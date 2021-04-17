В посольстве рассказали, когда Испания может открыться для туристов из Украины

Ограничения, касающиеся въезда в Испанию иностранных граждан из стран вне границ ЕС и Шенгенского пространства, были продлены до 30 апреля. Об этом сообщили РБК-Украина в посольстве Украины в Испании.

"Посольством ведется постоянный диалог с испанской стороной относительно возможностей восстановления туристических путешествий граждан Украины" - прокомментировал посол Украины в Испании Сергей Погорельцев.

В то же время, по мнению сотрудников посольства, конкретные временные рамки открытие границ Испании для украинских туристов во многом "зависят от общих рекомендаций ЕС и от развития эпидемиологической ситуации в Украине".

В ведомстве отметили, что в настоящее время Советом ЕС определен ряд критериев, которым должна соответствовать страна, которая на входит в ЕС, для открытия границ для ее граждан.

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Фото: Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев (spain.mfa.gov.ua)

В частности, количество новых случаев заболеваемости COVID за последние 14 дней не должен превышать 25 случаев на 100 000 населения, а также должна фиксироваться стабильная тенденция к уменьшению новых заболеваний.

"В условиях имеющихся ограничений, Посольство во взаимодействии с компетентными органами Испании предоставляет необходимое содействие гражданам Украины для прибытия в Испанию в связи с гуманитарными причинами, неотложными семейными обстоятельствами, с целью лечения тяжелых заболеваний, а также для участия в международных соревнованиях высокого уровня", - уточнил изданию дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, какие курортные острова открылись для туристов недавно.

Также мы писали, что для украинских туристов также открыт Непал.