39 рейсов во Львов: названы самые популярные внутренние перелеты по Украине

Самое востребованное направление сегодня обслуживают четыре авиаперевозчика

Самым популярным внутренним регулярным авиарейсом в Украине в начале 2022 года стал маршрут Киев-Львов, пишет Avianews.com.

Сообщается, что сейчас его обслуживают сразу четыре авиаперевозчика — Windrose ("Роза Ветров"), Air Ocean Airlines, "Мотор Сич" и Bees Airline с суммарной частотой 39 рейсов в неделю.

Второй по частоте авиамаршрут в Украине — Киев-Одесса. Здесь авиакомпании предлагают авиапассажирам 26 вылетов в неделю. Авиабилеты можно купить на рейсы МАУ, "Мотор Сич" и Bees Airline.

На третьем месте по частоте — Киев-Днепр. Его обслуживает только одна авиакомпания — Windrose с частотой 25 рейсов в неделю.

В издании отмечают, что Днепр имеет давнюю славу аэропорта, в который трудно попасть другим авиаперевозчикам. Там предполагают, что ситуация может измениться после завершения строительства нового аэродрома и терминала, если контроль перейдет новой управляющей компании. Тогда популярность маршрута может вырасти.

Авиамаршрут Киев-Запорожье занял четвертую позицию в рейтинге. Его обслуживают Air Ocean Airlines, Windrose и "Мотор Сич" с суммарной частотой полетов 20 раз в неделю. Такой показатель ставит эту линию на четвертое место по популярности среди внутренних маршрутов.

Сейчас в Украине остаются активными еще четыре регулярных внутренних авиамаршрута, на каждом из которых летает только по одной авиакомпании.

Линию Киев-Харьков обслуживает Windrose с частотой 14 рейсов в неделю. Эта же авиакомпания летает 9 раз в неделю из Киева в Ивано-Франковск.

Фото: Маршрут Киев-Одесса стал вторым в рейтинге самых популярных внутренних перелетов по Украине (unsplash.com/alexey-savchenko)

Единственные рейсы, которые не завязаны на столицу — Львов-Запорожье и Львов-Харьков выполняет только Air Ocean Airlines. Частота по обоим направлениям составляет 2 вылета в неделю.

Список внутренних авиарейсов в Украине в январе 2022 года:

1. Киев-Львов — 39 рейсов в неделю

Windrose — 21 рейс в неделю

Air Ocean Airlines 7 рейсов в неделю

"Мотор Сич" — 6 рейсов в неделю

Bees Airline — 5 рейсов в неделю

2. Киев-Одесса — 26 рейсов в неделю

МАУ — 14 рейсов в неделю

"Мотор Сич" — 7 рейсов в неделю

Bees Airline — 5 рейсов в неделю

3. Киев-Днепр — 25 рейсов в неделю

Windrose — 25 рейсов в неделю

4. Киев-Запорожье — 20 рейсов в неделю

Air Ocean Airlines — 7 рейсов в неделю

Windrose — 7 рейсов в неделю

"Мотор Сич" — 6 рейсов в неделю

5. Киев-Харьков — 14 рейсов в неделю

Windrose 14 рейсов в неделю

6. Киев-Ивано-Франковск — 9 рейсов в неделю

Windrose — 9 рейсов в неделю

7. Львов-Харьков — 2 рейса в неделю

Air Ocean Airlines — 2 рейса в неделю

8. Львов-Запорожье — 2 рейса в неделю

Air Ocean Airlines — 2 рейса в неделю

При подготовке информации во внимание бралась информация о средней частоте полетов в январе 2022 года на регулярных внутренних рейсах. Во внимание не брались маршруты и рейсы, которые анонсированы, но еще не открыты, или которые отменили авиакомпании.

Напомним, ранее мы писали, что Ryanair в феврале полностью отменяет семь рейсов из Украины.

Также мы рассказывали, что аналитическая компания Cirium составила рейтинг пунктуальных авиакомпаний на основе результатов отчета за 2021 год.