Тысячи гостей, причалы для яхт и отели из стекла. На нефтяной вышке в море построят грандиозный курорт

В Саудовской Аравии собираются создать масштабный парк развлечений на нефтегазовой платформе. На буровой установке устроят ряд туристических достопримечательностей, сообщается в Twitter государственного инвестиционного фонда страны (PIF).

Тематический парк "The Rig" ("Буровая вышка") будет устроен на площади 150 000 квадратных метров на одной из платформ в Персидском заливе.

По данным PIF, там постоят несколько разнообразных туристических достопримечательностей, включая три отеля, рестораны мирового класса, вертолетные площадки. Также для туристов будут организовывать приключенческие мероприятия и экстремальные виды спорта.

Таким образом, новая достопримечательность может изменить и имидж страны в глазах иностранцев - с добычи ископаемых внимание переключится на туризм.

Что известно о новом проекте и что готовят для иностранцев

В соцсети опубликовано и промовидео, где видно, каким будет воплощение амбициозного проекта. Финансировать парк развлечений будет государственный суверенный фонд, который на сегодняшний день оценивается в 430 миллиардов долларов, сообщает energyvoice.com.

Видео: Проект парка "The Rig" (twitter.com/PIF)

На видео видно, что на платформе построят большой бассейн с аквапарком, колесо обозрения, американские горки, картинг, локацию для банджа-джампинга. Туристы также будут кататься на водных мотоциклах, нырять с аквалангом и в батискафах. На площадке будут причалы для 50 яхт.

Один из курортных отелей на 800 номеров будет построен из стекла и стали в центре аттракциона.

Снизить зависимость от нефти. Как будут привлекать туристов в страну

Этот проект – уникальная достопримечательность, которой намерены привлечь туристов со всего мира. Но при этом ожидается, что она будет особенно популярна среди граждан и жителей стран Персидского залива в регионе, сообщили в PIF во время презентации.

Фото: Проект парка развлечений на вышке (pif.gov.sa)

Новый парк на вышке является частью стратегии PIF на 2021–2025 годы и последним туристическим и развлекательным проектом, призванным снизить зависимость Саудовской Аравии от нефти. Также правительство королевства недавно обнародовало планы по созданию крупных курортов на Красном море у западного побережья страны.

Пока подробности проекта не раскрывают – ни то, когда парк начнут строить, ни будут ли обустраивать его на новой платформе или перепрофилируют старую установку.

Неизвестно и точное местонахождение новой локации. Многие нефтяные платформы Саудовской Аравии сосредоточены у города Даммам на восточном побережье.

Фото: Достопримечательности Саудовской Аравии привлекают туристов (unsplash.com/haidan)

Идея использовать закрытые буровые вышки для развития туризма не нова. Например, в январе 2020 года ветеран нефтяной отрасли Билл Скидмор заявил, что пришло время использовать выведенную из эксплуатации буровую установку повторно - для развития туризма в Абердине в Шотландии.

Напомним, недавно в Турции открыли масштабный подводный парк на месте боев за Дарданеллы.

Также в историческом регионе Египта обнаружили уникальные древние реликвии.