Весеннее чудо среди зимы. В Одесском ботсаду зацвела калина: фото

В Ботаническом саду им. Мечникова в Одессе среди зимы зацвела калина. Об этом сообщается на официальной странице учреждения Facebook.

Сообщается, что бело-розовые цветы на кусте появились именно в День святого Николая.

В этом году куст калины оказался зимнецветной разновидностью с приятным сладким ароматом, обычно цветущим в течение зимы в разные периоды в зависимости от погодных условий и состояния окружающей среды, в которой растет калина.

Фото: В Одессе зацвела калина (oldgarden.onu/facebook.com)

В сообщении сообщается, что обычно с наступлением холодов цветение прекращается и возобновляется после морозов.

Напомним, ранее мы писали, что в популярном городе Египта наблюдалось редкое погодное явление.