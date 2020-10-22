Турция продлевает сезон: где отдохнуть на местных курортах осенью и зимой

Фото: Афьонкарахисар, Турция (blog.halalbooking.com)

За каким отдыхом едут в Турцию в ноябре и декабре

Есть мнение, что отдых в Турции актуален только весной, летом и в первой половине осени. Но на самом деле в стране можно отдохнуть и зимой. Туристам в холодное время года предлагают много интересных "фишек": от горнолыжных курортов до экскурсий и термальных источников.

К тому же, в этом году турецкие отельеры планируют продлить морской сезон до конца ноября. А многие отели Анталийского побережья будут работать и зимой. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказывает Марина Казакова, основатель турфирмы Kazakovs Travel.

Не только пляжный отдых

"Мы привыкли считать Турцию морским курортом, где можно купаться в теплое время года. Но возможность поплавать будет и зимой: бассейны с подогревом работают. Более того - вода в некоторых бассейнах морская", - отмечает Казакова.

По ее словам, туристов, которые приезжают в такие отели, ждет приятный бонус - бесплатный хамам и сауна.

"Также для туристов доступны массаж и спа процедуры для тела - как раз то, что нужно для "перезагрузки". Я рекомендую рассмотреть Турцию в качестве не только морского и пляжного, но и зимнего отдыха. Более того, это отличное место для встречи Нового года. Особенно эта страна подойдет тем, кто не любит резко менять климат", - добавляет Марина Казакова.

Фото: "Турецкие отельеры планируют продлить морской сезон до конца ноября" - Марина Казакова (РБК-Украина)

Она добавляет, что многие места в хороших отелях на Новый год уже выкуплены на 40%. По словам турагента, это объясняется тем, что Турция во время пандемии не требует от туристов предварительно сдавать тест на COVID-19, и в стране также нет требования двухнедельной самоизоляции.

Термальная "столица" Турции

"Не стоит забывать, что Турция - это не только море, а еще и термальные курорты, где можно оздоровиться. Например, Афьон. И также актуальна горнолыжка - Эрджияс. В общем, здесь есть отдых на любой вкус", - говорит Марина Казакова.

Афьонкарахисар - популярная туристическая локация на западе Турции.

Считается своеобразным центром термального оздоровления Турции и известен местными бальнеологическими клиниками, спа-центрами и отелями с разного рода медицинскими услугами, а грязевые бани здесь начали сооружать еще во времена Римской империи. Многие называют это место термальной "столицей" Турции.

Фото: Афьонкарахисар - центр оздоровительного туризма Турции (triplook.me)

К тому же, Афьонкарахисар - это еще и интересная историческая местность. Город Афьон находится возле самого основания большой скалы в центре Западной Анатолии. Город был основан еще в середину 2 тысячелетия до нашей эры. Благодаря расположению почти в центре страны, город имел стратегическое значение и сыграл важную роль для победы в Освободительной войне Турции.

Эрджиес или Эрджияс - это известный горнолыжный курорт Турции на юго-востоке живописного Анатолийского плоскогорья примерно в 25 километрах от не менее известного среди туристов города Кайсери.

Центр курорта Эрджияс - большой стратовулкан, который давно потух. Сегодня это место уже не считается туристическим центром местного значения: покататься зимой на лыжах сюда приезжают из множества разных стран.

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