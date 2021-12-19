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Эра бюджетных путешествий подходит к концу, - прогноз ETC

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Воскресенье 19 декабря 2021 13:10
Эра бюджетных путешествий подходит к концу, - прогноз ETC Фото: Бюджетные авиаперелеты (unsplash.com/tomek-baginski)
Автор: Катерина Гончарова

Европейский совет по путешествиям прогнозирует постепенное подорожание перелетов

Бюджетные авиаперелеты могут прекратиться из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится в отчете, опубликованном Европейским советом по путешествиям (ETC), передает Schengenvisainfo.com.

В отчете утверждается, что расходы на авиаперелеты за последние два десятилетия снизились, при этом средние мировые расходы на международные поездки по всем направлениям в 2019 году снизились на 17% по сравнению с уровнем 2000 года.

Исследование ETC также показывает, что снижение цен произошло из-за появления на рынке более дешевых авиабилетов. Это пропорционально увеличило количество поездок и позволили проще совершать короткие путешествия и перелеты в другие города и страны на выходных.

"Стоимость авиаперелетов в 2020 году невероятно снизилась из-за резкого увеличения числа случаев COVID-19. Это могло произойти из-за попытки поставщиков авиаперевозок возобновить путешествия: компании активно продавали дешевые места, поскольку большинство людей не могли летать", — отмечают на сайте.

Однако аналитик Джейми Бейкер заявил, что за тарифами со скидкой уже теперь "нужно охотиться".

"Утверждения о том, что эра недорогих путешествий подошла к концу, звучат все чаще и исходят из разных источников", — пишут Schengenvisainfo.com.

Эра бюджетных путешествий подходит к концу, - прогноз ETC

Фото: Лоукост-перевозки критикуют за вред окружающей среде (unsplash.com/hanson-lu-ak)

С другой стороны, генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор отметил, что рост цен на авиаперелеты будет иметь положительный эффект. По его словам, условный билет за 9 евро в Великобританию или Португалию не может быть полезен для окружающей среды и в целом для авиаотрасли.

Конкурент Lufthansa Майкл О'Лири из лоукост-авиакомпании Ryanair сказал, что путешественники должны быть готовы к "значительно более высоким" ценам. Он утверждает, что вероятное повышение тарифов было результатом сочетания нескольких факторов:

  • рост спроса на путешествия летом 2022 года после открытия границ;
  • сокращение пропускной способности авиакомпаний.

В недавнем отчете HSBC утверждается, что правительства европейских стран предложили авиакомпаниям, оперирующим в Европе, почти 26,6 млрд евро для улучшения управления своим финансовым положением во время COVID-кризиса. В ведомствах сделали ставку на активизацию международного авиасообщения, но такие шаги подверглись критике со стороны экологических организаций.

Ожидается, что авиакомпании должны сократить выбросы углерода на 50% к 2030 году. Также в Европе думают над тем, как поощрять туристов, выбирающих железную дорогу вместо самолетов.

Отметим, ранее мы писали, почему в разных странах туристы отказываются от авиаперелетов.

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