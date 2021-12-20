Весеннее чудо среди зимы. В Одесском ботсаду зацвела калина: фото

Бело-розовые цветы на кусте имеют приятный сладкий аромат
В Ботаническом саду им. Мечникова в Одессе среди зимы зацвела калина. Об этом сообщается на официальной странице учреждения Facebook.
Сообщается, что бело-розовые цветы на кусте появились именно в День святого Николая.
В этом году куст калины оказался зимнецветной разновидностью с приятным сладким ароматом, обычно цветущим в течение зимы в разные периоды в зависимости от погодных условий и состояния окружающей среды, в которой растет калина.
Фото: В Одессе зацвела калина (oldgarden.onu/facebook.com)
В сообщении сообщается, что обычно с наступлением холодов цветение прекращается и возобновляется после морозов.
Напомним, ранее мы писали, что в популярном городе Египта наблюдалось редкое погодное явление.