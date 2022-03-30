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В Тростянце оккупанты подожгли памятник национального значения: фото

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Среда 30 марта 2022 15:06
В Тростянце оккупанты подожгли памятник национального значения: фото Фото: Дом управляющего имениями Кенига в урочище Нескучное (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Здание построено в стиле модерн в парке "Нескучное" в 1911 году

В городе Тростянец на Сумщине, который недавно был освобожден от оккупантов, агрессоры подожгли памятник архитектуры национального значения.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на публикацию архитектора Ивана Быкова.

"В нашем многострадальном Тростянце, уже освобожденном от русских орков, последние подожгли памятник архитектуры национального значения - Дом управителя поместьями Л. Е. Кенига", — сообщил он.

Архитектор добавил, что эта прекрасная достопримечательность построена в стиле модерн в парке "Нескучное" в 1911 году и имеет охранный номер 1548.

"Плохие рашисты только и могут, что воевать с мирными жителями, жилыми домами и достопримечательностями, потому что бегут от наших военных с подожженными пятками", — добавил Иван Быков.

В Тростянце оккупанты подожгли памятник национального значения: фото

В Тростянце оккупанты подожгли памятник национального значения: фото

В Тростянце оккупанты подожгли памятник национального значения: фото

Фото: Масштабы разрушений дома управителя поместьями Л. Е. Кенига в урочище Нескучное (facebook.com/groups/ArhitekturaUkraine)

Урочище Нескучное называют "жемчужиной" Тростянца. Это памятник садово-паркового искусства. Парк расположен на окраине города и занимает целых 256 гектаров. В урочище есть три живописных озера, из которых вытекает ручей с названием Тростянец.

Фото: Оккупанты подожгли уникальное сооружение (facebook.com/groups/ArhitekturaUkraine)

Напомним, ранее оккупанты сожгли древнюю церковь с уникальным иконостасом.

Также в Украине создан фонд для сохранения культурного наследия во время войны.

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