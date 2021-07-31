Турция без шансона: уютный европейский курорт на Эгейском море завоевывает популярность среди украинцев

Один из самых уютных и тихих курортов Турции, на котором советуют отдыхать для души – Кушадасы. Это небольшой красочный город с бирюзовым Эгейским морем, песчаными пляжами, сосновыми лесами и античными руинами.

При всем этом курорт считается "европейским", поскольку его выбирают для тихого и умиротворенного отдыха европейские туристы. Когда-то он был основан древними греками, а сейчас стал излюбленным местом отдыха самих турецких граждан.

Чем интересны Кушадасы украинцам и сколько стоит отдых на уютном курорте – в материале.

Кушадасы: любимый курорт европейцев

Чтобы отдохнуть в "другой Турции" в атмосфере, которая чем-то напоминает греческие курорты, стоит отправиться на любимый европейцами курорт – Кушадасы. Там редко можно услышать русскую речь - чаще всего с туристами общаются на английском.

"В Кушадасах 90% отдыхающих – спокойные семейные турки. Еще 10% туристов – из Украины, Болгарии, Румынии и немного немцев. Раньше в этом регионе отдыхали преимущественно европейцы. Поэтому персонал прекрасно говорит по-английски", - рассказала РБК-Украина эксперт по подбору туров Александра Панамарчук, которая побывала на курорте в июле.

Фото: Отели в Кушадасах (booking.com)

Она отмечает, что сервис на курорте соответствует ожиданиям европейцев: сотрудники отелей доброжелательные и отзывчивые, обслуживание на высоком уровне. Также у курорта есть культурное преимущество: нет пьяных туристов, нигде не звучит "попса" и шансон, никто не обращается по-русски фамильярно к женщинам.

"На Анталийском побережье есть отели, где 90 процентов туристов - из СНГ. Поэтому такое там встречается", - говорит специалист.

Она перечислила, каким туристам понравится отдыхать в Кушадасах вместо курортов Средиземного моря в Турции.

"Всем, кто плохо переносит сочетание "жара и влажность". Здесь более сухой климат, чем на Анталийском побережье или на Кипре. Я с утра до вечера нахожусь на улице и при температуре воздуха +34+36 еще не обгорела. Дышится легко, по вечерам очень приятный ветерок", - написала она о своем опыте путешествия по Эгейскому региону на странице в Facebook.

Фото: Пляж отеля на курорте (booking.com)

По ее опыту, море на курорте очень разное: может быть чистым и очень красивым, а может штормить после обеда. В некоторых местах заход в воду может быть с платформы.

"Нужно понимать, что это западное побережье Эгейского моря в Турции и там часто бывают штормы. В Кушадасах на разных пляжах может быть ветрено в разное время дня. Главное, чтобы не было волн с утра до вечера – для этого нужно понимать, в какой части курорта останавливаться", - обращает она внимание в комментарии РБК-Украина.

Также отдых в Кушадасах придется по душе тем, кто хочет ехать на отдых в Турцию автомобилем. Это возможно транзитом через Болгарию.

Фото: Вид из отеля в Кушадасах (предоставлено Александрой Панамарчук)

Что посмотреть в Кушадасах: главные локации

У популярного среди турецких туристов курорта есть еще одно преимущество, которое понравится путешественникам, которые любят открывать для себя достопримечательности на отдыхе.

"Всем, кому нужна пища не только для тела, но и для души – три шикарных экскурсионных объекта очень близко: античный город Эфес, Домик Девы Марии, а Памуккале всего в 2,5 часах езды, а не в 5-6 часов, как из других курортов", - рассказывает Александра Панамарчук.

Отправиться по красивым местам региона можно как с групповыми экскурсиями, так и самостоятельно – арендовав автомобиль.

"Машину на месте можно арендовать по цене от 40 до 65 евро в день. Чем больше дней - тем дешевле, до 35 евро", - поделилась информацией агент.

Также она рассказала изданию, какие групповые экскурсии могут посетить украинские туристы. Например, в обзорную экскурсию по городу Кушадасы входит также шопинг в центрах кожи и сладостей. Такая прогулка обойдется в 5 евро.

Фото: Скульптура в античном городе Эфес (pixabay.com)

Во время экскурсии в античный город Эфес с посещением Дома Святой Девы Марии (сооружение считается последним земным пристанищем Богородицы) туристов покормят обедом и еще отвезут в ювелирный центр – за 55 евро.

За 50 евро можно отправиться в Памуккале – к травертиновым терассам и античному городу Хиераполис. Там же можно искупаться в бассейне Клеопатры и посетить магазин камней горных пород.

Также туристы могут отправиться в Дальян – поплавать с черепахами на знаменитом пляже и полюбоваться с моря Ликийскими гробницами в скалах во время прогулки на яхте. Такой день ярких впечатлений обойдется в 60 евро.

Недалеко от курорта можно посетить деревушку в греческом стиле Шириндже (20 евро) и побывать на обзорной экскурсии в Измире с шопингом на турецких базарах (около 30 евро).

Цены на проживание – на любой кошелек

Отели в Кушадасах рассчитаны на проживание туристов с разным бюджетом – например, отдых в 5* отеле на двоих обойдется от 30 тысяч гривен.

Желающим провести отпуск более бюджетно тоже есть где разместиться – например, неделя в 3* отеле для двоих обойдется от 15,5 тыс. гривен с завтраками и авиаперелетом.

Фото: Пятизвездочный отель на курорте (booking.com)

Стоит быть готовыми к тому, что во время высокого сезона и большого наплыва туристов на частных пляжах сильно подняли цены на услуги. Так, на минувшей неделе в национальном парке на полуострове Дилек за два шезлонга с зонтом установили цену от 600 гривен в день – что вызвало скандал среди турецких отдыхающих. Впрочем, сам парк уже закрыли для посещения из-за угрозы лесных пожаров, а туристы могут отдыхать на городских пляжах в Кушадасах.

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