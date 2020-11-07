Вдали от города и в окружении гор: уютные коттеджи в Карпатах для осеннего отдыха

Отдых в Карпатах у многих ассоциируется с тишиной, уединением и лесом вокруг. Когда хочется отдохнуть большой семьей или компанией в отдалении от городского шума и скоплений людей.

Шале - это уютные комфортные домики в горах. Слово "шале" в переводе с латыни - "охраняемое место". Также оно означало "приют для пастуха". Такие коттеджи размещены в живописных швейцарских Альпах, но такой тип гостиниц, находящихся подальше от других туристов, можно найти и в Карпатах.

Мы подобрали интересные варианты отдыха в карпатских шале для отдыха большой компанией.

Фото: Отдых в домиках в Карпатах (hutir.org)

Дом из бруса с камином

В 20 километрах от города Косов на Ивано-Франковщине в селе Розтоки в горах находится коттедж "Шале в горах".

В двухэтажном доме есть четыре спальни и гостевая комната, в которых могут разместиться до десяти человек. Дом сделан из дикого бруса, что добавляет ощущения уюта и загородного уединения.

Фото: Дом сделан из дикого бруса (booking.karpaty.ua)

В доме есть все удобства, из крана течет родниковая вода, а кофе можно готовить самому в кофемашине. Отдыхать вечером можно у камина, а расслабиться и оздоровиться – в бане.

Основная "изюминка" коттеджа – вид на горы. Любоваться природой и ландшафтом можно на террасе или из беседки, которая расположена на высокой точке в саду.

Фото: Шале в селе Розтоки (booking.karpaty.ua)

Гостям, которые едут сюда на своем автомобиле, дорога к отелю может показаться довольно крутой. Поэтому гости, побывавшие там раньше, советуют заранее заказывать трансфер.

Стоимость: 5000-6000 гривен в сутки (на 8-10 человек).

Где погреться на лежанке

Куротный отель "На перевале" находится в селе Яблуница Ивано-Франковской области в 6 километрах от курорта Буковель.

Поселиться можно в одном из двух коттеджей: один рассчитан на четыре человека, а второй – на восемь. Большой коттедж называется "Гуцульский". На первом этаже - гостевая комната с камином и обеденным столом, и большим диваном на два спальных места. Есть и диван поменьше. Рядом с камином - лежанка, на которой можно греться после долгих прогулок.

Фото: Дом в комплексе "На перевале" (facebook.com/saduba564)

На втором этаже - два номера, в которых могут разместиться до восьми человек. В каждом номере - свой санузел с душевой кабиной. За дополнительную плату (300 грн в час) можно воспользоваться сауной и джакузи. В теплое время года в стоимость проживания входит пользование бассейном.

Готовить еду можно самостоятельно на кухне в коттедже или обедать в ресторане гуцульской кухни неподалеку.

Стоимость проживания – от 4500 гривен в сутки (на 8+1 человек).

Тишина как визитная карточка

Хутор "Тихий" находится на горных склонах в окружении еловых лесов (село Сергии Путильского района Черновицкой области). Комплекс позиционирует себя как эко-курорт, а тишину определяет своей "визитной карточкой". Хотя отель располагает несколькими коттеджами, построенными на достаточном расстоянии для уединения гостей, большой компанией можно остановиться в одном из них - шале "Люкс-2".

Фото: Вид из беседки на горы (hutir.org)

Двухэтажный дом площадью 98 квадратных метров рассчитан на шесть человек, также есть одно дополнительное место. В доме есть три спальни и санузел на втором этаже, а на первом - гостиная, прихожая, кухня, гардероб, терраса, ванная комната и сауна.

В стоимость проживания включены завтраки в ресторане гуцульской и европейской кухни, уборка и смена полотенец раз в три дня, пользование уличными тренажерами, посещение мини-зоопарка и фермы, пользование подъемниками зимой и бассейном – летом.

Фото: Один из коттеджей на хуторе (hutir.org)

Отдельно можно заказать массажи, гуцульскую баню и фитобочку, сон на ульях и катание на лошадях.

Стоимость проживания: от 4800 гривен в сутки (на 6+1 человек).

Домик с печью посреди леса

Коттедж на вершине горы в окружении леса с камином и печью можно выбрать для отдыха семьей в Яремче Ивано-Франковской области. Находится он в комплексе апарт-отеля "Вершина".

Коттедж "На Печи" рассчитан на четверых человек с возможностью добавить еще два спальных места. Это двухэтажный домик с кухней и комнатой с печкой на первом этаже, и спальней с санузлом – на втором. С балкона можно любоваться красивыми видами.

Есть и новый дом, где можно арендовать апартаменты на двоих – там можно наслаждаться огнем в камине и греться у печки.

Фото: Особенность дома - печи-лежанки с узорами (vershina.com.ua)

Особенность дома – экологичность материалов. Также – печи-лежанки, расписанные узорами. Отдохнуть можно также в бане на дровах с бассейном.

В коттеджах есть все удобства и кухня для приготовления еды. Для желающих отдохнуть от готовки предусмотрена доставка еды.

Стоимость проживания: от 3400 в сутки (на 4+2 человека).

Рядом с ручьем и водопадом

В селе Микуличин Ивано-Франковской области в 30 километрах от курорта Буковель есть коттеджный комплекс "Лялякин хутор". Коттеджей там два, и обустроены они достаточно автономно. У каждого даже своя детская площадка.

Фото: Вблизи от комплекса течет горная река (facebook.com/Lalyakin_hutir-1340822796021668)

Домики – трехэтажные. На втором этаже находится кухня-гостиная, спальня и санузел, на третьем – две спальни и санузел. А на первом сауна для шести человек. Сеанс пользования стоит 700 гривен.

Особенность комплекса – нетронутая природа вокруг. На территории "хутора" протекает родник, в 15 минутах ходьбы - горная река Прутец-Чемеговский. Можно заказать экскурсии к водопаду Женецкий Гук и к Карпатскому национальному природному заповеднику.

Фото: Один из коттеджей в селе Микуличин (facebook.com/Lalyakin_hutir-1340822796021668)

До ближайшего ресторана и магазинов с продуктами – 15 минут пешком.

Стоимость проживания: 3800 гривен в сутки (на 6 человек)

Планируя отпуск в уютных карпатских коттеджах, стоит быть готовым к тому, что в самый дорогой период – новогодние праздники – цены существенно повышаются. Несмотря на это, жилье на зимние каникулы туристы активно бронируют уже сейчас.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит отдых на курорте Буковель в Карпатах.

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