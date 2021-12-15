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З України стане простіше дістатися до Швейцарії: дати нових рейсів та ціни на квитки

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Середа 15 грудня 2021 13:15
З України стане простіше дістатися до Швейцарії: дати нових рейсів та ціни на квитки Фото: Цюріх, Швейцарія (unsplash.com/ruth-georgiev)
Автор: Євгенія Тугушева

Авіакомпанія Swiss запускає новий рейс з Одеси до Цюриха

Авіакомпанія Swiss International Airlines анонсувала про відкриття нових рейсів з України до Швейцарії, пише Lowcostavia.com.ua.

Крім того, у компанії планують відкрити нові рейси з Цюриха у Болонью, Нант, Софію і Вільнюс, а з Женеви – до Брюсселю.

Повідомляється, що прямі рейси з Одеси до Цюриха запустять починаючи з 4 липня 2022 року. Виліт з Одеси – 14:25, з Цюриха – о 10:00.

Польоти будуть виконуватися два рази на тиждень – у понеділок та четвер.Тривалість становить приблизно 2 години 40 хвилин.

Відкриття цього напрямку цікаве можливими пересадками на інші напрямки по всьому світу, куди виконує польоти Swiss International Airlines.

Вартість перельоту за тарифом "економ лайт" становить 6 702 гривень у дві сторони.

З України стане простіше дістатися до Швейцарії: дати нових рейсів та ціни на квиткиФото: Аеропорт Цюріха, Швейцарія (unsplash.com/jairph)

Як долетіти з Одеси до Цюриха з іншими авіакомпаніями

Ми проглянули актуальні ціни на перельоти з Одеси до Цюриха від інших авіаперевізників. Зазначимо, такі рейси здійснюють кілька компаній. Серед них — Air Baltic, Turkish Airlines, Польські авіалінії (LOT).

Орієнтовна вартість квитків до Цюриха на січень з пересадками туди-назад наступна:

  • LOT пропонує квитки вартістю — від 6 422 грн.
  • Air Baltic — від 8 084 грн.
  • Turkish Airlines — від 9 114 грн.

З України стане простіше дістатися до Швейцарії: дати нових рейсів та ціни на квитки

Фото: Орієнтовна вартість квитків до Цюриха на січень з пересадками

Які правила в'їзду до Швейцарії для українців

Для в'їзду в країну необхідно надати сертифікат повної вакцинації від COVID в "Дії". Дітям до 18 років, які подорожують з повністю вакцинованими дорослими, також може бути дозволений в'їзд до Швейцарії.

Вакцини, схвалені Швейцарією:

  1. AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio і Covishield);
  2. Pfizer / BioNtech (Comirnaty);
  3. Johnson & Johnson (Janssen);
  4. Sinovac (CoronaVac);
  5. Moderna (Spikevax);
  6. Sinopharm (BIBP).

Невакциновані повинні мати негативний результат ПЛР-тесту (максимум за 72 години до в'їзду), або негативний результат швидкого тесту на антиген (максимум за 48 годин до в'їзду).

З 20 вересня 2021 року особи, які не були вакциновані або які одужали, мають здати через чотири-сім днів після в'їзду на територію Швейцарії своїм коштом повторний тест на COVID-19. Результат другого тесту потрібно повідомити у відповідне кантональне відомство охорони здоров'я за місцем перебування. Діти до 16 років звільняються від тестування.

Подорожуючим до Швейцарії літаком слід завчасно заповнити в'їзну форму. І не забути про обов'язковий медичний поліс на весь час перебування в країні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що авіакомпанія WizzAir скасовує 36 рейсів до весни 2022 року.

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