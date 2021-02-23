Невостребованная услуга: как работает страховка для путешествий по Украине

Страховка для поездки за границу - документ, который требуют от туристов в большинстве стран, и оформлять его перед отпуском туристы привыкли уже довольно давно. Особенно необходимым такой документ стал во время пандемии COVID. Совсем иначе обстоят дела со страховкой для поездок по Украине.

"Как-то раз мы решили с семьей поехать по замкам Львовской области. Путешествовали на своем авто, экскурсий не заказывали. Муж в поездке травмировал ногу - оступился на холме, чуть не упав вниз. Во Львове обратился в больницу, оказалось - трещина. Ходить не мог, поэтому уехали домой раньше. Мне пришлось быстро вспоминать навыки вождения, но это мелочи по сравнению с самой ситуацией", - вспоминает туристка Татьяна Мельниченко.

По словам женщины, у нее есть много знакомых, которые путешествуют по Украине самостоятельно без покупки туров, и ни один из них даже не думал оформлять страховку для таких поездок.

"Интересно, есть ли вообще страхование для тех, кто ездит сам. И возместят ли деньги, если турист получит травму", - интересуется она.

РБК-Украина решило разобраться в этом вопросе. Оказалось, что перед самостоятельными поездками страховку оформляют крайне редко: такие случаи единичны. Как она работает и стоит ли ее заказывать - в материале.

"О такой страховке даже не думают"

Обычно страховка уже входит в стоимость тура, который покупают у турфирм. Но если туристы едут куда-либо в пределах страны сами, то о страховке думают только в единичных случаях. Об этом РБК-Украина говорят в турагентствах, которые предлагают поездки по стране.

Так, директор турфирмы Taistra Travel Наталья Горбачева обращает внимание на то, что многие о существовании такой опции просто не знают.

Фото: Редко кто из индивидуальных туристов сам оформляет страховку для поездок по Украине, говорят в турфирмах (коллаж РБК-Украина)

"Тем, кто едет в путешествие сам, однозначно стоит позаботиться о страховке. Это продукт, который дает защиту и поддержку во время путешествия. Индивидуальные туристы, для которых мы разрабатываем маршруты, редко хотят брать страхование. Они даже не думают об этом и удивляются, что оно вообще нужно. Мы всегда доносим информацию и объясняем, почему она важна", - говорит она.

По словам директора Taistra Travel, каждое агентство сотрудничает с определенными страховыми.

"При организации групповых путешествий мы априори страхуем туристов, закладывая стоимость страховки в себестоимость продукта. У операторов страхование тоже включено в туристский продукт автоматически", - поясняет специалист.

По ее словам, стоимость страховки для поездок по Украине небольшая, и составляет от 6 до 70 гривен в день.

"Это тарифы тех страховых, с которыми работает наша компания. В целом сумма зависит от собственно суммы, на которую застрахован турист, и будет ли он заниматься активными видами отдыха или спорта во время путешествия", - говорит Наталья Горбачева.

"Частные страховки для поездок по Украине - редкость"

Опция страхования индивидуальных туристов у многих страховых компаний есть, но пользуются ей довольно редко. Страховку включают в стоимость туров от туркомпаний, а вот сами туристы не так часто забоятся о такой услуге, говорит исполнительный директор СК "Провидна" Леся Щербакова.

"Это не слишком популярная услуга для тех, кто едет сам в Карпаты или на море. Обычно туристов страхует турагентство, которое везет туристов в ту или иную локацию. Это своего рода добровольно-обязательный вид страхования: при покупке тура, туристов страхуют автоматически", - говорит она.

Фото: Страховка для поездки по Украине без покупки тура - редкость (коллаж РБК-Украина)

Как правило, летом чаще страхуют для поездок на море, а зимой - для экскурсий или активного отдыха в горах.

"Частные страховки - скорее редкость. Так, чтобы сам турист ехал в путешествие по стране, а перед тем оформил страховку, бывает нечасто. Покупая тур у какой-то компании, сам турист не чувствует на себе все тонкости оформления такого документа. Всем этим за него занимаются турфирмы. Но это небольшой сегмент страхования туристов. Гораздо больший - страховки для выезда за рубеж", - добавляет Леся Щербакова.

Если же страховка не оформлена, а человек в поездке получил травму, то затраты ложатся на самого туриста, говорят в страховых.

