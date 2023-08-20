Від 2000 євро в столиці. У скільки обійдеться оренда житла у Франції

Орендувати квартиру у Франції досить дорого, навіть порівняно з деякими іншими країнами ЄС. Вартість життя у Франції – приблизно така ж, як в Австрії та Німеччині. Попри постійне подорожчання оренди, багато французів живуть саме в орендованих будинках або квартирах, бо покупка житла обійдеться ще дорожче.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, скільки коштує орендувати житло у різних містах Франції у 2023 році.

Чи дорого орендувати житло у Франції?

Ціни на оренду в різних містах країни істотно відрізняються. В Парижі – найвищі ціни. І загалом, чим ближче до столиці чи будь-якого великого міста у Франції ви живете, тим вищою буде орендна плата.

Також ціни на оренду у Франції залежать від сезону. Оренда квартир у вересні та жовтні може бути дорожчою, оскільки багато студентів починають навчання і також шукають житло в оренду. І, звісно, квартири дорожчають напередодні великих свят.

Фото: На оренду житла у Франції може йти близько половини заробітку (скриншот з сайту airbnb.com)

Ціни ростуть через вторгнення РФ в Україну

У 2022 році у Франції спостерігалося зростання цін на 2,5% за оренду кімнат і 3,5% – за оренду квартир. Росте рівень інфляції, а з ним – і вартість оренди. Одна з найвагоміших причин – вторгнення Росії в Україну, пишуть західні видання.

В рамках боротьби зі зростанням вартості життя цього місяця міністр економіки Бруно Ле запропонував накласти обмеження на підвищення вартості оренди. Підвищення орендної плати вже суворо контролюється у Франції, але урядовий план гарантує, що цього року орендодавці зможуть вводити лише невеликі підвищення (не більше 3,5%). В уряді кажуть, що без такого рішення орендодавці по всій країні підвищили б ціни за житло ще на 5-6%.

У Парижі, Ліоні, Бордо, Марселі та інших містах вже діють контрольовані ціни на оренду: люди можуть звернутися до місцевої влади, якщо вважають, що платять вищу орендну плату, ніж варто було б.

Фото: Середня вартість оренди кв. метра житла у Франції (скриншот з сайту Expatrist.com)

Скільки коштує орендувати квартиру у містах Франції

За даними сайту Expatrist.com, орендна плата за квадратний метр житла в середньому по Франції становить від 14 до 35 євро. Якщо ви орендуєте квартиру з однією або двома спальнями в іншому місті, крім Парижа, це обійдеться від 850 до 1700 євро на місяць. У столиці доведеться заплатити мінімум від 1292 євро за невелику однокімнатну квартиру.

Середній показник коливається від 10 євро за квадратний метр. Найдешевше житло в країні можна орендувати за ціною близько 7 євро метр. Квартири здають як з меблями, так і без меблів. Якщо брати усереднені дані по всій країні, то ціна за мебльовану квартиру становить 709 євро, а квартири без меблів – 671 євро на місяць. В середньому жителі Франції платять 557 євро на місяць за оренду невеликої квартири-студії.

Мінімальна зарплата у Франції у 2023 році становить 1747 євро на місяць, а середня зарплата – 3321 євро. Виходить, що заробляючи "на середньому рівні" у Франції, близько половини витрат буде йти саме на оренду житла.

На карті нижче ви можете побачити приблизний розподіл цін на оренду по країні:

Фото: Скільки коштує орендувати квартиру у французьких містах у 2023 році (інфографіка РБК-Україна)

Скільки коштує житло в різних регіонах країни

Якщо ви хочете жити у французькому місті з багатою та яскравою культурою, можна пошукати квартиру в Ліоні. Там житло коштує від 906 євро на місяць. Це одне з найбільш густонаселених міст країни, місто з давньою історичною спадщиною та самобутніми традиціями.

В Марселі, другому за величиною місті Франції, бюджетні квартири коштують від 810 євро. Це портове місто на морському узбережжі вважається одним з найкрасивіших в країні. У Марселі щодня можна зустріти різних знаменитостей і насолоджуватися морським бризом незалежно від пори року. Але врахуйте, що бюджетних пропозицій тут доволі мало, і часто людям доводиться чекати кілька місяців, щоб знайти недорогий і при цьому непоганий варіант.

У Монпельє на півдні Франції ви можете орендувати квартири всього за 600 євро. Місто підійде для тих, хто не любить шумних міст і кому більше до душі сільська місцевість Франції. За даними туристичних сайтів, тут живе близько 20% британських експатів у усієї Франції.

Якщо ви не проти жити в селі, можна розглянути французький регіон Дордонь на південному заході Франції. Тут багато сіл зі старими французькими будинками, у мальовничій місцевості. В регіоні можна орендувати житло всього за 700 євро на місяць.

Фото: Ціни на оренду квартир в Ліоні починаються від 906 євро на місяць (скриншот з сайту airbnb.com)

Нагадаємо, оренда житла в Німеччині, як і в інших країнах Європи, складає значну частину витрат. Ми розповідали, скільки коштує орендувати житло в Німеччині, де шукати квартири та що треба при цьому враховувати.

Також стало відомо, у яких столицях Європи жити найдешевше.

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