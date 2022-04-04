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Украли даже инструменты. Оккупанты разрушили легендарный "Добропарк" под Киевом

Фото: "Добропарк" под Киевом в мирные времена (фото dobropark.com)
Автор: Катерина Гончарова

Весь персонал ландшафтного парка выжил и находится в безопасности

Российские оккупанты, которые более месяца совершали ужасные преступления в Киевской области, почти полностью уничтожили популярный ландшафтный парк "Добропарк".

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу "Добропарка" в Facebook.

"Друзья, наконец можем выйти на связь и ответить на ваши многочисленные сообщения. К сожалению, враг беспощадно нанес удар и по "Добропарку". Полностью уничтожен главный дом, в котором недавно размещалась Резиденция Доброчара, пострадали и все остальные здания. Полностью уничтожен весь транспорт и техника. Даже садовые инструменты орки забрали с собой. Состояние других потерь пока оценить трудно", – пишут сотрудники парка.

Фото: Масштабы разрушений "Добропарку" (facebook.com/dobropark.ua)

В то же время весь персонал, к счастью, жив и в безопасности, отметили в "Добропарку".

"Добропарк" – известная туристическая локация в селе Мотыжин под Киевом, куда ездили на выходные любоваться впечатляющими пейзажами цветов. Например, в конце апреля и начале мая в мирное время там буйствовали тюльпаны:

Видео: Тюльпаны в "Добропарке" (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Напомним, при отступлении из города Тростянец на Сумщине оккупанты подожгли уникальную архитектурную достопримечательность.

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