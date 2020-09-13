Украинская "Швейцария": Ровенская область удивляет уникальными объектами

Ведущие и тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько нашли уникальные места Ровенщины и были удивлены, насколько там много малоизвестных, но в то же время интересных для туристов мест. Впечатлениями от своих путешествий они поделились с РБК-Украина.

"Очень неожиданно было увидеть Ровенскую область такой: с красивой природой, реками, карьерами с лазурной водой, усадьбами и старинными костелами в глухих селах. Многие даже не знают о существовании таких мест в нашей стране. Считаем, что о них надо рассказывать", - делится впечатлениями пара.

Видео: Путешествие в Ровенскую область (Youtube.com/Узол і Манько)

Заказник "Соколиные горы"

"Соколиные горы" - живописный ландшафтный заказник на Ровенщине. Находится недалеко от сел Губков и Маринин. Это место гнездования соколов: именно от этих птиц и происходит название уникальной местности.

Часто за ландшафты невероятной красоты этот заказник называют "Надслучанской Швейцарией".

Это место с невероятной природой и историей, рассказывают блогеры.

Фото: Заказник "Соколиные горы" (предоставлено блогерами)

"Мы взяли тур на катамаране, чтоб увидеть самые красивые места заказника вдоль реки Случ. Туристам советуем поступить также: на катамаране намного комфортнее передвигаться, потому что дорога к "Соколиным горам" просто ужасная (но нам писали подписчики, что дорогу туда уже делают). Река Случ в районе заказника очень живописная, особенно когда справа и слева возвышаются красивые скалисто-зеленые берега", - делится Ольга.

Макс и Оля говорят, что это место идеально подойдет для отдыха на природе, если вы уже исследовали Киевскую область и хотите получить новые впечатления от других регионов Украины.

Блогеры советуют сделать остановку возле Княжьей горы, откуда открывается фантастическая панорама на реку Случ. И вторую остановку - возле руин Губковского замка, где тоже отличный вид на местные пейзажи.

Дворец Яна Стецкого в селе Великие Межиричи

В селе Великие Межиричи Корецкого района можно увидеть одну из ярких достопримечательностей этой местности – дворец городского старосты Яна Стецкого. Дворец было возведен в 1789-1793 годах по проекту архитектора Доменико Мерлини.

Ранее в этом помпезном здании располагалась школа-интернат, но сегодня дворец находится в аварийном состоянии, поэтому детей переселили в соседнее здание. Тем не менее этот дворец сейчас - очень интересная туристическая локация.

Фото: Заброшенный дворец Яна Стецкого когда-то был величественным зданием (предоставлено блогерами)

"Вообще у этого дворца интересная история. Граф выиграл его в карты, и очень гордился своим жильем, поэтому частенько устраивал балы и светские тусовки. Но об этом месте знают далеко не все, и сейчас же сюда заезжают только редкие туристы. Но они зря не едут в это место", - говорит Макс.

Также пара посетила костел святого Антония, который находится недалеко от дворца.

"Если честно, мы были в шоке, увидев, что в глухом селе есть храм такого масштаба и красоты. Костел на данный момент заброшен и закрыт, но одним глазком можно заглянуть в дверную щель, чтоб увидеть, какой он внутри", - делится Макс.

Фото: Руины Губковского замка (Макс Узол и Оля Манько)

Базальтовые столбы: необычный памятник природы

Это геологические породы в форме столбов в Ровенской области - памятник природы местного значения. Находятся в Костопольском районе неподалеку от села Базальтовое.

Село известно тем, что тут добывают тот самый базальт, из которого делают брусчатку, памятники и даже некоторые элементы костюмов космонавтов, рассказывает пара. Здесь есть несколько карьеров.

Один из них, заброшенный, стал любимым местом отдыха местных жителей.

Фото: Ровенская область удивляют необычными природными образованиями - базальтовыми столбами (коллаж РБК-Украина)

"Здесь есть красивые базальтовые столбы, где можно сделать очень "инстаграмные" фото, во-вторых, карьер затопило и на его месте образовалось озеро с водой очень красивого лазурного цвета. А в-третьих, посреди карьера есть остров в форме сердца, который прозвали "Островом любви", - говорят блогеры.

Макс и Оля отмечают, что местные обожают устраивать пикники на берегу карьера, купаться в лазурной воде и доплывать до острова на матрасе.

Ровенская область таит много интересных мест, о которых даже не слышали туристы. Пара советует непременно побывать в этом регионе, чтобы провести здесь как минимум один уикенд, и тогда яркие впечатления вам будут гарантированы.

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