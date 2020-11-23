Венгрия начала пускать переболевших COVID-19: что нужно знать

Венгрия официально разрешила въезд в страну гражданам, которые документально докажут, что за последние 6 месяцев уже переболели COVID-19 и имеют иммунитет от этой вирусной инфекции, написал на своей странице в Facebook владелец турагентства "Tabou Tour" Максим Циркель.

По его словам, узнав о такой новости, он отправил своего агента проверить, как это работает на практике.

"Наш агент успешно прошел на борт самолета австрийских авиалиний на рейс "Киев-Вена", с обозначенной целью транзита в Будапешт. Информация о допуске в Венгрию размещена на всех официальных ресурсах, благодаря чему проблем с посадкой на борт не возникнет. Транзит официально разрешен, если есть доказательства, что страна финального назначения пустит вас", - отмечает владелец туркомпании.

Он рекомендовал распечатать информацию о допуске в Венгрию с официальных сайтов органов власти и добавил, что есть вероятность столкнуться в аэропорту с агентами или пограничниками, не знающими о новом исключении.

Фото: В Венгрию будут пускать тех, кто переболел COVID-19 (pixabay.com)

Максим Циркель отметил, что для въезда в Венгрию нужно приготовить ряд документов: справку с положительным ПЦР-тестом, который вы получили во время заболевания, справку с негативным ПЦР-тестом после выздоровления, справку с ИФА-тестом, в котором обозначен уровень антител к вирусу, справку с негативным ПЦР тестом, сделанным не ранее чем за 3 дня до поездки. Все документы должны быть выданы на английском языке.

Он предостерег, что не стоит лететь транзитом в сторону Венгрии и потом лететь в другую страну: "Я не советую этого делать, так как вы будете обманывать и вводить в заблуждение органы власти ЕС. При массовых обманах и нарушениях есть риск полного запрета на въезд для украинцев".

Эксперт рынка также отметил, что переболевшие COVID-19 фактически получают возможность прогуляться по Будапешту:

"Наш агент успешно сделал это и уже вернулся домой", - добавил Циркель, прикрепив ссылку на сайт аэропорта Будапешта, где разъясняют правила въезда в страну.

Что говорят официальные источники

РБК-Украина решило проверить, разрешен ли въезд в Венгрию украинцам, которые переболели COVID-19. Для этого мы обратились к нескольким официальным источникам и экспертам туристического рынка.

Правила въезда в ту или иную страну сегодня можно проверять на нескольких сайтах. К примеру, Еврокомиссия во время пандемии запустила новый интерактивный инструмент Reopen EU на 24 языках с актуальной информацией о возможностях поездок в страны-члены ЕС, о снятых ограничениях, условиях возможного карантина.

"Те, кто может доказать с помощью документа на венгерском или английском языке, что они вылечились от COVID-19 за последние 6 месяцев, могут въехать в Венгрию без ограничений", - отмечается на сайте Reopen EU.

Эта же информация обозначена и на сайте аэропорта Будапешта. Об это идет речь и в Постановлении правительства Венгрии.

Фото: В Венгрию могут ехать те, кто переболел коронавирусом в течение последних полугода (скриншот с сайта tripadvisor.mfa.gov.ua)

Кроме того, информацию о таких правилах въезда опубликовали и на сайте украинского МИДа. Там уточняется, что въезд в Венгрию разрешен тем, "кто документально докажет, что в течение последних 6 месяцев болел COVID-19". Такие же данные - и на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua, созданном для информирования о правилах въезда в разные страны.

"Все граждане Украины, которые прибывают в Венгрию, обязательно попадают на 10-дневный карантин (по месту жительства или в госпитале). Освободиться от карантина возможно на основании результатов двух отрицательных тестов (сделанных исключительно в Венгрии) на COVID-19 с разницей выдачи минимум в 48 часов. Результаты иностранных тестов не рассматриваются", - уточняют правила въезда на сайте.

