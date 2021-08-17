На уикенд в Женеву: по какой цене можно спланировать поездку в Швейцарию уже в августе

Одна из самых красивых стран ЕС, которая привлекает туристов своими ландшафтами и архитектурой – Швейцария – открылась для украинцев в августе. Полететь на уикенд в Женеву стало проще – теперь из 7 городов Украины есть прямые рейсы дважды в неделю.

Прямой перелет длится около 3 часов. Полететь в Швейцарию можно из Киева, Львова, Запорожья, Одессы, Харькова, Днепра и Херсона. Предложение появилось на сайте авиакомпании МАУ.

На каких условиях можно отправиться в путешествие по Швейцарии и сколько стоит перелет в августе – в материале РБК-Украина.

Сколько стоит полететь в Женеву на уикенд

В сообщении авиакомпании говорится, что цены на билет в одну сторону стартуют от 3300 гривен. При этом уточняется, что такая стоимость при условии приобретения билетов в обе стороны, и количество билетов по этому предложению ограничено. Вылеты запланированы по четвергам и воскресеньям.

Фото: Пейзажи в Швейцарии (unsplash.com/archie fantom)

Например, самый дешевый перелет – из Одессы – от 3264 гривны в одну сторону, самый дорогой – из Херсона – от 4467 гривен за один билет. При этом на ближайшие даты, которые приходятся на период празднования Дня независимости Украины и длинные выходные, дешевых вариантов почти не осталось.

Например, 19 августа из Киева прямым рейсом можно полететь за 18430 гривен в одну сторону (тариф с ручным багажом 7 кг), и обратно 24 августа – за 7438 гривен. А вот 18 сентября билет на прямой рейс в Женеву обойдется по цене от 3899 гривен.

При возвращении домой в те даты, когда возможны только рейсы с пересадками, пассажиры полетят на крыльях KLM и Air France. При этом время в пути может быть от 8 часов, а стоимость билетов – от 5800 гривен.

Фото: Полететь на уикенд можно прямыми рейсами (unsplash.com/andreas m)

В августе побывать в Швейцарии можно и с другими авиакомпаниями – с одной пересадкой у авиакомпаний Turkish Airlines, Air France, KLM, LOT. Стоимость билетов в обе стороны от 15 тысяч гривен.

Условия въезда в страну и карантинные ограничения

По информации украинского МИД, для поездки в Швейцарию достаточно предъявить такие документы на выбор:

- сертификат о полном курсе вакцинации (минимум через 14 дней поле получения второй дозы) вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria/Covishield), Janssen/Johnson&Johnson, Sinopharm/BIBP, Sinovac (CoronaVac);

- отрицательный результат ПЦР-теста, действительный 72 часа до въезда;

- отрицательный результат теста на антигены, сделанный за 48 часов до въезда;

- справка о выздоровлении от COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Для путешественников, которые находились на территории регионов с опасными штаммами коронавируса и прибывают оттуда, предусмотрен 10-дневный карантин, если они не были вакцинированы. Также перед полетом необходимо заполнить форму.

Фото: Достопримечательности в Швейцарии (unsplash.com/patrizia berta)

В Швейцарии отменено обязательное ношение масок на открытых площадках общественных учреждений, на территории парков и на летних террасах ресторанов. В общественном транспорте масочный режим сохраняется.

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