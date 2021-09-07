Что успеть за 72 часа в Румынии: нескучный транзит через одну из недооцененных стран Евросоюза

В 2021 году Румыния разрешила украинцам поездки, но только на 72 часа. По истечении этого времени из страны придется выехать, иначе туристы попадут на 14-дневный карантин. Но и за это время можно увидеть много интересного.

Румыния – одна из самых недооцененных стран Евросоюза. Она хоть и небогатая по европейским меркам страна, но интересных мест и красот там хватит на полноценное путешествие.

Страна с богатейшей природой и историей, средневековой и австро-венгерской архитектурой, древними замками и невероятно красивыми горами, которые запросто составят конкуренцию Альпам и Татрам.

Какие условия въезда в Румынию в 2021 году из Украины

Румыния хоть и не входит в список стран Шенгенского соглашения, но обладатели биометрического паспорта могут посещать эту страну без виз. По текущему состоянию на 1 сентября 2021 года, ситуация с посещением Румынии следующая:

1. Можно проехать Румынию транзитом на 24 часа. Для этого не нужен ПЦР-тест (если нет такого требования в стране следования).

2. Попасть на территорию страны на 72 часа. Для этого нужно предъявить на границе следующие документы:

- лица, вакцинированные от COVID-19 (вакцинами, признанными в ЕС, с сертификатами, выданными Украины в соответствии с системой "Единый государственный портал электронных услуг" (портал и мобильные приложения "Дія") с условием, что прошло 10 дней с момента завершения полной схемы вакцинации до въезда в Румынию;

Фото: Румыния разрешает въезд транзитом сроком до 3 суток (unsplash.com/haseeb-jamil)

- взрослые и дети в возрасте от 6 до 16 лет должны предоставить сертификат об отрицательном результате теста RT-PCR на заражение вирусом SARS-CoV-2, который должен быть сделан в соответствии с требованиями системы Единого государственного портала электронных услуг "Дія" и предъявлен на смартфоне через мобильное приложение. Тест необходимо сделать не более чем за 72 часа до пересечения границы на личном автомобиле, или до посадки в автобус (общественный или туристический транспорт).

- дети в возрасте до 6 лет не обязаны предоставлять ПЦР-тест;

- те, кто переболел COVID, могут предоставить справку-подтверждение о заражении вирусом SARS-CoV-2 за последние 180 дней до въезда в страну. Справка должна быть заверена в соответствии с требованиями системы Единого государственного портала электронных услуг "Дія" и предъявлена на смартфоне через мобильное приложение. Должно пройти не менее 14 дней с даты подтверждения заражения до даты въезда в Румынию;

Отметим, что документы, подтверждающие сам транзит, для въезда не требуются. Максимум - могут спросить, в которую именно страну вы следуете через Румынию. Если это поездка на 72 часа, то достаточно брони отеля. Таким образом, на короткое время можно въехать в страну без особенно сложных требований обычному туристу, не уезжая далее транзитом в другую страну.

Что будет, если не покинуть территорию Румынии через три дня (72 часа)?

В таком случае необходимо проинформировать управление общественного здравоохранения округа в Румынии о том, где будете проходить 14-дневный карантин, начиная с четвертого дня после въезда на территорию Румынии.

Что обязательно посмотреть в Румынии

Что можно успеть увидеть в Румынии за 1-3 дня? На 24-часовой транзит не стоит строить большие планы. А вот трехдневное путешествие может получиться насыщенным и интересным. Путешествовать по Румынии идеально на автомобиле – за каждым поворотом вас ждет что-то красивое и необычное.

Румынские города с историей

Первое впечатление от большинства румынских городов – они чем-то напоминают нашу советскую застройку, только с вычурным налетом соцреализма в стиле Чаушеску. Зимой особенно несимпатичны постройки из бетона, которые возводили в 70-80 годы прошлого века. Но есть в Румынии много уникальных мест с архитектурой, которая отлично сохранилась из средневекового и венгерского периода.

Во-первых, это Брашов, который часто называют "румынским Зальцбургом". Этот небольшой уютный городок находится в самом центре Трансильвании, а Брашов считается ее столицей, в которой сохранилось средневековое очарование.

Фото: Брашов - город в центре Трансильвании (unsplash.com/dan-novac)

В городе находится одна из самых узких улиц Европы, которая по ширине соревнуется с Узкой улочкой в Праге. Она называется Strada sforii или улица Веревки, шириной чуть больше одного метра.

