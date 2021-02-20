Украинские туристы пострадали в Египте: стали известны новые детали происшествия

В Египте произошло ДТП с украинскими туристами. В пятницу, 19 февраля, на трассе Шарм-эль-Шейх-Каир экскурсионный автобус попал в аварию. На тот момент в нем находилось около 60 человек из разных стран. В том числе – и украинцы.

Позже в Посольстве Украины в Египте сообщили детали о ДТП. Стало известно о троих пострадавших гражданах Украины. Трое получили травмы: один человек – тяжелую: перелом позвоночника.

Как сообщил в эфире телеканала "Украина 24" посол Украины в Египте Евгений Никитенко, авария случилась около 6 утра 19 февраля. Предположительно из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.

"Скорее всего, водитель автобуса не справился с управлением. Также иногда бывает, что водители недосыпают, мало спят. Возможно, это было причиной", - сказал Евгений Никитенко.

Фото: Полиция в Египте (Getty Inages)

По его словам, один из туристов в этом ДТП получил тяжелую травму, а двое других украинцев - более легкие травмы.

Покроет ли страховка лечение?

В некоторых страховых компаниях заявляют, что покрытие лечения украинцев в Египте напрямую будет зависеть от того, какая именно экскурсия была куплена. Пока известно, что они купили поездку не у своего туроператора.

"С одной стороны, экскурсии от туроператора могут быть несколько дороже, а с другой – покупка поездок у непроверенных компаний уже на месте может повлечь за собой непредвиденные расходы, если происходит какая-то неприятная ситуация. Некоторые экскурсии в Египте продают неофициальные гиды, которые не предлагают никакой страховки. Но в данном случае все же стоит дождаться официальных выводов", - говорит РБК-Украина турагент Любовь Чернега.

"Я пока не вижу информации от ассистанса, что там есть наши клиенты. Но это, безусловно, страховой случай и если кто-то из наших пострадал, то лечение мы оплатим", – заявляет в комментарии профильному изданию Turprofi глава правления ЕТС Мирослав Бойчин.

Он пояснил, что это не экстремальный туризм, а поездка на обычную экскурсию (для занятия экстремальными видами спорта и другими подобными активностями туристам обычно рекомендуют купить отдельный вид страховки – ред).

Фото: Где стоит покупать экскурсии во время отпуска? (booking.com)

"Хотя я знаю, что иногда туркомпании специально пишут в памятке, что если экскурсия куплена не у них, то страховка не действует. Но считаю, что это не совсем справедливо", - отметил эксперт.

Хирург выехал из Каира для срочной операции пострадавшей

"В автобусе находились туристы, застрахованные ВУСО. Пятеро из них пострадали, - сообщила Turprofi.com.ua директор департамента андеррайтинга и урегулирования личных видов страхования компании ВУСО Светлана Дяченко.

"У трех застрахованных обнаружены травмы легкой степени (ушибы, травма головы), у одной туристки – травма средней степени тяжести и одна женщина пострадала очень серьезно: врачи поставили диагноз перелом позвоночника", - рассказала она.

В данный момент из Каира выехал хирург для проведения срочной операции пострадавшей.

"Двоих туристов отпустили из госпиталя после дачи показаний в полиции. Трое находятся в больнице. Мы приняли данные случаи как страховые события и оказываем всю необходимую помощь", - добавила Светлана Дяченко.

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По словам представителя страховой, пострадавшие в ДТП туристы накануне купили экскурсию в интернете.

"В некоторых договорах действительно есть уточнение, что экскурсия должна быть куплена у туроператора. Это сделано для того, чтобы оградить застрахованных от опасности получить некачественные услуги, которые могут привести иногда к трагическим последствиям", - добавляет Светлана Дяченко.

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