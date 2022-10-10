Українцям не скасовуватимуть реєстрацію в ЄС при поверненні додому надовго: деталі

Єврокомісія розширила терміни дії захист для українських біженців. Дія відповідних правил щодо тих, хто рятується від війни в Європі, буде продовжена щонайменше до березня 2024 року.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Republic World.

Біженці війни з України отримають захист у ЄС ще на рік. Відповідні правила будуть продовжені принаймні до березня 2024 року, як заявила в понеділок у Брюсселі єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Йоханссон.

"Сьогодні вранці ми прокинулися, почувши, як падають бомби на Київ, Одесу, Львів та інші міста. Це лише демонструє, наскільки важливо продовжувати надавати підтримку Україні та демонструвати солідарність з українцями. Сьогодні ми говоримо про підтримку ЄС, яку ми надаємо українським біженцям як у ЄС, і тим, хто хотів би повернутися додому", - додали в Єврокомісії.

Єврокомісар оголосила, що Директива про тимчасовий захист продовжена до березня 2024 року.

"Те, що ми побачили сьогодні вранці, також дає змогу чітко зрозуміти, що ми продовжуватимемо вітати всіх, кому доведеться їхати до ЄС", - зазначила вона.

За словами Йоханссон, наразі близько 4,2 мільйона українців в ЄС зараз знаходяться під тимчасовим захистом. Друге оголошення Йоханссон зробила для тих українців, які планують повернутись додому на тривалий час.

"Як ми бачимо сьогодні, ситуація у сфері безпеки залишається дуже невизначеною. Ми бачили серйозний прогрес на полі бою з боку українців, що нас надихає, і може бути ще однією причиною, чому зараз путінський режим безпорадно кидає бомби на Україну. Коли ви вирішите поїхати в Україну, а потім ситуація несподівано зміниться, і вам знову доведеться виїжджати з країни, ЄС завжди вас прийме і продовжить захищати", - додала вона щодо другого рішення.

Раніше стало відомо, в які країни українці їдуть найчастіше під час війни.

Тим часом у ЄС запустили онлайн-сервіс з пошуку роботи для українських переселенців.

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