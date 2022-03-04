Виза бесплатно. В Британии рассказали, кто из украинцев может въехать в страну на фоне вторжения России

Великобритания существенно смягчила визовые правила на фоне вторжения России в Украину.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Новые правила распространяются на ближайших родственников украинцев, проживающих в Великобритании. Это означает, что украинцы, которые являются членами семьи граждан Великобритании, могут бесплатно оформить семейную миграционную визу.

Первоначально это относилось к супругам или гражданским партнерам, неженатым партнерам в возрасте не менее двух лет, детям в возрасте до 18 лет, родителям, если внук - младше 18 лет, и взрослым родственникам, осуществляющим уход.

Теперь правительство Великобритании расширило перечень категорий граждан, включив в него всех, кто является взрослым родителем, бабушкой и дедушкой, ребенком старше 18 лет или братом или сестрой гражданина Украины, проживающего в Великобритании. Но тех, у кого нет родственников в стране, по-прежнему не пустят в Великобританию без обычной визы.

Напомним, в Турции рассказали, что делать застрявшим в стране украинцам.

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