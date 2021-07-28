Без вакцинации и тестов. После открытия Испании уже появились туры в страну: сколько стоит отдых

Испания открылась для украинских туристов без ограничений на въезд – с 27 июля не нужно предъявлять ни сертификат о вакцинации, ни даже негативный результат теста на коронавирус, сообщается на сайте украинского МИД.

"Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета Европы. Безвиз возвращается", - написал 24 июля в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

С 27 июля страна внесла Украину в список стран "зеленой зоны", поэтому для поездки украинским пассажирам достаточно заполнить формуляр санитарного контроля на портале Минздрава Испании или загрузить мобильное приложение Spain Travel Health – SpTH, чтобы получить QR-код для предъявления на границе.

Впрочем, данные по зонам риска обновляются каждую неделю, поэтому на сайте МИД Украины советуют проверять актуальные условия въезда перед поездкой в курортную страну. Так что ближайшая неделя – самое удачное время, чтобы "хватать момент" и лететь на каникулы в Испанию.

Фото: Открытые для украинцев страны ЕС по состоянию на 27 июля (РБК-Украина)

Как можно полететь в Испанию в августе

В ближайшие дни туристы, заскучавшие по Испании, могут полететь прямыми рейсами Ryanair по цене от 11,5 тыс. грн в обе стороны, или авиакомпаниями МАУ, Lufthansa, KLM, Swiss с пересадками.

Некоторые заядлые путешественники делятся в соцсетях отзывами, как купили акционные цены на перелет месяц тому – и уже 27 июля полетели в Барселону по билетам за 13 евро.

Но актуальные цены на полеты в Испанию в августе могут показаться туристам слишком высокими. В связи с этим некоторые крупные туроператоры рассматривают возможность запустить чартерные рейсы на испанские курорты.

"Мы сейчас активно работаем с нашей собственной принимающей компанией Odeon Tours Испания. После финализации станет ясно, какие направления и программы у нас будут. Испания — одно из наших традиционно сильных направлений. Если поставим чартеры, то на МАУ"– рассказала профильному изданию Turprofi.com.ua директор Coral Travel Украина Татьяна Прокопенко.

Фото: Колоритные улочки в Испании (unsplash.com/belinda fewings)

Будет ли спрос на массовый отдых в Испании?

Все турагенты отмечают: украинцы очень соскучились по отдыху в европейских странах, а Испания вообще входила в топ самых популярных среди туристов.

"В 2019 году Испания занимала третье место по объемам продаж. Направление очень популярное и этим летом туристы тоже активно им интересовались. Проблема в том, что уже середина сезона. Спрос есть, но никто не знает, насколько он велик. И есть вопрос контрактов с отелями. Думаю, операторы поставят один рейс в неделю, чтобы протестировать направление", - делится своим мнением с изданием директор сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

Он добавляет, что сейчас на третьем месте по популярности у туристов оказалась Греция. В этом сыграла роль и закрытость Испании в первой половине лета.

Фото: Испанский курорт Аликанте (unsplash.com/julian dik)

Спрос на Испанию будет в любом случае, соглашается директор крупного туроператора "Аполло-тур" Андрей Демура.

"Самый главный риск заключается в том, что условия въезда в страну будут пересматривать еженедельно. Если туроператоры озвучат, какие будут варианты с возвратом денег или с переносом их на другое направление, если въезд в Испанию закроют, то все будет нормально. Главное, чтобы люди не переживали, что сейчас купят тур, а потом не улетят", — отмечает эксперт.

Тем временем туристы, выбравшие Испанию, отправляются туда самостоятельно, или обращаясь в агентства за индивидуальными турами.

К слову, некоторые туроператоры уже предлагают путевки в Испанию – например, 7 ночей в Барселоне на двоих обойдутся от 1100 евро с перелетом и питанием "завтраки" в 3* отеле.

Напомним, мы писали, в какие страны ЕС украинцам можно ехать уже сегодня.

Также мы писали, что в курортной Черногории рекордный спрос на путевки в разгар сезона.