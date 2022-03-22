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Не все вакцинированы. В ЕС разработали меры против COVID для украинских беженцев в Европе

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 11:19
Не все вакцинированы. В ЕС разработали меры против COVID для украинских беженцев в Европе Фото: Беженцы на границе с Венгрией (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В приоритете по вакцинации - пожилые беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом

Из-за большого числа беженцев, прибывающих из Украины в страны Европы на фоне войны России против Украины, Агентство здравоохранения ЕС рекомендовало меры защиты от COVID-19 для украинских беженцев в центрах приема.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) объявило, что более 3,2 миллиона человек бежали от российской агрессии против Украины, направляясь в соседние страны Европы.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в своем отчете отметил, что многие покидающие Украину из-за войны не полностью вакцинированы против COVID-19.

"При отсутствии документально подтвержденных данных о вакцинации детям и взрослым из Украины должен быть предложен курс первичной вакцинации против COVID-19, а также ревакцинация. Приоритет дается пожилым, беременным женщинам, лицам с ослабленным иммунитетом и лицам с сопутствующими заболеваниями и высоким риском заболеваемости. Должна быть сделана физическая или цифровая запись о вакцинации для дальнейшего использования, в том числе для людей, направляющихся в другую страну", — поясняется в отчете.

По данным ECDC, сотрудники первой очереди, такие как медработники или волонтеры, если они еще не вакцинированы, также должны пройти полный курс вакцинации против COVID-19 и получить бустерную дозу в соответствии с национальными рекомендациями.

Также в ECDC заявили, что необходимо рассмотреть возможность тестирования всех, кто переехал из Украины в страны ЕС. Если нет возможности тестирования, то имеющие симптомы COVID-19 должны получить всю необходимую поддержку.

Другие предлагаемые меры включают обеспечение доступа и использование чистой воды, дезинфицирующих средств и полное соблюдение гигиены.

Напомним, ранее в посольстве Украины в Польше рассказали, куда обращаться, если по прибытию в страну у вас нет жилья.

Также мы писали, где искать жилье и работу в Европе - большая подборка полезных ссылок.

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