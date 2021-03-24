Весна на Средиземном море: стали известны цены на горящие туры в Аланию и Кемер

Пока в Украине сохраняется переменчивая погода и усиливается карантин, подышать теплым морским воздухом и погреться на солнце можно в южных городах Турции. В конце марта отдохнуть на средиземноморских курортах предлагают по нетипично низкой цене.

Дневная температура в Анталии и ближайших курортах уже повысилась до 20 градусов, туристы ходят в футболках и легких куртках. Провести несколько дней на берегу моря в ближайшие дни можно по цене в 4000 гривен с авиаперелетом.

Ситуация с COVID на курортах

Несмотря на строгие карантинные ограничения в Турции, от туристов не требуют соблюдать те же правила, что и граждан.

Например, в стране заявили, что соблюдение комендантского часа к путешественникам не относится. А вот масочный режим в общественных местах просят соблюдать. Туристов редко штрафуют, а вот местным нарушение может обойтись от 3000 гривен (от 900 турецких лир).

Фото: Природа в Турции (pixabay.com)

Как и многие страны, Турция переживает третью волну коронавируса – статистика заболеваемости во многих регионах растет. По последним данным турецкого Минздрава, Анталия и Измир "покраснели", в Стамбуле также показатель перевалил за 250 больных на 100 тысяч населения, сообщает turizmguncel.com.

Это означает, что самая популярная пляжная локация Турции – провинция Анталия – перешла в категорию провинций "с очень высоким риском" (из "оранжевой" в "красную" зону). Поэтому за соблюдением ограничения работы ресторанов и спа власти будут следить более строго. В провинциях с высоким риском еду в ресторанах можно будет заказать только на доставку или на вынос.

Сколько стоит отдых в Турции в конце марта

Отдохнуть в межсезонье на курорте в Турции по карману даже самому бюджетному путешественнику. Полюбоваться морем на Анталийском побережье можно по цене меньше 4000 гривен с человека за неделю в 3* отеле. В такую путевку включен авиаперелет.

Фото: Вид из отеля в Алании (booking.com)

Например, у сети туристических агентств "Поехали с нами" 6 ночей в 3* отеле без питания в Алании обойдутся в 7189 гривен за тур для двоих с вылетом 26 марта. В Сиде в 3* отеле с завтраками можно отдохнуть за 8381 гривну с вылетом на ту же дату.

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У компании "Farvater" отдохнуть в 4* отеле в Сиде без питания можно за 7919 гривен для двоих, а в 4* отеле с завтраками в Алании – за 8396 гривен с вылетом 26 марта. В 4* отеле с завтраками в Кемере – от 10069 гривен, с питанием "все включено" – от 12389 гривен с вылетом на ту же дату. В 5* спа-отеле в Сиде с питанием "все включено" – по цене от 12253 гривен за двоих.

У туристической компании "Piligrim" – отдохнуть в 3* отеле с завтраками в Анталии можно за 12560 гривен с вылетом 4 апреля, в Сиде с питанием "все включено" – от 11604 гривен. В 4* отеле в Алании с завтраками – от 9761 гривен, в 5* отеле с питанием "ультра все включено" в Сиде – от 12184 гривен за двоих с вылетом 26 марта.

Фото: Отель в Кемере (booking.com)

С 15 марта для въезда в Турцию необходимо заполнять электронную форму и указывать актуальный номер телефона, к которому будет привязан местный HES-код здоровья. Также необходимо получить за 72 часа перед вылетом негативный результат ПЦР-теста - это требование могут отменить 15 апреля.

Напомним, мы сравнивали цены и сервис на море в Турции и Украине.

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