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Из Украины станет проще добраться в Швейцарию: даты новых рейсов и цены на билеты

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Среда 15 декабря 2021 13:15
Из Украины станет проще добраться в Швейцарию: даты новых рейсов и цены на билеты Фото: Цюрих, Швейцария (unsplash.com/ruth-georgiev)
Автор: Евгения Тугушева

Авиакомпания Swiss запускает новый рейс из Одессы в Цюрих

Авиакомпания Swiss International Airlines анонсировала об открытии новых рейсов из Украины в Швейцарию, пишет Lowcostavia.com.ua.

Кроме того, в компании планируют открыть новые рейсы из Цюриха в Болонью, Нант, Софию и Вильнюс, а из Женевы – в Брюссель.

Сообщается, что прямые рейсы из Одессы в Цюрих запустят начиная с 4 июля 2022 года. Вылет из Одессы – 14:25, из Цюриха – в 10:00.

Полеты будут выполняться два раза в неделю – в понедельник и четверг. Продолжительность составляет примерно 2 часа 40 минут.

Открытие этого направления интересно возможными пересадками в другие направления по всему миру, куда выполняет полеты Swiss International Airlines.

Стоимость перелета по тарифу "эконом лайт" составляет 6702 гривен в обе стороны.

Из Украины станет проще добраться в Швейцарию: даты новых рейсов и цены на билеты

Фото: Аэропорт Цюриха, Швейцария (unsplash.com/jairph)

Как долететь из Одессы до Цюриха с другими авиакомпаниями

Мы просмотрели актуальные цены на перелеты из Одессы в Цюрих от других авиаперевозчиков. Отметим, что такие рейсы совершают несколько компаний. Среди них — Air Baltic, Turkish Airlines, Польские авиалинии (LOT).

Примерная стоимость билетов в Цюрих на январь с пересадками туда-обратно следующая:

  • LOT предлагает билеты стоимостью – от 6 422 грн.
  • Air Baltic – от 8 084 грн.
  • Turkish Airlines – от 9 114 грн.

Из Украины станет проще добраться в Швейцарию: даты новых рейсов и цены на билетыФото: Примерная стоимость билетов в Цюрих на январь с пересадками

Какие правила въезда в Швейцарию для украинцев

Для въезда в страну необходимо предоставить сертификат полной вакцинации от COVID в "Дии". Детям до 18 лет, путешествующим с полностью вакцинированными взрослыми, также может быть разрешен въезд в Швейцарию.

Вакцины, одобренные Швейцарией:

  1. AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio и Covishield);
  2. Pfizer / BioNtech (Comirnaty);
  3. Johnson & Johnson (Janssen);
  4. Sinovac (CoronaVac);
  5. Moderna (Spikevax);
  6. Sinopharm (BIBP).

Невакцинированные должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста (максимум за 72 часа до въезда), или отрицательный результат быстрого теста на антиген (максимум за 48 часов до въезда).

С 20 сентября 2021 лица, которые не были вакцинированы или которые выздоровели, должны сдать через четыре-семь дней после въезда на территорию Швейцарии за свой счет повторный тест на COVID-19. Результат второго теста нужно сообщить в соответствующее кантональное ведомство здравоохранения по месту пребывания. Дети до 16 лет освобождаются от тестирования.

Путешествующим в Швейцарию самолетом следует заблаговременно заполнить въездную форму. И не забыть про обязательный медицинский полис на все время пребывания в стране.

Напомним, ранее стало известно, что авиакомпания WizzAir отменяет 36 рейсов до весны 2022 года.

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