Весь городок можно обойти за несколько часов. Но обязательно стоит включить в программу подъем на окрестные холмы, на одном из которых установлена большая "голливудская" надпись BRASOV. Она ночью подсвечена иллюминацией. Наверху находится смотровая площадка, на которую можно подняться пешком или на фуникулере. Отсюда открывается потрясающий вид на весь средневековый город и черепичные крыши Брашова.

Фото: На одном из холмов можно рассмотреть "голливудскую" надпись BRASOV, который вечером подсвечивается иллюминацией (unsplash.com/gloria-cretu)

Во-вторых, обязательно запланируйте в маршруте путешествия город Синая – известный горнолыжный курорт, а по совместительству – бывшая королевская резиденция. Именно королевскими замками Пелеш и Пелешор знаменит этот небольшой городок. Охотничий замок Пелеш - очень красиво оформлен резным деревом. Просто произведение деревянного зодчества Румынии.

В двух шагах от него находится Пелишор, который часто остается без внимания туристов. А зря – внутри спрятаны потрясающе красивые интерьеры в стиле модерн и невероятная "золотая комната". А снаружи великолепные замки окружают буковые леса, которые в осеннюю пору покрываются багряными листьями.

Фото: Замок Пелеш в городе Синая (unsplash.com/jeet-dhanoa)

По следам Графа Дракулы

Туристический спрос рождает предложение. Поэтому если людям хочется видеть в каждом румынском замке пристанище Дракулы, то почему бы, собственно, и нет?

Пожалуй, именно благодаря графу Дракула, о Румынии знают во всем мире. И это не мифический герой: такой человек существовал на самом деле. Его звали Влад III Цепеш, и был он правителем Валахии, который правил в 15 веке. Немало людей посадил на кол, за что его и прозвали "колосажателем" и кровопийцей. До сих пор по стране разбросано множество замков, в которых якобы жил Дракула. Часть из них хорошо уцелели.

Фото: Сигишоара (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Первым в списке замков Дракулы стоит красавец Бран, устремивший шпили остроконечных конусообразных крыш в высь трансильванского неба. Много чего повидал на своем веку этот замок. Говорят, даже пару раз в него заезжал сам Влад Цепеш во время одного из своих военных походов.

Несмотря на то, что в Бране все притянуто за уши к истории с Дракулой, выглядит замок достойно, и почти совпадает с описаниями пристанища вампира в книге Брэма Стокера. Замок построен на краю большого утеса, окружен мрачными неприступными стенами, внутри ведут узкие и крутые каменные лестницы. Но исторический факты неумолимы – это всего лишь красивая обертка, наполненная туристической мишурой и огромным количеством людей.

Фото: Замок Бран (unsplash.com/dorothea-oldani)

Фото: Бран построен на краю большого утеса, окружен мрачными неприступными стенами (unsplash.com/dorothea-oldani)

Есть более правдоподобная версия, где обитал князь Валахии. Это небольшой трансильванский городок Сигишоара – место рождения Влада Цепеша. В этом месте, кстати даже проводили Международный конгресс исследователей Дракулы, так что сомнений в подлинности места рождения возникать не должно.

Здесь отлично сохранилась средневековая атмосфера: старые замковые стены и башни, лестницы галерей, история которых связана с валашским князем.

Фото: Улицы Сигишоары (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Городок очень уютный, и в нем есть что посмотреть. Обязательно стоит подняться на башню, с которой видны холмы, окружающие долину реки Тырнава-Маре. Прогуляться по средневековому замку и его галереям, побывать в доме, где жил и родился Влад Цепеш – теперь тут устроен музей Дракулы.

Внутри музея стоит гроб, в котором лежит человек, одетый как Дракула. В самый неподходящий момент он выпрыгивает из гроба и пугает людей, а потом просит денег на "пропитание". Вся экспозиция оформлена в вампирском стиле и точно понравится подросткам и любителям кровавых историй.

Горы и ущелья – от Биказа через Трансфэгэраш

Главные румынские красоты находятся в горах. Трансильванские Альпы – отдельный аппендикс, примостившийся к Карпатскому хребту.

В румынских Карпатах построены отличные дороги, по которым легко добраться на высокогорье. От долин, окруженных цепочкой скалистых гор, замков на скальных вершинах, водопадов и перевалов с сумасшедшими серпантинами просто захватывает дух.

Фото: Южные Карпаты или Трансильванские Альпы (wikipedia.org)

Одно из популярных горных ущелий – Биказ, расположено на северо-востоке Румынии в Восточных Карпатах, в жудецах (областях) Нямц и Харгита. Ущелье начинается от водохранилища Изворул Монтенул, которое протянулось на десятки километров, упираясь в колоссальных размеров дамбу с тем же названием - Биказ. Уникальное ущелье появилось благодаря работе реки, которая прорубила в скалах глубокую расщелину.