Кто несет ответственность за туристов в поездках

Согласно украинскому законодательству, страхование путешественников по территории Украины - обязательно, говорит РБК-Украина юрист юридической компании "Волхв" Денис Шевчук.

Фото: Если страховка не оформлена, а человек в поездке получил травму, то затраты ложатся на туриста (pixabay.com)

"Страхование должны обеспечить те, кто предоставляет туристические услуги. Для этого договор страхования со страховщиком могут заключить сами туристы или субъект туристической деятельности как агент страховой компании. Один из видов обязательной страховки - это страхование ответственности субъектов туристической деятельности за вред, причиненный жизни или здоровью туриста, или его имуществу", - поясняет он.

По словам юриста, в нашей стране субъекты туристической деятельности - это туроператоры, турагенты, гиды-переводчики, спортивные инструкторы, экскурсоводы и так далее. Также - те, кто предоставляет услуги по питанию и размещению туристов.

Он добавляет: клиентам обычно предлагают страховые полисы, в которые входит и страхование в период поездок по территории Украины.

От чего можно застраховаться?

Согласно закону Украины "О туризме", под понятие "внутренний туризм", подпадают поездки по Украине детей, молодежи, семей, пожилых людей и других категорий населения, говорит РБК-Украина адвокат Павел Богомазов.

"Каждый во время путешествий по стране может находиться в группе риска различных факторов, влияющих на состояние здоровья. Например, это могут быть травмы во время катания на велосипеде или лыжах, укусы насекомых или животных, обострение болезни или другие виды повреждений. Под страхование могут подпадать и случаи смерти", - объясняет он.

Фото: Застрахованы те туристы, которые покупают путевки у турфирм (pixabay.com)

В страховых компаниях уверяют, что от всех этих случаев можно застраховаться, и если страховой случай наступит, то компании готовы компенсировать расходы на лечение.

"Турагентство перед поездкой делает групповую заявку в страховую, и если страховой случай возникает, то мы покрываем всю необходимую помощь. К примеру, пребывание в стационаре, лечение травм, какую-то иную амбулаторную помощь", - говорит Леся Щербакова.

Компенсируют ли затраты и как себя обезопасить

Реально ли туристу добиться компенсации, если страховые случаи в путешествиях по Украине все же наступали? Денис Шевчук по просьбе РБК-Украина проанализировал судовые решения по таким вопросам.

"Анализ судебных решений, принятых украинскими судами по таким делам говорит о том, что в подавляющем большинстве случаев эти иски были предъявлены на основании договора туристического страхования при путешествии за рубеж", - говорит он.

Получается, что в основном туристам чаще возмещают деньги, если страховой случай происходит за рубежом.

"Исходя из судебной практики, можно сделать вывод, что если договора туристического страхования при путешествиях по Украине и заключаются, то часть таких договоров весьма незначительна. Судебная практика возмещения ущерба по таким договорам не сформирована", - говорит Денис Шевчук.

В судебном реестре - совсем немного споров со страховыми компаниями по возмещению ущерба в рамках путешествий внутри страны, подтверждает и адвокат Павел Богомазов.

Фото: Страховка для выезда за границу обязательна во многих странах, поэтому такой вид страхования - более популярный (freepik.com)

"Это дает основание предполагать, что украинцы не очень массово пользуются туристическими услугами именно от туристических агентств внутри страны. Страховку для путешествий за границу оформляют значительно чаще, ведь во многих странах наличие страхования при пересечении границы входит в список обязательных условий для въезда", - говорит он.

Хотя судебная практика в таких вопросах все же есть, добавляет адвокат. В основном - по гражданским делам по искам физических лиц о возмещении материального и морального ущерба из-за непредоставления или ненадлежащего предоставления страховых услуг во время поездок по Украине.

"Выигрыш или проигрыш в этой категории дел зависит от того, как вел себя турист во время наступления страхового случая: сообщил ли об этом страховой и туроператору вовремя, имеются ли документы и другие доказательства, осуществил страховщик и туроператор все действия, предусмотренные законодательством", - добавляет адвокат.

Он советует оформлять договор страхования и для поездок по Украине, а не только для выезда за границу.

"Также надо уделить перед поездкой хотя бы пять минут своего времени на то, чтобы прочитать условия страхования и правила поведения в случае наступления страхового случая", - подводит итог специалист.

Отметим, ранее мы писали, какие документы надо собрать перед выездом в путешествие за границу.

Также сообщалось, как вернуть деньги за путевку, если тур отменился.