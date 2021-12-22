Навсегда удалят из расписания. Wizz Air сокращает 84 рейса по международным маршрутам: список

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air анонсировала сокращение сразу 84 маршрутов, сообщает Schengenvisainfo.com.

В издании со ссылкой на расписание компании сообщают, что из списка рейсов будут навсегда удалены рейсы по ЕС и международным маршрутам. Треть из них включает рейсы в Италию, наиболее обслуживаемую Wizz Air с момента начала пандемии.

Также Wizz Air прекратит свои рейсы в норвежский город Буде и популярный у туристов турецкий курорт Бодрум. Будут сокращены рейсы по маршруту Буде из Гданьска (Польша) и Бодрум из Рима. Маршрут Болоньи и Неаполя также больше не будут обслуживаться.

Сообщается, что от отмены сообщений больше всего пострадал аэропорт Вены, поскольку из него были отменены 12 маршрутов — Альгеро, Шарлеруа, Кельн, Дортмунд, Эйндховен, Фару, Мадрид, Менорка, Осло, Скавста, Таллинн и Варшава.

Австрийский аэропорт и Wizz Air объединились в 2018 году, позже продемонстрировав значительный рост числа бюджетных рейсов. Заполняемость рейсов компании в этом аэропорте достигла 12,3 миллиона мест в 2019 году - вдвое больше, чем два года до того.

Хотя все авиакомпании в той или иной степени пострадали от пандемии, Wizz Air и Ryanair пострадали непропорционально, поскольку многие из их маршрутов являются совершенно новыми. Например, дюжина маршрутов Wizz Air в Вене в этом году составляла прямую конкуренцию Ryanair, в том числе в аэропорт Скавста, 103-километровый маршрут из Вены в Стокгольм, — отмечают на сайте.

Wizz Air отменила этот маршрут, а Ryanair добавила в свой список аэропорт Арланда, и венский маршрут сместился в сторону последнего. Однако с тех пор, как Ryanair добавила Стокгольм (Stockholm Arlanda), она больше не обслуживает аэропорт Скавста, а ее венский маршрут переместился в аэропорт Арланда, лишив этого маршрута своих конкурентов.

К другим пострадавшим от отмены рейсов аэропортам относятся Ларнака на Кипре, где отменено восемь маршрутов, Варшава (семь), и в Неаполе (шесть), Гданьск, Милан (Мальпенса) и Эйндховен (по пять в каждом), Дортмунд и София (по четыре) и в Запорожье в Украине (будут отменены три маршрута компании).

Эксперты рынка все чаще говорят о том, что роль лоукостеров в бюджетных перевозках снижается, сообщало РБК-Украина накануне.

В недавно опубликованном отчете Европейского совета по путешествиям (ETC) подчеркивается, что расходы на бюджетные перелеты за последние два десятилетия снизились, при этом средние мировые расходы на международные поездки по всем направлениям снизились на 17% в 2019 году по сравнению с уровнем 2000 года.

По данным ETC, дешевые авиабилеты, которые увеличивают спрос на короткие и поездки в выходные дни, могут привести к прекращению деятельности бюджетных компаний.

Напомним, ранее мы писали, что Европейский совет по путешествиям прогнозирует постепенное подорожание перелетов и эра бюджетных путешествий подходит к концу.