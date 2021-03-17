Накататься на лыжах: на курорте Славское в марте можно отдохнуть дешевле

Туристов ждут на курортах Львовской области

Для многих туристов, планировавших закрыть лыжный сезон в марте, он оборвался с введением "красной зоны" в трех областях с горнолыжными спусками. Так, популярный курорт "Буковель" закрыли до 27 марта.

Но во Львовской области горнолыжные курорты работают по правилам "оранжевой" зоны и приглашают лыжников на свои трассы. Застать заснеженные склоны Карпат можно еще на десятке львовских баз с разрешенной работой подъемников, отелей и ресторанов.

Хотя сезон близится к концу, погода продолжает радовать лыжников. На курортах в Львовской области их приглашают провести зиму по ценам низкого сезона.

Например, в Славском приглашают насладиться заснеженными спусками и закрыть сезон до 28 марта. А на жилье и катание предлагают скидки.

Обстановка на курортах

По веб-камерам горнолыжных комплексов и сайта snig.info видно, что на большинстве трас снега очень много, и он продолжает идти. При этом людей на спусках практически нет.

Фото: Склоны в Плавье (booking.com)

Например, на горе Тростян в Славском снега едва ли не по колено, и намело целые сугробы. Из-за остановки работы подъемников в будние дни некоторые туристы поднимаются на гору на снегоходах. В отзывах лыжники отмечают, что кататься сейчас на трассах особенно приятно.

"Буковица" в Бориславе – на курорте рядом с Трускавцом (в 5 километрах) снега тоже хватает, хоть и меньше. Трассы заснеженные, по ним катаются лыжники. Также работает бугельный подъемник.

В селе Волосянка рядом со Славским в комплексе "Захар Беркут" склоны продолжает засыпать. На некоторых трассах катаются лыжники и работают подъемники.

В селе Плавье Сколевского района – на курорте "Плай" также склоны засыпаны снегом, продолжает снежить. По веб-камерам видно, что работает кресельный подъемник и катаются десятки лыжников. Трассы утрамбованы.

Фото: Подъемник в селе Волосянка (zaharberkut.ua)

Сколько стоит отдых в горах

Горнолыжные комплексы объявили, что стоимость услуг в выходные снижают до цен буднего дня. При этом на последних зимних туристов надеются и владельцы жилья.

Мы проверили актуальные цены на сайте booking.com на ближайшие выходные 20-21 марта.

Например, в Славском снять комнату в отеле "Жемчужина Карпат" стоит от 475 гривен в сутки за двоих (после скидки с 501 грн) в бюджетном номере, и от 570 гривен (скидка с 601 грн) – в стандартном номере с видом на горы, в 300 м от подъемника.

Есть размещение и подороже. Например, в шале "AGORA" в номере делюкс с панорамным видом на горы можно отдохнуть за 1400 гривен с завтраком. До ближайшего подъемника – 700 м.

Фото: Спуски в Славском (perlyna.com)

В отеле "Захар Беркут" (село Волосянка) стандартный двухместный номер обойдется по цене от 1350 гривен с завтраками. До подъемника – 50 м.

В Бориславе можно найти жилье подешевле. Например, в мотеле "Санаторий Джерельный" скромный двухместный номер с ванной обойдется в 300 гривен за двоих. Можно заказать завтрак за 50 грн.

А в коттеджном отеле на 5 номеров "AVALON" с общим лаунжем, садом и зоной барбекю в стандартном трехместном номере с ванной можно отдохнуть за 750 гривен в сутки. До подъемника – 2 км.

В Плавье осталось мало свободных вариантов. Например, в гостевом доме "Затышок" можно поселиться вчетвером в семейном номере за 1100 гривен в сутки. В номерах есть ванная и кухня. До подъемника – 1,5 км.

В селе можно разместиться и большой компанией. Например, на вилле "Галерея гор" сутки проживания для 12 человек обойдутся в 5000 гривен. Дом оборудован кухней и тремя ванными. Из окон и балкона открывается вид на горы. До спусков комплекса "Плай" - 4 километра.

Напомним, мы писали о проблемах выезда из "красной" зоны.

Также рассказывали, что делать туристам, если курорт закрыли на карантин.