более дешевых недельных туров для двоих в отелях Доминиканы. Из-за чего удается сэкономить, туристы могут не знать.

Whala!bavaro 4* (Punta Cana) 7 ночей -76145 грн/тур для 2 человек;

Riu Naiboa 4* (Punta Cana) 7 ночей - 81797 грн/ тур для 2 человек;

Impressive Resorts&Spas Punta Cana 5* (Punta Cana) - 82 145 грн/тур для 2 человек;

Royalton Splash Punta Cana Resort&Spa 5* (Punta Cana) - 82261 грн/тур на 2 человек.

"Базовая категория отелей, которые продает туроператор – это Whala!bavaro. Сейчас он - "четверка", хотя на самом деле это "тройка". Но там сделали маленький ремонт, он сам крошечный с маленькой территорией. Мне в нем абсолютно не нравится пляж", - отмечает она.

Марина Казакова объясняет: в каждом из указанных отелей будет какой-то нюанс.

"Либо вторая линия, либо плохой пляж с таким количеством водорослей, как будто вы плаваете в японском супе нори", - говорит она.

Фото: Пляж в Доминикане (pixabay.com)

И добавляет: в Доминикане не все пляжи хорошие. Есть пляжи с течением, волнами, водорослями.

"В каждом из дешевых отелей вы это "схватите". А ходить за километр купаться на соседнем пляже не стоит того", - предупреждает агент.

По ее мнению, намного лучше заплатить немного больше, доплатить за тур и забронировать хороший отель. Например, при стоимости тура 82 тысячи гривен (2700 долларов) – проще доплатить 200 долларов за отдых в отеле Ocean Blue&Sand 5* (Punta Cana) на первой линии. Стоимость недельного отдыха за двоих при таком размещении - 82957 гривен.

Эксперт отмечает, если у отеля сформировалась плохая репутация – например, кто-то из туристов умер от отравления нелегальными веществами, то такой отель турагенты избегают предлагать своим клиентам.

Советы на форумах

Мы изучили советы туристам, которые отправляются в Доминикану впервые, чтобы их отдых не омрачили особенности курортной страны.

Фото: Туристам в Доминикане следует быть осторожными (pixabay.com)

1. В Доминикане дорогая медицина – перед поездкой необходимо оформить страховку.

2. Необходимый набор лекарств должен включать антисептики, средства от укусов насекомых и солнечных ожогов.

3. Менять валюту лучше вне аэропорта – там завышенный курс. Сдачу с долларов могут дать в местной валюте – песо – тоже по невыгодному курсу.

4. Переходники к местным розеткам можно купить на месте. Не стоит везти с собой фен или утюг-отпариватель – напряжение в сети не 220, а 110 вольт.

5. Воду лучше всего пить только бутылированную. С учетом климата также стоит тщательно мыть руки и фрукты.

6. Покупая что-то на улице или рынке, стоит торговаться. Чаще всего – на испанском.

7. Крупные суммы с собой лучше не носить, чтобы не стать жертвой карманников. И гулять в темное время суток в нетуристических районах не стоит.

8. На экскурсиях можно попасть под дождь – стоит запастись водонепроницаемыми чехлами и дождевиками.

9. Нельзя везти домой ракушки и кораллы, если на них нет чека из магазина.

10. В ручной клади запрещено вывозить сигары, алкоголь, фрукты. Их придется упаковать в чемодан.

Фото: Туристические локации в Доминикане (pixabay.com)

Правила для туристов в Доминикане немногим отличаются от советов путешествующим в другие экзотические страны. В этом сезоне к общим предосторожностям стоит добавить карантинные меры – дистанцию, дезинфекцию и ношение масок в людных местах.

Напомним, мы писали, как выглядит "другой" Египет вне курортных отелей.

Также мы рассказывали неприятные детали об отдыхе на Занзибаре.