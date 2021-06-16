Украинцы бьют рекорды по отдыху в Анталии: за день прибыло 35 рейсов

Лето на пляжах Турции началось с туристического "бума": ежедневно только аэропорт Анталии принимает больше 20 тысяч иностранных пассажиров. Рекордное количество туристов в курортной стране в июне прибыло из Украины.

Впервые за несколько месяцев более 27 тысяч иностранных туристов приехали в аэропорт Анталии за один день 12 июня, сообщает издание turizmgunlugu.com.

С тех пор как Анталия открыла сезон, "плотность" украинских туристов сохраняется – среди прибывших каждый четвертый турист был украинцем.

Анталия на пике популярности: прибыли 148 самолетов из 29 стран

По информации генерального менеджера NBK Touristic Реджепа Явуза, 12 июня в Анталию прилетели 27 619 человек 148 рейсами из 29 стран. Украина с 6980 туристами осталась на вершине списка.

На втором и третьем местах турпотока - туристы из Германии и Польши. Раньше в этом списке было запланировано 40 рейсов из России.

Фото: Курорт Анталия (booking.com)

По данным Реджепа Явуза, 12 июня в аэропорт прибыли:

- 6980 пассажиров на 35 самолетах из Украины (неделей раньше, 5 июня – 7578 человек на 38 самолетах);

-5194 туриста на 28 самолетах из Польши;

- 3910 человек на 21 самолете из Германии.

Также в Анталию прилетел 21 самолет с туристами из Албании (3910 пассажиров), из Беларуси и Молдовы по 5 самолетов. Прибывают в Турцию также туристы из европейских стран, Катара, Ирана, Иордании.

Фото: Археологические достопримечательности в Турции (pixabay.com)

Украинцы бьют рекорды в этом году

Сокращение уровня заболеваемости COVID в Турции и кампания вакцинации дали положительные результаты для иностранного туризма, сообщают турецкие чиновники. Генеральный директор аэропорта Анталии Fraport TAV Билгихан Йылмаз заявил, что если до июня аэропорт принимал самолеты из 13 стран, то в июне их количество увеличилось до 25 стран и 64 направлений.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни это число возрастет еще больше. В 2019 году мы обслуживали пассажиров из 54 стран и хотим вернуться к показателям тех дней", – цитирует его издание Tourism Ajansi.

Начиная с 1 января 2021 года, в аэропорт Анталии прибыло 825 тысяч иностранных пассажиров. И только за первые 8 дней июня прилетели 120 тысяч людей.

"Мы достигли 22% показателей за этот период в 2019 году. При этом наибольшее количество пассажиров прибыло из Украины - 59 тысяч. По сравнению с 2019 годом за этот период украинских туристов стало на 50 процентов больше. Украинский рынок бьет рекорды в этом году, как и в 2020-м", — отметил Йылмаз.

Фото: Украинцы в Турции в лидерах среди туристов (pixabay.com)

За Украиной по количеству туристов в первую неделю июня следуют Германия с 17 тысячами пассажиров. А также Польша с 10 тысячами путешественников. При этом отмечается тенденция, что пассажиропоток будет только расти.

"Ждем полтора миллиона украинцев"

Турция рассчитывает принять в общей сложности 1,5 миллиона граждан Украины в 2021 году, сообщает агентство Anadolu. О планах заявил представитель Ассоциации турецких туристических агентств (TURSAB).

"В период до пандемии мы совершили в общей сложности 21 700 поездок в Украину, которая занимает седьмое место по количеству международных туристических направлений для граждан Турции", — сказал Али Билир, заместитель председателя TURSAB.

При этом, вопреки пандемии COVID, в прошлом году Турцию посетили 1 миллион украинских туристов.

По его словам, в последние годы между Украиной и Турцией сложились дружеские отношения в различных сферах, но туризм является одной из важнейших сфер сотрудничества. Поездки между странами без загранпаспортов (с внутренними ID-документами) начались в июне 2017 года и привели к росту туризма с обеих сторон.

Фото: Отель в Анталии (booking.com)

Из-за высокого спроса цены на туры растут

Востребованность направления способствует тому, что цены на путевки в Турцию в июне уже подорожали на 10-15%.

Турция по популярности среди украинцев занимает первое месте, рассказал изданию "Турпрофи" руководитель IT-Tour Юрий Авдеев. На высокий спрос отельеры и туроператоры отреагировали повышением цен.

"Сначала идет Турция, затем долго-долго никого нет, а потом - Египет. И турецкие отельеры решили поднимать цены: сезон начался, потеплело, все отели, которые хотели открыться - открылись, рынок бурлит и туристов хватает. Спрос высокий", — отмечает эксперт.

По его мнению, Турция в Украине этим летом займет 90% выездного рынка.

В издании привели пример того, как изменилась цена на путевки. Так, если тур на двоих в "средний" трехзвездочный отель с питанием в формате "all inclusive" в Аланье ранее стоил 16 200 гривен, то сейчас аналогичное предложение доступно уже за 19 000 гривен.

Напомним, мы писали, сколько стоят туры в Турцию летом после повышения цен.

Также сообщалось, что в турецкие отели массово поселяют "тайных гостей".