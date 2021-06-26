"Украденные" дни отпуска и "фантомные" рейсы: что скрывается за летними чартерными перелетами

Долгожданный отпуск этим летом у большинства туристов с заграничными путевками омрачается переносом рейсов. Как правило, вылетать домой из курортной страны приходится на несколько часов раньше. При этом многие туристы возмущаются: туристические компании "украли" у них день отпуска.

Перенос времени вылета случается в 8 случаях из 10 с пассажирами чартерных самолетов, говорят эксперты. Этим летом такая тенденция стала особенно заметна.

Почему туристам стоит быть готовым к преждевременному возвращению домой и как можно избежать потери времени отпуска – в материале.

"Украденный день отпуска"

Киевлянка Ирина Кириленко приобрела тур в Турцию онлайн. Пока выбирала варианты на ту же дату в свой отель, обратила внимание на время вылета и выбрала самое удобное. Из Киева – рано утром вместо 3 ночи, а обратно – в 16:30.

"Было другое время – у других туроператоров и авиакомпаний. Но мне так показалось удобнее: остается меньше времени ждать после прилета до заселения в отель в 14:00. И выселяться можно в 12:00 и отправляться в аэропорт. Так должно было получиться максимально полное время отпуска по дням", - рассказала она РБК-Украина.

Фото: Отдых на море летом (unsplash.com/s well)

Уже после бронирования и оплаты ей на почту пришло подтверждение тура с выбранным временем вылета. Но проверив свою заявку на сайте туроператора, Ирина обнаружила, что вылет назад стоит на утро, а значит ни позавтракать в отеле, ни искупаться в море в этот день она уже не успеет.

"Много раз слышала, что рейсы задерживают. Но с тем, что вылететь домой придется на полдня раньше – и это по сути украденный день моего отпуска – столкнулась впервые. Хотя турагент и объяснила: я платила за ночи и я не потеряла", - возмущается туристка.

"Турист при покупке билета соглашается с потерей времени отпуска"

В чартерных расписаниях есть пункт, согласно которому авиаперевозчик имеет право переносить время вылета на 24 часов или вперед, или назад, говорит в комментарии РБК-Украина директор турагентства Kazakovs Travel Марина Казакова.

"Если туристу это не нравится, пускай летит на регулярном рейсе. Зачем было выбирать чартерный перелет? Нужно читать, что написано мелким шрифтом. Чартерная перевозка – такая, правил нет. Поэтому никто ни у кого дни отдыха не крадет. Если вылет перенесли назад – то это происходит согласно договору", - объяснила эксперт.

Фото: Чартерные рейсы могут переносить на 24 часа (unsplash.com/suhyeon choi)

Она добавляет: было бы хорошо объяснить украинским туристам, что чартерный рейс – это рейс на заказ. Он может смещаться по времени и по стоимости, также могут заменить и сам борт.

"Когда турист будет понимать это, у него не будет претензий. Покупая билет на чартерный рейс, ты гарантированно подписываешься на то, что у твоего отпуска нет времени", - говорит тургент.

При этом за перенос чартерного рейса никакой компенсации туристам не предусмотрено. Ведь в правилах чартерных перевозок уже обусловлено, что время вылета может меняться.

"Когда вы покупаете билет, то ставите галочку "соглашаюсь". Значит, вы согласились с тем, что ваш рейс могут задержать и перенести. Как правило, в таких случаях туроператоры идут на встречу: при задержке до 5 часов пассажирам выдают бесплатно воду, потом – еду. А если после приезда в аэропорт вылет переносят больше, чем на сутки, то просто расселяют по ближайшим отелям до утра", - рассказывает она о том, к чему быть готовыми пассажирам.

Впрочем, если рейс - регулярный, то у туриста есть право на еду каждые три часа, также - на бесплатную воду, отель.

"Когда мы берем заявки для VIP-туристов и тех, у которых отели 5 звезд хорошего уровня, это люди, которые могут потом подавать в суды - ни один уважающий себя тургагент не будет продавать билеты на чартерный рейс", - делится специалист.

Она приводит пример: скажем, в Анталию нет прямых регулярных рейсов. Но есть прямое сообщение в Измиром и Стамбулом, поэтому в желаемый пункт можно лететь с пересадкой.

"Если вы покупаете билеты на регулярный рейс, то тем самым обеспечиваете себе, что точно будете лететь в то время, которое указано в авиабилете", - подводит итог Марина Казакова.

Фото: При покупке дорогих туров агенты предлагают регулярные рейсы (pixabay.com)

"Туроператоры хитрят"

Проблема с переносом времени вылета чартерных рейсов в последнее время обострилась. От регулярных переносов вылетов на менее удобное время больше всего в этом сезоне страдает турецкое направление, на которое приходится до 90% всех туристических поездок, пишет профильное издание Turprofi.com.

"Беспокоят переносы вылетов, ведь турист может купить тур на определенное время и не рассчитывать, что полетит в другое. У ведущих туроператоров часто бывает, что вылет заявлен в 4 утра, а обратно — в 15:00. Но к моменту поездки обратные рейсы переносят на утро", – рассказывает изданию руководитель "Pronta-Tour" Светлана Триобчук.

В таких случаях все негативные эмоции туриста приходится принимать на себя турагенту, который, как посредник в покупке тура, на вылеты повлиять не может.

"Думаю, таким "турбулентным" будет все лето. Я могу только одно - десять раз предупредить туриста при бронировании о том, вероятность переноса вылета на другое время — 80%. И говорю, если переноса не случится, считайте, что это подарок судьбы", - отмечает турагент.

Специалист говорит, что не раз обращалась к туроператорам с просьбой ставить сразу в данных тура именно те вылеты, которые будут на самом деле.

Фото: Туроператоры часто обманывают о времени вылета чартерного рейса (unsplash.com/chen mizrach)

Причину того, что туроператоры изначально указывают более удобное для туристов время, объясняет заместитель гендиректора "TEZ Tour" Александр Новиковский.

"Потому что хитрят. Чартер подразумевает возможность изменений, за которые не предусмотрено штрафных санкций. Наша компания так не делает, но многие туроператоры меняют рейс и время вылета, если не могут собрать полный борт и пересаживают туристов из разных самолетов в один. При этом оставляют выгодное время", - обращает внимание специалист.

Время вылетов чартерных рейсов часто меняется из-за того, что вопрос не урегулирован юридически, говорит директор Украинской ассоциации туристических агентств Павел Григораш.

"Я недавно анализировал соответствие полетки, анонсированной по раннему бронированию тому, что выполняется по факту. Большинство вылетов не просто было сделано в другое время, но даже под другими номерами рейсов и с другими авиакомпаниями", - говорит о тенденции эксперт.

Он уточняет, что из-за таких изменений на сайтах туроператоров постоянно висят "фантомные рейсы", на которых якобы нет мест. А иногда рейсы исчезают в последний момент даже с табло аэропортов.

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