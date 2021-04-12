Непал открыт для туристов из Украины: все особенности путешествия в Гималаи

Как спланировать поездку в страну во время пандемии

Непал – государство в Гималаях в Южной Азии со столицей Катманду.

Это не самое популярное направление среди украинцев, но я люблю эту страну и была уже там несколько раз. С декабря 2020 года в Непал стали возвращаться туристы. В феврале 2021 года, по данным статистики Nepal Department Immigration, в Непал прибыло около 9000 иностранцев. Это означало, что границы открылись и можно ехать. Мы полетели в Непал в марте и я рада, что снова побывала в этой удивительной стране.

Какие авиакомпании летают в Непал

Сейчас в Непал можно пасть только через воздушные ворота страны – международный аэропорт Трибхуван в Катманду. Сюда летают авиакомпании: Turkish airlines, FlyDubai, Qatar airways - билеты стоят от 700$ в обе стороны.

Мы летели из Одессы на Turkish airlines. Кстати, теперь Turkish airlines на рейсах от 8 часов подают горячее питание. Рейс Стамбул-Катманду чуть короче, но нас все же накормили горячим ужином и завтраком. Приятно, учитывая, что весь прошлый год авиакомпания держала своих пассажиров на сухом пайке.

Непал открыт: на каких условиях

Чтобы поехать в путешествие в Непал, нужны следующие документы:

- Загранпаспорт, действительный в течение 6 месяцев и с одной свободной страницей.

- Виза в Непал – в Украине нет непальского консульства, поэтому получить заранее визу возможности нет. До 2020 года визу выдавали по прилете – прямо в аэропорту. Теперь для того, чтобы получить визу в аэропорту, нужно заранее списаться с аккредитованным непальским агентством, которое сделает Приглашение от Department Immigration.

Фото: Непал по состоянию на сегодня открыт для туристов (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Стоимость такой услуги – 75$ в плюс к стоимости визы – 30$ - за 15 дней, 50$ - 30 дней, 125$ - 90 дней. Приглашение – это важный документ, без которого не посадят на рейс: у нас его проверяли на посадке в Одессе и на пересадке в Стамбуле.

- Негативный ПЦР-тест на COVID, сделанный не ранее, чем за 72 часа до полета. Его также проверяют во всех аэропортах.

- Страховка с покрытием COVID на все дни пребывания и суммой не менее 5000$.

- Заполнить онлайн форму на сайте nepaliport.immigration.gov.np, в которой указать даты планируемого путешествия. После ее заполнения система выдаст штрих-код, который нужно распечатать и предъявить при получении визы в аэропорту Катманду.

- Заполнить "Форму международного путешественника" на сайте ccmc.gov.np перед вылетом и предъявить распечатку со штрих-кодом при регистрации на рейс и по прибытии в Катманду.

Карантин и дополнительные ПЦР-тесты в Непале

Правила и карантинные требования в Непале постоянно меняются. На сегодня с COVID-протоколом от 29 марта ситуация следующая:

Туристы, прибывшие в Катманду, не должны находиться на карантине 7 дней – его отменили. В реальности последние три месяца это требование никто не соблюдал и не контролировал.

Но теперь поток туристов понемногу растет, и власти Непала решили вместо карантина требовать от путешественников еще один ПЦР-тест (за 20$) сразу после прилета в Катманду. Как и где его могут проверить? Например, при получении пермитов (разрешений на горный треккинг).

Фото: В Непале отменили обязательный семидневный карантин для туристов (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Третий ПЦР-тест сдается перед отлетом домой – без него не пускают в терминал аэропорта и не регистрируют на рейс. Непальский тест оформляется по всем требованиям ВОЗ, его без проблем приняли на нашей границе: нам не пришлось устанавливать приложение "Дій вдома" и сидеть на карантине.

Маски: в Катманду - пыль и смог, огромное скопление людей. Местные не пренебрегают правилами, туристы тоже.

В Покхаре – туристическом городе в предгорьях Аннапурны все более расслабленно: маски под носом, многие их просто не носят. В горных деревнях маски видела только у школьников и их учителей, остальные практически не носят. Да и зачем – дистанция между людьми огромная, воздух свежий – чистое здоровье!

Отели и внутренний транспорт

Цены на отели невысокие, хотя в Hyatt Regency Kathmandu номер стоит от 120 $ в сутки. Но, например, за двухместный номер с завтраками на берегу озера Фева в Покхаре мы платили 25$ в сутки. Отель - без звезд, но с нами "носились", как самыми дорогими гостями.

Непальцы стараются – им очень нужны туристы, они понимают, что от сервиса зависит репутация, которая нарабатывается годами.