Почему к такой информации стоит отнестись с осторожностью

Даже если въезд в Венгрию действительно разрешен тем, кто переболел COVID-19 и имеет при себе все доказывающие этот факт документы, украинцам следует помнить, что это не гарантирует 100% разрешение на въезд в страну. Причина тому - сразу несколько факторов.

Глава правления VisitUkraine.Today Антон Тараненко в комментарии РБК-Украина подтверждает, что на сайте МИДа действительно обозначена информация относительно въезда в Венгрию тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией.

"Но нельзя забывать и тот факт, что пограничная служба имеет право запретить въезд без пояснения причины. Тем более, что Украина, согласно данным ЕС, - среди списка стран, которые находятся в особой зоне риска относительно коронавируса. К тому же, "живых" отзывов о том, что кто-то из туристов пересек границу Венгрии с подобной справкой, у нас не было", - отмечает он.

По словам Антона Тараненко, он не может утверждать, что въезд в Венгрию разрешен абсолютно всем, кто переболел COVID-19.

Фото: В Венгрии в данный момент действует комендантский час (pixabay.com)

"При возникновении подобных вопросов, на нашей горячей линии VisitUkraine.Today мы всегда просим уточнять информацию в посольствах, консульствах, а лучше - непосредственно внутри страны, в которую планируют въезд. Также у нас есть подтверждения информация о том, что в ряде стран ЕС есть рекомендации временно воздержаться от посещения Украины", - отмечает он.

Также стоит помнить, что в Венгрии введен комендантский час, который действует с 21.00 до 6.00 по киевскому времени. Ввиду этого, также были изменены и условия пропуска через границу. В Венгрию смогут попасть только некоторые категории украинцев, сообщала ране Государственная пограничная служба Украины.

Так, по информации венгерской стороны, во время действия комендантского часа в страну будут пропускать только лиц, которые следуют к месту постоянного, временного проживания или месту работы на территории Венгрии, с целью трудоустройства, но при наличии соответствующих документов.

Также в страну въезд разрешен тем, кто следует транзитом через территорию Венгрии, но при наличии документов, подтверждающих транзитный характер поездки. Кроме того, на территорию Венгрии будут пропускать водителей грузовиков, которые осуществляют международные перевозки.

Тем временем в ВООЗ еще до второй волны коронавируса подтверждали вероятность повторного инфицирования COVID-19. Там подчеркивали, что наличие антител у переболевших не является гарантией того, что человек не сможет заболеть снова.

Будет ли популярна Венгрия у туристов, переболевших COVID-19

Директор туристической компании "Аполло-тур" Андрей Демура считает, что новые условия въезда, выдвинутые Венгрией для граждан, не будут способствовать популярности этого направления

"С такими тестированиями никто из туристов туда не поедет. На таких условиях в Венгрию поедут люди, которым нужно попасть в страну по делам, по работе. Я не представляю, какие и ради чего туристы будут это проходить", - отмечает эксперт в комментарии РБК-Украина.

Фото: Венгрия была широко востребована среди украинцев до пандемии (pixabay.com)

В это время года до пандемии поездки в Венгрию обычно были широко востребованы: с экскурсионной целью туристы посещали Будапешт, также с лечебной целью ездили в разные спа-центры и на термальные источники, говорит Андрей Демура.

"Но если кто-то из туристов и сейчас захочет индивидуально поехать в Венгрию, сделать это несложно. Достаточно забронировать авиаперелет – прямые рейсы в Венгрию осуществляются и сегодня. Например, есть прямые перелеты у Wizz Air. Также можно забронировать отель и трансфер. Все это элементарно сделать буквально за час. Но формировать пакетные, групповые туры – на это туристические компании не пойдут, потому что в таких условиях группы не наберутся", - добавляет он.

Напомним, ранее авиационный юрист рассказал РБК-Украина, что будет с ценами на авиаперелеты зимой во время пандемии.

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