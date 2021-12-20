Угрожает исчезновение. Объектами уникального украинского скульптора заинтересовались в Европе

Скульптурные композиции знаменитого скульптора 18 века Иоанна Георга Пинзеля на городской ратуше в Бучаче вошли в список 12 объектов культурного наследия Европы, которым грозит исчезновение. Об этом сообщает “Укринформ”.

“Мы получили письмо от общеевропейской федерации неправительственных организаций в сфере культурного наследия Europa Nostra и Института Европейского инвестиционного банка о том, что скульптурные композиции на городской ратуше, автор которых Пинзель, вошли в список 12 объектов культурного наследия Европы, которым грозит исчезновение. Они определены в рамках Программы “7 в наибольшей опасности”, — рассказывает Елена Сурмяк, заместитель городского головы Бучачского городского совета.

По ее словам, объекты отбирала международная Консультативная группа Europa Nostra, в которую входят эксперты по истории, археологии, архитектуре, консервации, анализу проектов и финансов.

Окончательный список семи объектов европейского культурного наследия, которым грозит исчезновение, объявят весной 2022 года.

Программа "7 в наибольшей опасности" осуществляется Europa Nostra совместно с Институтом Европейского инвестиционного банка. Помощь осуществляется при поддержке Программы Европейского Союза "Креативная Европа", начатая в 2013 году для сохранения европейского культурного наследия, которому грозит исчезновение.

В рамках Программы для каждого из этих объектов будет предоставлен грант в размере 10 тысяч евро для сохранения и спасения. За эти средства будет проведена кампания, направленная на привлечение необходимой государственной или частной поддержки, включая финансирование.

Чем уникальна ратуша в городе Бучач в Тернопольской области

Бучачская ратуша, построенная в 1750 году в небольшом городке на западе Украины, – памятник суток позднего барокко. Здание известно своей самобытной архитектурой, а также удивительными каменными скульптурными композициями на ее фасаде.

Ратушу спроектировал немецкий архитектор Бернард Меретин и скульптор, представитель позднего барокко и рококо, Иоанн Георг Пинзель, живший и творивший в Восточной Галичине (современная Украина).

Фото: Ратуша в города Бучач, Тернопольская область (wikimedia.org)

Гармонично расположившись посреди рыночной площади в центре города, Бучачская ратуша украшена изящными каменными скульптурными композициями, тематика которых взята из античной мифологии и библейских сюжетов.

Фронтон здания имеет отличную резьбу из камня – геральдическую композицию с гербом основателя ратуши Николая Василия Потоцкого.

Скульптуры представляют собой образец оригинальности и исключительного мастерства. Некоторые из них были потеряны навсегда, другие получили повреждения во время пожара 1865 года и во время Первой мировой войны.

На сегодняшний день сохранились лишь фрагменты девяти каменных скульптур из 14, которые разрушаются под влиянием погодных условий.

Здание Бучачской ратуши находится на очередной архитектурной реставрации, но скульптурные композиции и части поврежденных статуй нуждаются в консервации и реставрации по современным реставрационным методам.

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