Вершины, озера и леса: самые яркие места Карпат для отдыха в разгар лета

В украинских Карпатах есть все, за чем туристы обычно отправляются в разные уголки страны: от завораживающей природы и водоемов с пляжами до экскурсионных программ и гастрономических изысков.

Летом в карпатских горах можно отдыхать в отелях со спа и минеральными водами, отправляться покорять вершины и любоваться "дикой" местностью, пробовать активные развлечения и спорт, гулять, собирая ягоды и грибы, спать на сене.

Какую локацию в Карпатах выбрать для отпуска во второй половине лета, чтобы набраться самых ярких впечатлений?

Буковель – самая драйвовая локация Карпат

Самый известный горный курорт Украины – Буковель – расположен рядом с селом Поляница в Ивано-Франковской области. Если зимой сюда съезжаются тысячи туристов для катания на лыжах, то летом локация привлекает тысячи тех, кто ищет альтернативу морю.

Выбор размещения в отелях всех категорий и частных коттеджах, вариантов отдыха и развлечений большой и этот фактор привлекает немало иностранцев. В Буковель раньше приезжали туристы из соседних стран, сейчас эта локация стала обязательной в списке посещения для путешественников из арабских стран. К слову, этим летом в Буковель также стали наведываться туристы и из Саудовской Аравии.

Летом кроме склонов и инфраструктуры курорта, туристов привлекает озеро с пляжем в Буковеле, которое является самым большим искусственным водоемом. Вокруг озера на склонах гор растут хвойные и буковые леса, которые известны своим целебным воздухом.

Фото: Озеро на курорте Буковель (wikipedia.org)

Летом на курорте гостям доступны много активностей:

- роуп-джампинг (полет на канате) над водой озера;

- зип-байкинг – поездка на велосипеде по канатной дороге через озеро;

- веревочные парки, переправы, троллеи;

- обзорные подъемники;

- прогулки пешком, на квадроциклах, велосипедах, лошадях по организованным маршрутам;

- рафтинг;

В летний период в эту локацию также съезжаются дети в летний лагерь, для которого организовано специальное пространство. Во время каникул детям проводят мастер-классы, возят на экскурсии и водят в походы.

В Буковеле до пандемии часто проводили разнообразные фестивали и мероприятия. В это место также едут насладиться местной едой и гуцульским колоритом.

Из минусов курорта – многолюдность и высокие цены как на жилье, так и на питание. Поэтому многие туристы предпочитают останавливаться в соседних поселках с завораживающими видами – например, в Яремче или Яблунице.

Верховина – самый гуцульский регион

За 50 километров от Буковеля находится поселок Верховина (Закарпатская область), куда едут любители аутентичных Карпат. Всего в 30 километрах от поселка находится Ворохта, куда туристы ездят фотографироваться на фоне виадуков – колоритных железнодорожных мостов, построенных во времена Австро-Венгерской империи.

Фото: Верховина в начале лета (wikipedia.org)

Расположен поселок на реке Черный Черемош в окружении горных ландшафтов. Сам курорт зимой принимает туристов как горнолыжный, но летом в эту местность едут как лечиться минеральными водами в санаториях (там находится около сотни источников), так и собирать грибы и ягоды на склонах гор.

В Верховине сохраняют местные традиции, и путешественники могут ощутить дух в "самом гуцульском регионе" – от присутствия при обрядах до посещения музеев и храмов, дегустации старинных блюд.

Впрочем, для туристов предлагают и активные развлечения: можно отправиться на экскурсию или пикник в горы, сплавиться по реке.

Проживание в Верховине – в небольших гостевых дворах и гостиницах.

Драгобрат – "украинские Альпы"

Курорт на высоте 1400-1700 метров над уровнем моря в Закарпатской области (18 км от поселка Ясиня) выбирают туристы, которые хотят отдохнуть в уединении в условиях нетронутой природы. Зимой это самый снежный и экстремальный горнолыжный курорт, который называют "карпатской Сибирью". Снег на вершинах в этой местности лежит до конца весны. Летом Верховина превращается в "Альпы" с лугами в окружении величественных хвойных лесов.

Фото: Курорт Драгобрат летом (Евгения Колесник/для РБК-Украина)

Именно на Драгобат выбираются туристы (выехать на гору можно, арендовав УАЗ или на джипе), которые хотят тишины, романтики и фантастических пейзажей.

Впрочем, скучать на отдыхе не обязательно. Можно отправиться на пешие прогулки по почти нехоженным тропам, собирать чернику, бруснику и грибы, травы на чай. При желании можно поездить на велосипедах и лошадях, прокатиться на обзорном подъемнике. Также туристам предлагают бани и чаны с карпатскими травами.

На курорте можно остановиться в недорогих отелях или деревянных домах. Цены умеренные по сравнению с Буковелем.

Синевир: жемчужина Карпат

Одно из самых живописных мест Карпат – самое большое и самое глубокое высокогорное озеро Синевир. Водоем называют жемчужиной Карпат. Он находится на высоте около 1000 метров над уровнем моря в Закарпатской области возле села Синевирская поляна и райцентра Межгорье.

Фото: Просторы Синевира (wikipedia.org)

Озеро появилось в ледниковый период в результате смещения скал, которые перекрыли ручей. В нынешние дни вода в Синевир поступает из горных ручьев – прозрачная и слабоминерализированная. Посередине водоема находится остров, который на фоне водной глади напоминает зрачок. Поэтому озеро еще называют Морским оком Карпат.

Синевир занимает площадь около 7 гектаров, поэтому является наибольшим по площади горным озером. Глубина живописного водоема – 10-12 м, а максимальная - 24 м.

Несмотря на то, что воду теплой назвать трудно – в жаркие дни она прогревается до 10 градусов, из года в год немало туристов преодолевают горные дороги и тропы, чтобы отдохнуть на берегу волшебного водоема. В озере водится три вида форели.

Синевир относится к национальному парку, который развивает туристическую инфраструктуру. Так на берегу озера можно остановиться на базе отдыха, заказать экскурсии на лошадях или велосипеде, покататься на плотах.

В 10 км находится село Колочава, в котором создали десяток музеев: под открытым небом можно посмотреть на два десятка старинных гуцульских построек, а также музеи 20 века.

Микуличин – реки и водопады

В долине реки Прут на высокогорье находится климатический курорт Микуличин (Ивано-Франковская область). Там - также территория национального парка с живописной природой вокруг. Рядом находятся горы Маковица и Явирнык-Горган, реки Жанец и Прут, водопады Жанецкий Гук, Капливец.

Фото: Виды в Микуличине (Леля Филимонова/для РБК-Украина)

Туристы, приезжающие в Микуличин, отправляются на пешие прогулки в горы, собирают грибы и ягоды. Некоторые едут, чтобы начать восхождение на Говерлу, или к озеру Несамовитое.

Есть для отдыхающих и более привычные развлечения – можно отправиться в горы на велосипеде, попариться в чанах, порыбачить на форель или осетра. Популярные маршруты – тропа Довбуша, соляная пещера.

Также в Микуличине можно отведать четыре сорта местного пива и вкусную брынзу из тамошней сыроварни.

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