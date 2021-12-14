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Wizz Air отменяет 36 рейсов до весны 2022 года: список направлений

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Вторник 14 декабря 2021 18:41
Wizz Air отменяет 36 рейсов до весны 2022 года: список направлений Фото: Варшава, Польша (unsplash.com/elijah-g)
Автор: Евгения Тугушева

В компании назвали причину, по которой приостанавливают перелеты

Компания Wizz Air отменила сразу 36 рейсов из Польши на период с января по март 2022 года, изменив зимнее расписание полетов из Польши, пишет Podroze.dziennik.pl.

"Причиной отмены рейсов стал плохой результат кампании вакцинации в Польше ", — объяснил Йожеф Варади, президент Wizz Air.

“Какой смысл летать по такому количеству маршрутов из страны, где вакцинация составляет всего 50 %? Опыт показывает, что можно ожидать только проблемы, блокировки, закрытия аэропортов и т. д.”, – добавил он.

Какие рейсы будут приостановлены с января по март 2022 года:

Рейсы из Кракова:

  • Краков – Рейкьявик (маршрут возобновлен с 17 декабря и приостановлен с 7 января по 27 марта);
  • Краков – Бирмингем (рейсы возобновлены с 15 декабря и приостановлены с 9 января по 9 марта);
  • Краков – Донкастер (с 8 января по 12 февраля подключений в системе бронирования нет);
  • Краков – Бари (с 9 января по 13 марта рейсов в системе нет);
  • Краков – Катания (с 9 января по 2 марта подключений в системе бронирования нет).

Рейсы из Катовице:

  • Катовице – Бергамо (рейсы приостановлены с 1 января по 28 марта);
  • Катовице – Ливерпуль (с 6 января по 28 марта подключений в системе бронирования нет);
  • Катовице – Бристоль (нет рейсов с 7 января по 11 марта);
  • Катовице – Мальта (сообщение приостановлено с 3 января по 7 марта);
  • Катовице – Киев (рейсы приостановлены с 9 января по 11 марта)
  • Катовице – Запорожье (без стыковок с 14 января по 7 марта)
  • Катовице – Львов (маршрут возвращается с 17 декабря и снова будет приостановлен с 3 января по 7 марта).

Рейсы из Гданьска:

  • Гданьск – Бергамо (маршрут возвращается 22 декабря, после чего будет приостановлен с 9 января по 29 марта);
  • Гданьск – Биллунд (маршрут приостановлен с 12 января по 12 февраля);
  • Гданьск – Париж (с 4 января по 12 марта сообщение отключено)
  • Гданьск – Тромсе (рейсы возобновлены 23 декабря, с 6 января по 27 марта, маршрут снова приостановлен);
  • Гданьск – Гётеборг (рейсы приостановлены с 8 января по 26 февраля);
  • Гданьск – Эдинбург (тур возвращается 19 декабря, но снова приостанавливается с 9 января по 13 марта);
  • Гданьск – Ливерпуль (с 7 января по 11 февраля сообщение недоступно).

Рейсы из Вроцлава:

  • Вроцлав – Донкастер (с 7 января по 11 февраля);
  • Вроцлав – Бирмингем (маршрут приостановлен с 8 января по 29 марта);
  • Вроцлав – Запорожье (маршрут приостановлен с 13 января по 28 марта);
  • Вроцлав – Дортмунд (маршрут приостановлен с 3 января по 25 февраля);
  • Вроцлав – Рейкьявик (маршрут приостановлен с 9 января по 10 марта).

Wizz Air отменяет 36 рейсов до весны 2022 года: список направленийФото: Варшава, Польша (unsplash.com/rafael-ishkhanyan)

Рейсы из Варшавы:

  • Варшава – Гтеборг (маршрут приостановлен с 7 января по 11 февраля);
  • Варшава – Бирмнигем (нет рейсов с 8 января по 12 февраля);
  • Варшава – Неаполь (маршрут приостановлен с 8 января по 12 февраля);
  • Варшава – Эдинбург (рейсы возвращаются 16 декабря, но с 9 января по 13 февраля рейс снова приостанавливается);
  • Варшава – Ливерпуль (маршрут недоступен с 8 по 29 января).

Какие рейсы не состоятся из других городов Польши

  1. Из Катовице – в Бергамо, Ливерпуль, Бристоль, Киев, Запорожье, Львов и на Мальту;
  2. Из Гданьска – в Биллунн, Париж, Тромсе, Гетеборг, Эдинбург, Ливерпуль и Бергамо;
  3. Из Вроцлава – в Донкастер, Бирмингем, Запорожье, Дортмунд и Рейкьявик;
  4. Из Кракова – в Рейкьявик, Бирмингем, Донкастер, Катанию и Бари;
  5. Из Люблина – в Осло (маршрут приостановлен с 9 января по 13 марта) и Донкастер (рейсы недоступны с 7 января по 7 марта);
  6. Из Щецина – в Берген (сообщение приостановлено с 11 января по 26 февраля) и Ставангер (маршрут приостановлен с 9 января по 29 марта);
  7. Из Познани – в Донкастер с 7 января по 11 марта;
  8. Из Ольштына – в Лондон с 9 января по 20 февраля;
  9. Из Жешува – в Осло с 9 января по 27 марта.

В компании надеются, что за это время в стране ускорят темпы вакцинации населения.

Напомним, авиакомпания Wizz Air ранее анонсировала про отмену 20 рейсов из Украины до марта 2022 года.

Также сообщалось, что в Польше ужесточили карантин и условия въезда в страну.

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