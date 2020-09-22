Старые советы уже не работают: как стоит искать дешевые билеты на самолеты

Фото: Самолет в аэропорту (pixabay.com)

Что нужно знать о бюджетных авиаперелетах по Украине и за рубеж

Поиск дешевых авиабилетов порой занимает немало времени, а иногда и вовсе крайне сложно подобрать нужный вариант.

Практика последних лет показывает, что авиакомпании и их автоматизированные системы поиска и продажи авиабилетов становятся все более гибкими и оперативными, поэтому теперь уже старые "классические" советы по поиску билетов становятся все менее полезны. Такое мнение в комментарии РБК-Украина о выборе авиакомпаний высказал авиаэксперт Богдан Долинце.

В частности, если ранее считали, что самые дешевые билеты стоит искать в интернете по вторникам и четвергам, и лучше - именно ночью, то сейчас алгоритмы поиска уже сами учитывают это пожелание пользователей, говорит он.

Как искать бюджетные перелеты?

"Тем, кто хочет найти дешевые билеты, стоит сначала оценить все возможные варианты перелета. Когда вы определились с датами, посмотрите, не выпадают ли на эти дни праздники, футбольные матчи, большие концерты или другие массовые мероприятия, не приходятся ли они на выходные. Системы авиаперевозчиков заблаговременно "видят" высокий спрос на определенные даты. Цена на такие билеты будет выше, чем в другие дни", - обращает внимание эксперт.

По его словам, стоит также смотреть, есть ли билеты на несколько дней позже или раньше. Бывает так, что рейс с пересадкой стоит намного дешевле.

Фото: Часто дешевые билеты не дают возможности возврата (РБК-Украина)

"Кроме агрегаторов авиабилетов и сайтов авиакомпаний, можно смотреть билеты также на сайтах, где размещают подборки со скидками. По таким акциям билеты довольно быстро раскупаются. Их надо отслеживать постоянно, и там наверняка будут интересные предложения", - советует авиаэксперт.

А вот старое правило, согласно которому дешевые билеты можно найти за 6-12 месяцев до рейса, еще работает, и им можно пользоваться, говорит Долинце.

Что надо знать о недорогих перелетах

В то же время надо помнить, что дешевые тарифы часто не предполагают некоторых удобств, и во многих случаях авиакомпания требует регистрацию на рейс через сайт или мобильное приложение.

Поэтому, покупая билеты у лоукостеров или у "классических" компаний по специальным промо-тарифам, надо подробно ознакомиться с условиями перелета и правилами той или иной авиакомпании, советует Долинце.

"Часто такие билеты не дают возможности возврата, или же штрафные санкции достигают 90% от стоимости билета. Кроме этого, у лоукостеров есть необходимость регистрации через специальное приложение или сайт. В аэропорту регистрация может стоить дополнительных денег", - говорит он.

По его словам, некоторые украинские компании также используют технологию, когда пассажир может сам регистрироваться через приложение или уже в аєропорту на стойке саморегистрации. В то же время "классическая" регистрация в аэропорту уже будет платная. Она может обойтись по цене самого тарифа, объясняет Богдан Долинце.

Чтобы туристы могли разобраться в том, какие опции предлагают авиакомпании при покупке недорогих билетов, мы проиллюстрировали это в инфографике:

Фото: Что предлагают пассажирам некоторые известные в Украине авиакомпании (инфографика TRAVEL РБК-Украина)

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