Virgin Galactic открыла продажу билетов на орбиту для всех желающих. Но цена - "космическая"

Купить билет на космический полет Virgin Galactic Ричарда Брэнсона теперь может любой желающий. Однако объявленная стоимость — "космическая" и составляет 450 000 долларов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Robbreport.com.

Отмечается, что из этой суммы 150 000 долларов нужно внести авансом. Из них 25 000 долларов не подлежат возврату, если вы решите не лететь.

"Конечно, позволить себе это может не совсем широкая публика — только с достаточно "глубокими карманами" чтобы позволить себе 450 000 долларов за место в одном из суборбитальных космических кораблей компании", — пишут на сайте.

Билеты, которые поступили в продажу на днях, являются не столько билетом на конкретный космический рейс, сколько просто бронированием будущего полета.

"Если вы нажмете кнопку "Полет с нами" на сайте Virgin Galactic, то сможете отправить заявку на бронирование космического полета", — пишут в издании.

Фото: Стоимость билета составляет 450 000 долларов (facebook.com/VirginGalactic)

Есть три разных предложения на выбор: одно место, пакет мест для пары или семьи или, "для настоящих хайроллеров".

Продали 100 броней по 450 000 долларов за билет

Билеты на Virgin Galactic продаются не впервые. В августе компания открыла продажу билетов для тех, кто уже проявил интерес к месту на борту одного из космических самолетов компании.

"С тех пор было продано около 100 бронирований по цене 450 000 долларов за штуку. До этого за предыдущее десятилетие компания Брэнсона продала около 600 билетов, большинство из которых стоило 200 000 и 250 000 долларов. Никакой причины для скачка цен не было указано, но это может быть связано с тем фактом, что Unity22 успешно выполнила первый коммерческий полет в июле прошлого года с миллиардером на борту", — пишут на сайте.

Отметим, ни SpaceX, ни Blue Origin пока не продают билеты для широкого круга людей. Но издание The New York Times недавно сообщило, что места на первых рейсах компании стоят 55 и 28 миллионов долларов соответственно.

Напомним, ранее украинско-американская ракета вывела на орбиту корабль, который пополнит запасы для МКС.

Также сообщалось, когда могут появиться "горящие туры" на орбиту.