Венгрия признает украинские паспорта вакцинации: можно ли планировать отпуск в стране

Венгрия в начале лета стала одной из стран, которые согласились признать украинские сертификаты вакцинации. Об этом сообщается на официальной странице премьер-министра Дениса Шмыгаля в Facebook.

"Украинские сертификаты вакцинации уже согласились признавать Венгрия, Молдова, Турция. Также на этой неделе достигли соответствующей договоренности с Премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили во время рабочего визита нашей правительственной делегации. Рассчитываем, что в ближайшее время эти договоренности будут скреплены соответствующими соглашениями", - говорится в публикации.

Между тем, украинцы уже сейчас могут ездить в Венгрию даже без справок о вакцинации. Но для этого нужно пройти 10-дневный карантин. Освободиться от самоизоляции можно, сдав два ПЦР-теста с разницей в 48 часов. Тесты, сделанные до въезда в страну, не принимаются.

Какие перспективы туризма в Венгрии в этом году и позволят ли такие условия въезда возобновить турпоездок – в материале РБК-Украина.

Правила въезда для украинцев

С 1 мая 2021 года граждане Украины, которые имеют венгерский сертификат об иммунитете ("паспорт вакцинации") и вид на жительство в Венгрии, могут въезжать на территорию страны без ограничений и без обязательного прохождения 10-дневного карантина, говорится на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua.

Фото: Трамвай в Венгрии (pixabay.com)

Также право въезда в Венгрию имеют украинцы:

- которые являются членами семей граждан Венгрии;

- у которых есть вид на жительство, и которые являются членами семей граждан Венгрии;

- дипломаты или прибывающие с официальным визитом.

- кто в течении последних 6 месяцев переболел COVID-19 и имеет документ об этом.

В других случаях въезд в Венгрию для украинцев возможен только после получения разрешения венгерской полиции. Для этого должны быть веские основания:

- судебный процесс;

- трудоустройство;

- лечение;

- обучение,

- похороны.

Заявку необходимо будет заполнить на английском языке на сайте полиции. Ответ приходит в течении 48 часов. Его нужно будет предъявить на границе.

Все граждане Украины, которые прибывают в Венгрию, обязательно проходят самоизоляцию по месту жительства или в больнице. Освободиться от карантина можно, если сдать два ПЦР-теста с временным промежутком от 48 часов. К слову, в стране принимают только результаты местных лабораторий, а не зарубежных.

Фото: Достопримечательности в Венгрии (pixabay.com)

Можно ли говорить о возобновлении туризма в Венгрию

По последним данным украинского Минздрава, по состоянию на 7 июня в Украине полную вакцинацию получили 147 118 людей.

По информации ведомства, все привитые смогут получить международное свидетельство о вакцинации на английском и французском языках только в бумажной форме после получения второй дозы вакцины в медучреждении или у семейного врача. Срок действия такого документа – год.

В любую страну, где нужно находиться на самоизоляции или нужны документы о вакцинации, туроператорам нет смысла ставить чартеры, потому что очень мало людей поедут на такие условия, отмечает в комментарии РБК-Украина директор сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик. Он считает, что это экономически нецелесообразно.

"Количество вакцинированных в Украине на фоне 40-миллионого населения страны – это мизер. Просто ехать в Венгрию по делам – это одна история. А выезжать и сидеть на самоизоляции, планируя туристические поездки, украинцы не будут", - уверен эксперт.

Фото: Архитектура в Будапеште (pixabay.com)

До пандемии большинство туристов ездили в Восточную Европу преимущественно в автобусные туры длительностью 3-10 дней, говорит директор туркомпании. В таких программах, как правило, объединяли посещение сразу нескольких стран.

По данным Олега Кулика, в 2019 году таких туристов было около 300 тысяч человек: больше, чем тех, кто летал в этом направлении авиарейсами.

Отдых в Венгрии будет пользоваться спросом

"Пока Венгрия не отменит требование карантина для украинцев, вряд ли мы можем говорить о туризме для наших граждан, ведь количество вакцинированных людей у нас пока очень мало", - подтверждает РБК-Украина Александр Новиковский, заместитель генерального директора компании "Tez Tour".

В 2017 году поток украинцев, которые въезжали в Венгрию, был на третьем месте после Польши и России – таких граждан было больше 3 млн. Однако здесь учитываются все случаи пересечения границы, в том числе транзит на заработки в Европу, говорит директор туркомпании.

Фото: Природные достопримечательности в Венгрии (pixabay.com)

По его подсчетам, в Венгрию до введения карантинных ограничений ездили до 50 тысяч украинских туристов ежегодно.

"Если откроют границы и будет ускорена вакцинация, то спрос на отдых в Венгрии будет. К примеру, будут ехать на лечебные курорты. В последние годы эта страна пользовалась спросом: направление динамично набирало обороты с 2015 года", - добавляет Новиковский.

Также традиционно популярными были бальнеологические курорты Чехии, Германии, Болгарии, резюмирует эксперт.

Напомним, ранее мы писали, смогут ли украинцы отдохнуть в Испании этим летом.

Также сообщалось, как готовятся принимать туристов на греческом острове Миконос.