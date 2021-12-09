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В Турции повышают цены на вход в музеи и археологические памятники: список локаций

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Четверг 09 декабря 2021 11:44
В Турции повышают цены на вход в музеи и археологические памятники: список локаций Фото: Стамбул, Турция (unsplash.com/anna-berdnik)
Автор: Евгения Тугушева

Новые цены начнут действовать с 1 мая 2022 года

Министерство туризма и культуры Турции объявило о повышении стоимости входных билетов в музеи и археологические памятники, сообщает турецкое издание Turizmajansi.com.

Новые цены начнут действовать с 1 мая 2022 года.

Какие музеи в Турции повысят цены весной

Цены вырастут на входные билеты в ряд популярных туристических локаций страны. Отметим, одна турецкая лира по состоянию на начало декабря равна 1,97 гривны.

  • Цена входного билета в Музей Анталии составит 70 турецких лир;
  • Стоимость билета в Аспендос и Перге — археологические памятники в окрестностях Антальи выросла до 75 турецких лир;
  • Вход в Фазелис и Олимпос — 70 турецких лир;
  • Входные билеты в музей Святого Николая в Демре выросли до 100 турецких лир;
  • Вход в ликийские гробницы в Мире — до 70 лир. Оба объекта входят в программу популярной экскурсии Демре-Мира-Кекова.

В Турции повышают цены на вход в музеи и археологические памятники: список локаций

Фото: Древний город Перге, Турция (wikipedia.org)

Кроме того, цена билета в Крепость Алании выросла до 50 турецких лир. На развалины Сиде теперь можно будет попасть за 70 лир, а в музей Сиде — еще за 40 лир. Единый билет обойдется в 100 лир.

Цена билета в Археологический музей Иераполиса (Памуккале) — 150 турецких лир.

Попасть в Галатскую башню Стамбула можно за 130 турецких лир. В развалины Эфес — 150 турецких лир.

Кроме этого, подорожали и билеты на посещение достопримечательностей Каппадокии. Так, цена билета в руины Гереме составит 125 турецких лир, в Темную Церковь — 40 лир, а в подземный город Каймаклы — 75 лир.

Напомним, мы рассказали в Турции изменили название международного бренда страны.

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