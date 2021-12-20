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Впервые за 10 лет. В популярном городе Египта наблюдали редкое погодное явление: фото

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Понедельник 20 декабря 2021 15:28
Впервые за 10 лет. В популярном городе Египта наблюдали редкое погодное явление: фото Фото: Снег в Египте (коллаж/РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

Горожане в соцсетях делились фотографиями заснеженных автомобилей и дорог

В Александрии в Египте, выпал снег, пишет Cairo Scene в Facebook и Egypttoday.com.

Жители Александрии проснулись утром сегодня (20 декабря 2021 года), чтобы увидеть снег. Такая погода для этого региона несвойственна даже в декабре. Сообщается, что снег выпал в городе впервые за 10 лет.

Горожане делились фотографиями автомобилей и дорог, покрывающими снег, так как они выражали свое восхищение редким явлением.

По словам экологов, резкие изменения погоды в разные сезоны в Египте происходят из-за изменений климата, которое влияет на весь мир. Ученые предположили, что в этом году погода в Египте будет нетипично холодной.

Впервые за 10 лет. В популярном городе Египта наблюдали редкое погодное явление: фото

Впервые за 10 лет. В популярном городе Египта наблюдали редкое погодное явление: фото

Впервые за 10 лет. В популярном городе Египта наблюдали редкое погодное явление: фото

Фото: Горожане делились фотографиями заснеженными дорогами и автомобилями (cairo scene/facebook)

Власти города из-за нестабильной погоды, сильного ветра и выпавших осадков решили закрыть порты Александрия и Дехейла.

Кроме этого, учеба в школах была приостановлена ​​до улучшения погоды.

Какая погода в Египте в декабре

Как правило, погода в Египте в декабре стабильна: дуют прохладные ветра, чаще всего дневные температуры находятся в районе +25°C.

Вода в морях, омывающих Египет, холоднее в сравнение с летними температурами – от +22 до +24°C. При этом теплее купаться будет в прибрежных водах в Шарм-эль-Шейхе, но не в Хургаде.

Напомним, ранее мы писали, как отправиться в Стамбул в преддверии праздников.

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