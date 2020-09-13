Украинская "Швейцария": Ровенская область удивляет уникальными объектами

Ровенская область поразила блогеров-путешественников
Ведущие и тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько нашли уникальные места Ровенщины и были удивлены, насколько там много малоизвестных, но в то же время интересных для туристов мест. Впечатлениями от своих путешествий они поделились с РБК-Украина.
"Очень неожиданно было увидеть Ровенскую область такой: с красивой природой, реками, карьерами с лазурной водой, усадьбами и старинными костелами в глухих селах. Многие даже не знают о существовании таких мест в нашей стране. Считаем, что о них надо рассказывать", - делится впечатлениями пара.
Видео: Путешествие в Ровенскую область (Youtube.com/Узол і Манько)
Заказник "Соколиные горы"
"Соколиные горы" - живописный ландшафтный заказник на Ровенщине. Находится недалеко от сел Губков и Маринин. Это место гнездования соколов: именно от этих птиц и происходит название уникальной местности.
Часто за ландшафты невероятной красоты этот заказник называют "Надслучанской Швейцарией".
Это место с невероятной природой и историей, рассказывают блогеры.
"Мы взяли тур на катамаране, чтоб увидеть самые красивые места заказника вдоль реки Случ. Туристам советуем поступить также: на катамаране намного комфортнее передвигаться, потому что дорога к "Соколиным горам" просто ужасная (но нам писали подписчики, что дорогу туда уже делают). Река Случ в районе заказника очень живописная, особенно когда справа и слева возвышаются красивые скалисто-зеленые берега", - делится Ольга.
Макс и Оля говорят, что это место идеально подойдет для отдыха на природе, если вы уже исследовали Киевскую область и хотите получить новые впечатления от других регионов Украины.
Блогеры советуют сделать остановку возле Княжьей горы, откуда открывается фантастическая панорама на реку Случ. И вторую остановку - возле руин Губковского замка, где тоже отличный вид на местные пейзажи.
Дворец Яна Стецкого в селе Великие Межиричи
В селе Великие Межиричи Корецкого района можно увидеть одну из ярких достопримечательностей этой местности – дворец городского старосты Яна Стецкого. Дворец было возведен в 1789-1793 годах по проекту архитектора Доменико Мерлини.
Ранее в этом помпезном здании располагалась школа-интернат, но сегодня дворец находится в аварийном состоянии, поэтому детей переселили в соседнее здание. Тем не менее этот дворец сейчас - очень интересная туристическая локация.
"Вообще у этого дворца интересная история. Граф выиграл его в карты, и очень гордился своим жильем, поэтому частенько устраивал балы и светские тусовки. Но об этом месте знают далеко не все, и сейчас же сюда заезжают только редкие туристы. Но они зря не едут в это место", - говорит Макс.
Также пара посетила костел святого Антония, который находится недалеко от дворца.
"Если честно, мы были в шоке, увидев, что в глухом селе есть храм такого масштаба и красоты. Костел на данный момент заброшен и закрыт, но одним глазком можно заглянуть в дверную щель, чтоб увидеть, какой он внутри", - делится Макс.
Базальтовые столбы: необычный памятник природы
Это геологические породы в форме столбов в Ровенской области - памятник природы местного значения. Находятся в Костопольском районе неподалеку от села Базальтовое.
Село известно тем, что тут добывают тот самый базальт, из которого делают брусчатку, памятники и даже некоторые элементы костюмов космонавтов, рассказывает пара. Здесь есть несколько карьеров.
Один из них, заброшенный, стал любимым местом отдыха местных жителей.
"Здесь есть красивые базальтовые столбы, где можно сделать очень "инстаграмные" фото, во-вторых, карьер затопило и на его месте образовалось озеро с водой очень красивого лазурного цвета. А в-третьих, посреди карьера есть остров в форме сердца, который прозвали "Островом любви", - говорят блогеры.
Макс и Оля отмечают, что местные обожают устраивать пикники на берегу карьера, купаться в лазурной воде и доплывать до острова на матрасе.
Ровенская область таит много интересных мест, о которых даже не слышали туристы. Пара советует непременно побывать в этом регионе, чтобы провести здесь как минимум один уикенд, и тогда яркие впечатления вам будут гарантированы.
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