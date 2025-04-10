Від Польщі до В'єтнаму: 7 гігантських статуй Ісуса, які варто побачити

Статуя Царя Всесвіту Ісуса Христа

Де знаходиться: Свебодзін, Польща

Ця статуя встановлена у 2010 році, її висота - 36 метрів, а з постаментом - 52,5 метри. Вона - найвища статуя Ісуса Христа у світі й найновіша з усіх відомих. Її видно з відстані 30 кілометрів.

Цікавий факт. На статуї є позолочена корона, яка має 3,5 метри у діаметрі та близько 3 метрів у висоту. Голова пам'ятника - 4,5 метри у висоту. Офіційно голова зроблена з бетону, але за деякими даними - для її виготовлення використали твердий пластик. У 2018 році журналісти робили фотографії статуї з дрона і побачили там телекомунікаційні передавачі. Місцевий інтернет-провайдер підтвердив, що це дійсно передавачі для роздачі мережі у найближчих населених пунктах. Статуя Царя Всесвіту Ісуса Христа в Польщі (фото: Вікіпедія)

Крісто-де-ла-Конкордія

Де знаходиться: Кочабамба, Болівія

Це найбільша статуя Христа в Південній Півкулі й вона була встановлена в 1994 році. Розташована ця статуя на вершині пагорба Сан-Педро, на висоті 256 метрів над Кочабамбою та абсолютною висотою 2 840 метрів над рівнем моря. З цього пагорбу відкривається неймовірний вид на місто. До оглядового майданчика веде 1399 сходинок.

Цікавий факт. Розмах рук у цієї статуї - 32,87 метра, що робить її одною з найширших статуй Ісуса Христа. Статуя Ісуса Христа в Болівії (Вікіпедія)

Статуя Царя Христа

Де знаходиться: Вунгтау, В'єтнам

Висота цієї статуї - 32 метри, разом з постаментом - 36 метрів. Вона була встановлена ще у 1974 році. Розташована ця статуя на вершині гори Нуй-Нхто, звідки відкривається панорамний вид на Південнокитайське море

Цікавий факт. Всередині статуї є внутрішні сходи, якими можна піднятися на плечі Христа. Статуя Ісуса Христа у В'єтнамі (фото: Вікіпедія)

Христос Спаситель

Де знаходиться: Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Ця статуя Христа - найвідоміша у світі, вона є символом як Ріо-де-Жанейро, так і Бразилії. Її висота - 30,1 метра, разом з постаментом - 38 метрів. Була встановлена ще у 1931 році. Розташована ця статуя на вершині 200-метрової гори Корковаду в національному парку Тіжука, в межах міста. Майже півстоліття вважалася найвищою статуєю Христа у світі, але згодом цей статус втратила через побудову нових статуй в інших країнах.

Цікавий факт. Статуя Христа-Спасителя у 2007 році внесли до списку Семи нових чудес світу. Статуя Христа Спасителя у Бразилії (фото: Вікіпедія)

Благословення Христа

Де знаходиться: Манадо, острів Сулавесі в Індонезії

Ця статуя була побудована у 2007 році. Її висота - 30 метрів, а разом з постаментом - 50 метрів. Це відносно нова статуя, яка вражає своїм сучасним дизайном та динамічною позою.

Цікавий факт. Ця статуя має нахил під кутом 20 градусів, що створює ефект руху. Статуя Ісуса Христа в Індонезії (фото: Вікіпедія)

Христос-Цар (Cristo Rey)

Де знаходиться: Тальнепантлі-де-Бас, Мексика

Висота цієї статуї - 30 метрів, з постаментом - 33 метри. Вона розташована на горі, звідки відкривається неймовірно красивий вид на долину.

Цікавий факт. Це одно з найпопулярніших місць для паломництва у Мексиці. Щороку сюди сходяться тисячі віруючих. Статуя Ісуса Христа в Мексиці (фото: Вікіпедія)

Крішту Рей

Де знаходиться: місто Альмада (біля Лісабону), Португалія

Висота цієї статуї - 28 метрів, а загальна висота з постаментом - 110 метрів. Вона стоїть на дуже високому п'єдесталі над річкою Тежу, що робить її видимою з багатьох точок Лісабона. Встановлена у 1959 році.

Цікавий факт. На будівництво цієї статуї надихнула статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро. Статуя Ісуса Христа в Португалії (фото: Вікіпедія)

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Під час написання матеріалу були використані джерела: Вікіпедія, Encyclopaedia Britannica, Atlas Obscura