Фото: Власти Непала решили вместо карантина требовать от путешественников еще один ПЦР-тест после прилета в Катманду (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Внутренний транспорт – это автобусы, джипы и самолеты. По стране летают небольшие винтовые самолеты – сеть перелетов обеспечивают две непальские компании Yeti Airlines и Buddha Air.

Стоимость билетов в одну сторону – 85-120 $ в зависимости от направления. Причем интересно, что для иностранцев ценник выше в три раза, чем для местных жителей. Есть и наземный транспорт – он очень дешевый, 10-15 $ на автобусе. Правда из-за горных серпантинов автобусы едут очень медленно – на дорогу в 200 километров можно потратить 8-10 часов.

Зачем ехать в Непал

Для тех, кто хочет прикоснуться к настоящей мультикультурной Азии, но не получить психологический шок, Непал - идеальный вариант. Во-первых, непальцы приятные, улыбчивые и отзывчивые люди, умеют держать дистанцию и с ними приятно общаться.

Во-вторых, несмотря на то, что страна много зарабатывает на туристах, тут не чувствуешь себя ходячим кошельком. Торговцы и таксисты сходу назовут высокую цену, но не станут докучать и быстро согласятся на скидку.

Фото: В Непале – множество культурных и исторических достопримечательностей (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Здесь много культурных и исторических достопримечательностей. В Катманду и в прилегающей долине - огромное количество древних индуистских храмов и пагод.

Пашупатинатх – храм, где проводят кремацию, в одном из храмов площади Дурбар живет богиня Кумари – маленькая девочка, живое воплощение индуистской богини Талежу. Буддистских святынь тут тоже хватает. Например, Лумбини – место рождения Будды, Большая ступа Боднатх, вокруг которой идут буддисты, Обезьяний храм, или Сваямбунатх, расположенный на одном из холмов Катманду.

В предгорье Аннапурны находится крупный непальский курорт Покхара, расположенный на озере Фева. В Покхару местные приезжают отдохнуть от суетного и пыльного Катманду, а туристы отдыхают после горного треккинга. Здесь отличная инфраструктура, много ресторанов, кафе и баров, заточенных под европейцев, красивое озеро и горные вершины.

Фото: Боднатх – буддийский храмовый комплекс в Катманду, Непал (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Есть в Непале свои джунгли – это национальный парк Читван, расположенный на юге страны на границе с Индией. Туда можно съездить на несколько дней на сафари, покататься на слонах, понаблюдать за носорогами в джунглях и крокодилами в реке. Для туристов здесь тоже "полный фарш" – отели, рестораны, обслуживание на сафари, и все - с гуманным ценником.

Треккинг в Гималаях и его особенности

Непал – самая высокогорная страна в мире, и это не пафосная фраза: большую ее часть занимают Гималаи. За ними сюда и едут. Высокогорный треккинг в Непале - это то, что так привлекает туристов. Туристы (мы не говорим об альпинизме) в непальских Гималаях спокойно поднимаются на высоту 5500 метров, при этом не нужно организовывать для этого экспедицию – можно примкнуть к группе или пройти самостоятельно.

Есть сеть маршрутов (треков), по которым комфортно и приятно ходить пешком. Вдоль самых популярных – к Базовому лагерю Эвереста, Аннапурны, Лангтанх, Марди Химал и еще с десяток других, построены лоджи (горные приюты), в которых можно переночевать, тут же вам приготовят еду, организуют душ, дадут доступ к электричеству и вай-фай.

Фото: Сейчас идеальное время, чтобы увидеть Непал свободным от миллионов туристов (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Само собой, все это - за деньги. В среднем ночевка в горном лодже стоит 3 - 5$ за комнату, в которой может быть 2-3 кровати. На еду уходит 5-10$ - готовят тут простые непальские блюда: по утрам яйца, местные пресные лепешки чапати, чай, а днем - лапшу, супы, непальские вареники мо:мо или рис с чечевичной похлебкой – Дал Бат.

В среднем расходы на треккинге - 15-20$ на человека в сутки. Еще одна статья расходов – разрешение на треккинг, которое необходимо получить в Катманду в офисе Nepal Travel Board. Цены - от 30$ и выше в зависимости от маршрута.

Также в Непале можно нанять носильщика, который за 15-25$ в сутки будет нести вашу поклажу. Конечно, можно и самому нести свой рюкзак, но почему бы не дать заработать местным жителям: они вам помогут подняться высоко в горы, а вы поможете прокормить им свою семью.

Сейчас идеальное время, чтобы увидеть Непал свободным от миллионов туристов. Можно увидеть самые высокие в мире вершины, прикоснуться к новой культуре, не отказывая себе в комфорте. А рассвет над восьмитысячниками, увиденный высоко в горах, гарантированно запомнится на всю жизнь.

Напомним, ранее мы писали, как Таиланд готовится к полному открытию для туристов.

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