Со временем здесь проложили дорогу, которая считается одной из самых живописных в Румынии. Скалы буквально нависают над узкой полосой асфальта, которая вьется по дну ущелья, а потом резко крутым серпантином поднимается вверх на склон горы.

Самое узкое место в ущелье зовется "Врата ада" - тут настолько узко, что скалы пришлось подпиливать, чтобы смогли проехать не только автомобили, но и туристические автобусы.

Фото: Ущелье Биказ (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Еще одна румынская "изюминка" – это Трансфэгэрашское шоссе (Transfăgărăşan), самая высокогорная трасса Европы, соединяющая Валахию и Трансильванию.

Эта дорога не уступает по крутизне и красоте норвежской Лестнице Троллей (Trollstigen). Прокатиться по запутанным серпантинам Трансфэрэгаша можно только 3-4 месяца в году: с июня по сентябрь, когда трасса освобождается от снежных покровов.

Фото: ransfăgărăşan - самая высокогорная трасса Европы, соединяющая Валахию и Трансильванию (unsplash.com/umit-yildirim)

Качество покрытия - исключительное, но безопасное движение возможно только когда трасса окончательно высыхает после таянья снегов. Трансфэгэраш был построен Николаем Чаушеску – румынский диктатор после нападения СССР на Чехословакию в 1968 году боялся участи соседей. Поэтому построил дорогу высокого в горах – на случай, если придется срочно перебазироваться из Бухареста в горы.

Перевал и высокогорный тоннель находится на высоте 2034 метров. Строительство было крайне опасным и труднодоступным. Только по официальной информации, при строительстве погибло не менее 40 человек.

Подземное царство соли: Салина Турда и Салина Прайд

Румынские горы таят в себе немало секретов. Один из них – соляные пещеры, спрятанные глубоко под землей. Соль на территории Румынии добывали еще во времена Римской империи. А соляные шахты появились в 19 веке во времена промышленной индустриализации.

Со временем добыча соли прекратилась, рудники долго пустовали, пока 20 лет назад из них не сделали туристические аттракции. Причем таких шахт в Румынии несколько, но самые известные – это Салина Турда и Салина Прайд.

Салина Турда – самая известная соляная шахта Румынии. Находится недалеко от города Клуж Напока. Салина Турда – это настоящий развлекательный центр, только расположен он глубоко под землей. Высота сводов шахты достигает 112 метров. В ней есть собственное подземное озеро глубиной до 8 метров, по которому можно покататься на лодочках.

Фото: Салина Прайд (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Тут есть детская площадка и колесо обозрения, амфитеатр и даже церковный алтарь, вырезанный тоже из соли. В Салине Турда можно поиграть в минигольф, боулинг, теннис, просто гулять и разглядывать стены, на которых сверкают гигантские соляные сталактиты.

Соляная шахта Салина Прайд расположена в 10 километрах от курортного городка Совата, где до сих пор бьют источники с минеральной соленой водой, вдоль которых расположились элегантные санатории. Бывшую соляную выработку Салина Прайд – одну из самых больших в Европе, когда-то обнаружили жители Римской империи. Теперь же огромные подземные шахты и пустоты превратили в подземный парк развлечений.

Несмотря на то, что шахты довольно старые, их гранитные своды очень крепкие и надежные. Пешком внутрь Салина Прайд попасть невозможно. Чтобы добраться внутрь шахты, нужно купить билет и сесть на автобус, который курсирует в шахту и обратно каждые 15 минут. Затем еще пешком спускаться по лестнице вглубь горы.

Фото: Спуск в Салина Прайд (Ирина Савина/для РБК-Украина)

В огромных каменных залах есть множество развлечений для всей семьи: веревочные парки, батуты, качели, теннисные столы, столики для пикника, кафе и бары, сувенирные магазины и даже своя церковь под землей.

Чем в этой локации занимаются люди? Здесь можно спокойно провести целый день. Многие берут с собой детские велосипеды и самокаты, бадминтон, ракетки для настольного тенниса, мячи. А кто-то просто спускается, чтобы пробежаться по подземным залам, насыщая легкие соленым полезным для здоровья воздухом.

Напомним, ранее Ирина Савина поделилась опытом поездки из Украины в Румынию за вакцинацией и о том, как получила COVID-паспорт ЕС для путешествий.

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