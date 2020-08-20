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Туры в Турцию уже дорожают: сколько сейчас стоит отдых на курортах страны

Четверг 20 августа 2020 14:11
Туры в Турцию уже дорожают: сколько сейчас стоит отдых на курортах страны
Фото: Отдых в Турции (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

По какой цене можно полететь в Турцию в конце лета

Турция – одна из самых популярных среди украинцев стран этим летом. Для въезда в страну не выдвигают для наших туристов практически никаких условий: не нужно ни предъявлять результаты теста на коронавирус, ни проходить самоизоляцию.

Цены на туры в Турцию тоже оставались одними из самых приемлемых. А вот в конце августа наблюдается подорожание отдыха в этой стране. Об этом в комментарии РБК-Украина говорит Наталья Хватова, специалист по индивидуальному туризму из турфирмы "Караван Люкс Тур".

"Во-первых, с недавнего времени в Турцию разрешили ехать россиянам. Это существенная часть туристов в этой стране. Повышается спрос, повышаются также и цены. Во-вторых, срабатывает фактор сезонности. Как обычно. Туры дорожают к концу лета", - говорит она.

В то же время спрос на отпуск в Турции не падает, констатирует специалист. Те отели, с которыми работает Наталья, уже раскуплены вплоть до конца сентября.

Цены все еще низкие, несмотря на подорожание

Такого же мнения – и директор "Аполло-тур" Андрей Демура. По его словам, туры в Турцию действительно дорожают. Здесь срабатывает фактор сезонности, говорит он. Когда Турция только открылась для туристов, цены на туры были занижены.

"По моим оценкам, они в тот момент находились на своем пятилетнем минимуме. Но сейчас уже полтора месяца как успешно продолжаются полеты в Турцию. Спрос значительно возрастает, поэтому и цены понемногу начинают возвращаться к своему обычному уровню. Хотя они все равно пока довольно низкие", - отмечает эксперт.

По его словам, цены на все отели (от трех до пяти звезд) сразу после открытия сезона для туристов были занижены процентов на 40. А сейчас мы имеем ситуацию, когда они все еще ниже, но уже процентов на 20.

"В данный момент цены на туры все равно ниже, чем были в прошлом году. Если мы говорим о среднем чеке отдыха в Турции сегодня, то это примерно 500 евро на человека даже с учетом подорожания", - говорит он.

Туры в Турцию уже дорожают: сколько сейчас стоит отдых на курортах страныФото: Цены на туры в Турцию повышаются (pixabay.com)

На повышение цен также влияет и то, что открылись другие рынки, важные для этой страны, замечает Андрей Демура. Так, с 10 августа туда начали летать туристы из Российской Федерации и Германии.

Отели понемногу отменяют акции и скидки

"По состоянию на вторую половину августа, отели Турции уже довольно хорошо заполнены. Соответственно, они уже понемногу отменяют те акции и спецпредложения, которые вводили в начале", - говорит Андрей Демура.

Никаких снижений цен в этом сезоне туроператоры уже не ожидают, добавляет эксперт:

"Рынок восстанавливается, количество чартерных программ из разных стран в Турцию только увеличивается. Предпосылок для снижения цен нет. Туры в Хорватию и Черногорию тоже поднялись в цене, но у них в октябре уже заканчивается сезон, и туры до конца сезона по этим направлениям почти проданы".

Какие цены на туры в Турцию сегодня?

У "Tez Tour" цены на туры в Турцию в конце августа на двоих стартуют от 17 тысяч гривен.

К примеру, при вылете 23 августа в Аланию и проживании в четырехзвездочном отеле, питанием по системе "все включено" можно отдохнуть 6 ночей за 17634 гривны на двоих. Отдых в четырехзвездочном отеле в Кемере на 6 ночей с вылетом 23 августа можно купить за 18600 гривен.

Туры в Турцию уже дорожают: сколько сейчас стоит отдых на курортах страныФото: Даже с учетом подорожания, цены на туры в Турции остаются низкими, говорят эксперты (pixabay.com)

"В августе туры в Турцию на 6 ночей стартуют от 6 тысяч гривен с человека. В сентябре – от 7000 гривен", - отмечают РБК-Украина в "Аполло-тур".

Турагентство "Поехали с нами" предлагает отдохнуть в Кемере в конце августа за 13723 гривны за двоих. Тур в Сиде на 6 ночей стоит за двоих 15 700 гривен. В то же время туры на первую половину сентября – немного дороже. К примеру, тур с вылетом из Киева в Аланью с питанием по системе "все включено" на 6 ночей предлагают за 17 тысяч на двоих.

Цены на отдых в Турции у "JoinUp!" на конец августа стартуют от 12 тысяч за двоих на 6 ночей. В то же время аналогичные туры на сентябрь стоят от 13 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоят туры в Египет во второй половине июля.

Также предлагаем почитать, что нужно знать туристам перед поездкой в Албанию, Хорватию или Египет.

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